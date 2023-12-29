Как строят самый длинный мост в Казахстане

Строители моста через Бухтарминское водохранилище, который станет самым длинным подобным объектом в Казахстане, завершили возведение технологической переправы, передаёт BaigeNews.kz.

Переправа позволит бесперебойно и оперативно доставлять к месту работ технику, оборудование и специалистов. Длина технологического моста - 1 153 метра, на нём установлены 13 строительных площадок.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев ознакомился с ходом работ.

"Мост строится по поручению главы государства и будет иметь мультипликативный эффект: развитие логистики, туризма, малого и среднего бизнеса. Уже сейчас здесь работают жители близлежащих аулов, открываются новые рабочие места. Мост имеет большое значение для всех нас, в первую очередь, для жителей отдалённых приграничных районов: Курчумского, Зайсанского и Тарбагатайского. Я убеждён, что достойно завершим этот стратегически важный проект в 2024 году", - сказал Ермек Кошербаев.

Двухполосный автомобильный мост возводится на участке минимальной ширины Бухтарминского водохранилища - у села Куйган Курчумского района. Он будет самой длинной переправой в Казахстане.

Из 18 опор уже установлено 12, шесть находятся в работе. Кроме того, ведутся работы по обустройству подъездных путей, водопропускных сооружений и объездных дорог.

"Если сегодня переправа на пароме через водохранилище занимает 40 минут, не считая времени в очереди, и за каждую поездку на пароме приходится платить немалые деньги, то после завершения строительства, водохранилище можно будет пересечь всего за пару минут", - отметил аким Восточно-Казахстанской области.

Объект передан в республиканскую собственность - Комитету автомобильных дорог.

Качество строительных работ находится на постоянном контроле. Национальным центром качества дорожных активов осуществлено 14 выездов, отобрано и испытано 20 проб. Все выявленные замечания устранены.

Первыми по технологической переправе с одного берега на другой перешли жители Курчумского и Самарского районов. Пока пешком. Но аксакалы убеждены: через год сыновья повезут их по новому мосту уже на автомобилях.