Как устроена система грантового финансирования науки в Казахстане

Гость интервью на BaigeNews Сакен Каженов менеджер департамента по инвестициям и новым проектам АО "Фонд науки". Спикер рассказал, как финансируются в Казахстане научные исследования и проекты, как взаимодействует связка государство-бизнес-наука, и какую пользу приносит наука экономике. Отметим, что 12 апреля в Казахстане отмечается как День работников науки.