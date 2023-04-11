Как студенту колледжа зарабатывать во время обучения в Казахстане

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Студенты колледжей в Казахстане зарабатывают на продукции, изготовленной ими в учебном заведении. Об этом рассказали в департаменте технического и профессионального образования Министерства просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Из 446 государственных колледжей в 97 уже реализуют товары собственного производства, выпускаемые в учебно-производственных мастерских. Это мебельное, швейное и сварочное производства, а также другие авторские изделия.

"К примеру, на базе Высшего технического колледжа в Кокшетау начато успешное функционирование 10 центров компетенций. В них по заказам социальных партнёров осуществляется изготовление производственных заказов по 243 наименованиям услуг. В том числе токарная и фрезерная обработка металла на станках с ЧПУ, швейные услуги, услуги по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, кузовной ремонт, изготовление комплекса дворовых детских площадок, парковых лавок, фонарей освещения, урн и мусорных контейнеров", - рассказал глава управления департамента технического и профессионального образования Алмас Жумабеков.

Колледж сотрудничает с более чем 45 крупными предприятиями города, где задействовано более тысячи студентов. Их заработная плата в среднем составляет от 50 тысяч до 100 тысяч тенге.

На сегодня 2083 казахстанских студента и 439 педагогов получили оплату и надбавки за счёт реализации товаров собственного производства.