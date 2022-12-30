Как уберечь здоровье за новогодним столом: Минздрав выпустил памятку

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О том, как не навредить себе в новогоднюю ночь, рассказали в Минздраве. Врачи опубликовали памятку, как сохранить здоровье в праздники и не оказаться на больничной койке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам врачей, чтобы не омрачать праздник плохим самочувствием или ещё хуже — вызовом скорой помощи и госпитализацией, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.

В предвкушении праздничных дней многие стремятся приготовить побольше еды, которой хватило бы на несколько дней вперед, забывая, что такая практичность может пагубно отразиться на здоровье.

Чаще всего именно на третьи сутки после праздничных застолий количество пищевых отравлений резко возрастает. И главная причина — оставшиеся с праздничного стола блюда, которые простояли в холодильнике более двух суток.

Как правило, самыми серьёзными провокаторами пищевого отравления становятся мясные и рыбные блюда, а также заправленные майонезом салаты, поскольку они относятся к группе скоропортящихся продуктов. Сюда же входят и десерты — торты со взбитым сливочным или сметанным кремом. Эта среда является идеальной для быстрого размножения болезнетворных бактерий. Хранение таких продуктов в холодильнике, особенно готовых, заправленных майонезом салатов, не должно превышать 24 часа. Если салаты хранятся без заправки, то срок их хранения в холодильнике может быть продлён до двух суток.

Однако это не относится к салатам с добавлением мяса, яиц и колбасы, поскольку даже без заправки их лучше хранить в холодильнике не больше суток.

Если при приготовлении пищи используется фарш или мясные полуфабрикаты, то такие блюда должны подвергнуться достаточной термической обработке. Котлеты или мясные рулеты должны быть хорошо прожаренными, поскольку они могут стать источником заражения болезнетворными бактериями или вирусами.

Важно соблюдать режим хранения продуктов: не держать на столе продукты больше трёх часов, все скоропортящиеся продукты убирать в холодильник.

При этом употреблять продукты нужно в предписанные сроки хранения: холодец может храниться в холодильнике всего 12 часов, приготовленное мясо — до 48 часов и так далее.

Если скоропортящиеся продукты хранятся в магазинах в охлаждаемых витринах со встроенными термометрами, то лучше убедиться, что температура хранения соответствует норме.

Не следует чрезмерно перегружать желудок едой, даже если хочется съесть все приготовленные запасы в холодильнике. Для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ и тем, кому показана диета, обжорство может обернуться не желательными последствиями.

В целях предупреждения пищевых отравлений врачи Минздрава рекомендуют: