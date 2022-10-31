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"Как тебе такое, Илон Маск?" Студенты из Астаны представили суперлёгкий самодельный электрокар в Индонезии
Энергоэффективный автомобиль студентов Назарбаев Университета успешно прошёл техническую инспекцию на международных экологических гонках.
С 11 по 15 октября молодые инженеры из Астаны приняли участие в Shell ECO Marathon Asia, который прошел в Индонезии. Там они презентовали автомобиль собственной сборки, работающий за счёт электричества. Их разработка успешно прошла техническую инспекцию по всем пунктам. О том, с какими вызовами столкнулась казахстанcкая команда, как проходил процесс производства электрокара, и в чём его особенность, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.
"Наши студенты постоянно сталкиваются с новыми идеями и передовыми исследованиями, что делает их очень конкурентоспособными после окончания учебы. NU SEDS (Школа инженерии и цифровых наук) состоит из шести факультетов, которые совместно работают над подготовкой будущей рабочей силы Казахстана. Наши ребята часто принимают участие в различных международных конкурсах, занимают призовые места, - рассказал Заведующий кафедрой Электротехники и компьютерной инженерии, ассоциированный профессор Ахан Алмагамбетов.
Не так давно студенты факультета химической инженерии и материаловедения завоевали первое место на Международной олимпиаде по электрохимическому материаловедению. Также в стенах вуза был разработан экзоскелет для восстановления подвижности после инсульта, над этим работает исследовательская группа Школы инженерии и цифровых наук.
"Одним из последних и самых ярких событий стало участие наших студентов в Shell ECO Marathon Asia — это забег энергоэффективных машин собственной разработки. Каждый год более 300 студенческих команд со всего мира собираются вместе, чтобы принять участие в экологическом марафоне, направленном на создание экологичных и энергоэффективных электромобилей", - добавил профессор.
В рамках мероприятия молодые умы решают задачу оптимизации энергопотребления благодаря своему творчеству, упорной работе и сотрудничеству на трассах за пределами своих вузов. Особенность гонок заключается в том, что здесь не оценивается скорость - неважно, кто придет первым. Выиграет тот, кто затратит наименьшее количество топлива за все 3 круга. Главное пройти их максимум за 30 минут. В этом году соревнование состоялось в Индонезии. Столичная команда "Sunqar" также внесла свой вклад в создание низкоуглеродного будущего, она участвовала в марафоне в категории "electric battery" (электрическая батарея). Это группа молодых энтузиастов, которые заинтересованы в разработке электромобилей, состоящая из 7 студентов Назарбаев Университета.
"Мы с командой начали работу над проектированием машины ещё в 2019 году. Все начиналось с обычных эскизов и зарисовок. Уже позже мы перешли на 3D моделирование кузова, я принимал в этом непосредственное участие. Наша команда разработала собственный дизайн машины, но стоит признаться, что за образец мы брали дизайны других команд, участвовавших ранее в этом марафоне, по крайней мере, отталкивались от этого. Внешне автомобиль напоминает каплю и неслучайно, ведь именно эта форма имеет самые лучшие аэродинамические характеристики для уменьшения сопротивления воздуха, что, в свою очередь, обеспечивает эффективный расход энергии не без помощи лёгких и инновационных материалов”, - сказал участник команды Азим Дукендеров.
Он также добавил, что за эти несколько лет уже в процессе производства молодые инженеры внесли ряд поправок в дизайн.
“Так, экстерьер автомашины претерпел некоторые метаморфозы: например, раньше колёса были закрытого типа, а после мы сделали их открытыми, чтобы было легче установить любые системы, также мы добавили алюминиевую раму и усиление. К сожалению, не всё было так гладко. Во время работы у нас появились некоторые проблемы с электроникой. Ребята не могли запустить процессы на контроллере (электрическом аппарате с низким напряжением, который предназначается для пуска, регулирования скорости, реверсирования и электрического торможения электродвигателей постоянного и переменного тока). Только спустя некоторое время наш инженер-электроник смог изготовить свой собственный контроллер. Для создания монокока (кузова, в котором внешняя оболочка выступает единственным несущим элементом, на который направлен весь вес) мы использовали вакуумную инфузию”, - поделился студент Назарбаев Университета.
