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Как уберечь здоровье за новогодним столом, рассказали казахстанские врачи
Минздрав РК дал рекомендации казахстанцам, как пережить новогоднюю ночь без ущерба для здоровья, передаёт BaigeNews.kz.
Чтобы не омрачать праздник плохим самочувствием или еще хуже вызовом скорой помощи и госпитализацией, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций, отмечают казахстанские врачи.
"В предвкушении праздничных дней многие стремятся приготовить побольше еды, которой хватило бы на несколько дней вперед, забывая, что такая практичность может пагубно отразиться на здоровье. Чаще всего именно на третьи сутки после праздничных застолий количество пищевых отравлений резко возрастает, причиной чему становятся остатки праздничных блюд, которые перед этим простояли в холодильнике более двух суток", — отмечают в Минздраве.
Как правило, говорят эксперты, самыми серьёзными провокаторами пищевого отравления становятся мясные и рыбные блюда, а также заправленные майонезом салаты, поскольку они относятся к группе скоропортящихся продуктов.
Сюда же входят и десерты — торты со взбитым сливочным или сметанным кремом. Эта среда является идеальной для быстрого размножения болезнетворных бактерий.
"Хранение таких продуктов в холодильнике, особенно готовых, заправленных майонезом салатов, не должно превышать 24 часа. Если салаты хранятся без заправки, то срок их хранения в холодильнике может быть продлен до двух суток. Однако это не относится к салатам с добавлением мяса, яиц и колбасы, поскольку даже без заправки их лучше хранить в холодильнике не больше суток.Если при приготовлении пищи используется фарш или мясные полуфабрикаты, то такие блюда должны подвергнуться достаточной термической обработке.Котлеты или мясные рулеты должны быть хорошо прожаренными, поскольку в противном случае они могут стать источником заражения болезнетворными бактериями или вирусами", — отмечают в ведомстве.
Врачи напоминают о том, что важно соблюдать режим хранения продуктов: не держать на столе продукты больше трёх часов, все скоропортящиеся продукты убирать в холодильник. При этом употреблять продукты в предписанные сроки хранения: холодец может храниться в холодильнике всего 12 часов, приготовленное мясо — до 48 часов.
Если скоропортящиеся продукты хранятся в магазинах в охлаждаемых витринах со встроенными термометрами, то лучше убедиться, что температура хранения соответствует норме.
Не следует чрезмерно перегружать желудок едой, даже если хочется съесть все приготовленные запасы в холодильнике. Особенно для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ и тем, кому показана диета, это может обернуться совсем не желательными последствиями.
"В целях предупреждения пищевых отравлений рекомендуем: не покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли; не употреблять продукты с истекшим сроком годности; соблюдать правил личной гигиены. Ешьте свежую, только приготовленную пищу. Не злоупотребляйте алкоголем, пейте больше воды", — советуют эксперты.
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