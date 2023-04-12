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Как устроена система грантового финансирования науки в Казахстане Сегодня, 14:37
98
Сегодня, 14:37
98

Как устроена система грантового финансирования науки в Казахстане

Гость интервью на BaigeNews Сакен Каженов менеджер департамента по инвестициям и новым проектам АО "Фонд науки". Спикер рассказал, как финансируются в Казахстане научные исследования и проекты, как взаимодействует связка государство-бизнес-наука, и какую пользу приносит наука экономике. Отметим, что 12 апреля в Казахстане отмечается как День работников науки.

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Журналист
Сегодня, 14:37
98
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