При производстве своего энергоэффективного автомобиля команда энтузиастов использовала углеродное волокно, однако заказывать его пришлось из-за границы. Данный материал особенен тем, что используется в аэрокосмической промышленности, поскольку он очень лёгкий и, при этом, прочный.
“На сегодняшний день производство из углеволокна развито несильно, поэтому, вполне возможно, что кто-то из нашей команды продолжит работать в данном направлении. Хочу ещё раз отметить, что наша машина работает за счёт электричества, что также отвечает современной экологической повестке всего мира. Возможно, однажды наши разработки станут вкладом в достижение углеродной нейтральности в Казахстане. В целом, наш университет имеет передовые технологии и научную базу, это и позволило нам участвовать в категории “электрическая батарея”. В общей сложности, процесс создания машины оказался довольно длительным, если учесть множество поправок, которые мы вносили. Однако своей работой мы в итоге довольны - машина получилась лёгкая, быстрая, аэродинамичная”, - рассказал А. Дукендеров.
Он признается, что ожидания от участия в эко-марафоне у команды были позитивные, но неопределённые, поскольку никто из них не мог предугадать, как именно покажет себя машина, пройдёт ли она техническую инспекцию, сможет ли пройти все 3 круга трассы, протяжённостью в 12 километров.
“К счастью, наш энергоэффективный автомобиль оправдал наши надежды, всё прошло удачно. Для меня да и всей нашей команды это был бесценный и очень редкий опыт. Не каждый день выпадает такой шанс побывать в другой части земного шара и участвовать в гонках на профессиональной трассе. К слову, именно там проходит Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Нам также удалось познакомиться и наладить множество контактов с иностранными участниками из других стран, таких как Малайзия, Непал, Индонезия, Вьетнам, Индия и другие. Это невероятные эмоции и впечатления. Конечно, не обошлось без форс-мажорных ситуаций, с которыми мы столкнулись непосредственно на соревновании: мы искали запчасти, коннекторы, и нам даже приходилось ездить за ними в другие города. Но, так или иначе, марафон дал нам большие знания”, - подчеркнул член команды “SunQar”.
По его словам, в марафоне помимо студентов Назарбаев Университета Казахстан представляла также команда из Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева в Алматы. Обе отечественные команды столкнулись с общими трудностями - они были единственными участниками, кому пришлось транспортировать свои машины в разобранном виде в багажном отделении. В связи с этим, команда "Sunqar" помогла своим алматинским конкурентам пройти техническую инспекцию. Отмечается, что пройти её удалось далеко не всем командам, прибывшим на эко-марафон.
“Наш университет ранее уже участвовал в эко-марафоне, тогда команда заняла предпоследнее место в заезде (13 из 14), поскольку их автомобиль был тяжелым. В этом году была проделана работа над ошибками, мы показали себя хорошо, а наша машина справилась с влажным и жарким климатом Индонезии и с технической точки зрения выступила отлично. Это говорит о том, что мы с ребятами вложили свои усилия не зря и показали, на что способны казахстанские студенты. Следующий марафон пройдет в июле следующего года, и мы намерены вновь принять участие и побороться за призовое место”, - резюмировал Азим Дукендеров.
Профессор Ахан Алмагамбетов уверен, что студенты — это будущее страны.
“Наука и производство в Казахстане только сейчас начинают набирать обороты, но я уверен, что в скором времени разработки наших ученых будут конкурировать с передовыми разработками из Европы и США. Даже сейчас, посещая разные компании, я вижу стремление к своим разработкам, к созданию чего-то нового, передового. Считаю, что в будущем этот тренд только усилится”, - заключил он.
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