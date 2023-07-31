Как создают точки притяжения туристов в Казахстане

Фото: Альберт Ахметов.

Событийный туризм в Казахстане ожил после вынужденного затишья в период пандемии коронавируса. BaigeNews.kz выяснял, какую пользу для отрасли туризма и креативных индустрий уже сейчас приносят многочисленные фестивали, и над чем еще нужно поработать.

За первые полтора летних месяца более 250 тысяч иностранцев приняли гостиницы Казахстана, а лидером у гостей из за рубежа стал традиционно Алматы. Оно и понятно — в самом мегаполисе и вокруг него немало достопримечательностей, которые интересны жителям других стран. Впрочем, кроме созданных природой и нашими предками точек притяжения туристов в городах организуются события, чтобы дать толчок развитию не только туризма, но и других отраслей.

По словам министра культуры и спорта РК Асхата Оралова, ежегодно в Казахстане проводится более 30 международных фестивалей для поддержки талантливой молодежи. Понятно, что эти события не только являются важной частью развития креативных индустрий, но и привлекают зрителей не только в городах их проведения, но и жителей других регионов и стран. Но чтобы развиваться, нужно создавать новые события, чему свидетелями и стали все в июле.

Шары не полетели…

Июль ознаменовался появлением еще двух новых масштабных фестивалей, рассчитанных не только на внутреннюю, но и на мировую аудиторию. Правда, без шероховатостей не обошлось.

Международный фестиваль воздушных шаров вблизи города Конаев был заявлен как новый прорывной проект для туризма и креативных индустрий. Изначально акимат Алматинской области планировал потратить на это мероприятие более 180 миллионов тенге, но позже расходы полностью на себя взяли спонсоры и частные организаторы, за акиматом осталась общая поддержка.

В анонсах было красиво расписано, что в фестивале примут участие 30 экипажей воздушных шаров из городов Казахстана, а также из России, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии, а за два дня мероприятие должны были посетить 40 тысяч человек, которых обещали покатать на шарах, показать шоу воздушных змеев и вообще, одарить незабываемой атмосферой романтики. В итоге самая главная фишка фестиваля — воздушные шары, оказались "чужими" на этом "празднике". Это косвенно подтверждали и сами пилоты теплового аэростата, говоря о сильной розе ветров в данной местности, не подходящей для этого вида летательных аппаратов.

"Да везде ветер. В Астане тоже говорят - ветер, но всё равно есть моменты, если ты следишь за погодой, контролируешь, ты найдёшь и полетишь. То есть, летать, в принципе, на территории Казахстана можно везде. Но самая благоприятная погода - это под Алматы, где мы всегда летаем - за Каскеленом, Ушконыр, Фабричное. Там самые благоприятные условия, летаем, как по часикам, там красиво", - сказал глава Федерации воздухоплавания РК Александр Русинов.

О том, что насладиться полетами на воздушных шарах на этом международном фестивале получится далеко не у всех зрителей, предупреждали и специалисты в области туризма. Автор экскурсий, представитель туристского сообщества Евгения Морозова призналась, что у нее был личный опыт подъема на шарах в разных странах, и не ожидала от фестиваля воздушных шаров в Конаеве чего-то сверхъестественного.

"Когда сказали, что он будет вот именно в этом месте, я уже тогда удивилась, потому что, Капчагай, мы сами понимаем, это степь и в июле там жуткая жара. Я примерно понимала, что полеты возможны только рано утром или поздно вечером, тем более, в такую жару. Степь - это ветра и не знаю, насколько удачно было вообще место выбрано, потому что, мне кажется, должна быть какая-то закрытая от мощных ветров долина. Надо было как-то иначе продумывать. Ну и потом я там просто поговорила с ребятами кто в принципе занимается шарами, они сказали, что вообще самое лучшее время - весна, осень или даже зима", - сказала Евгения Морозова.

Евгения состоит в нескольких туристических чатах и отмечает, что до последнего гиды и организаторы путешествий не знали важных нюансов об этом мероприятии.

"Я написала организаторам с просьбой ответить на некоторые вопросы, со мной обещали позже связаться и всё, больше со мной на связь, никто не выходил. Я приняла решение, что я сама не поеду на этот фестиваль и не буду его рекомендовать никому другому, потому что у меня есть правило - рекомендую то, в чем сама уверена и что мне бы самой понравилось. А здесь было понятно, что все как-то очень странно организовано", - констатировала Евгения Морозова.

Сотни возмущенных комментариев от посетителей фестиваля, которые не получили обещанного — катания на шарах, по понятным причинам оказавшиеся без связи и мобильного интернета, которые не смогли оплатить еду и напитки, а также устали ходить по полю в поисках автобусов до города, явно не прибавили этому мероприятию привлекательности. Теперь организаторам нужно будет как следует задуматься, в каком именно районе Алматинской области нужно проводить такой фестиваль, чтобы покатались все желающие, а не мизерная часть посетителей, ведь при грамотном планировании действительно можно создать очень привлекательное для туристов событие.

Как нам рассказал Русинов, "полеты на воздушных шарах в Казахстане", на самом деле, популярный поисковый запрос у иностранцев.

"Основной у нас туристический поток из Алматы идет. В Конаеве пока нет шаров. Много из Индии туристов, с Америки, Европы, само собой, приезжают. Конечно, много запросов от туристов из Ближнего Зарубежья, их катаем в основном. Программу "Орёл и Решка" в 2000 году снимали, приезжали, это все на наших локациях", - пояснил Александр Русинов.

Идем на голос!

Музыкальный фестиваль "Азия дауысы", возрожденный спустя десяток лет, прошел намного успешней фестиваля шаров. Несмотря на то, что мероприятие прошло полностью на частные деньги, акимат Алматы обеспечил бесплатные автобусы из центра города до Медеу и обратно. Что, впрочем, не помешало автолюбителям все равно поехать на мероприятие на своих личных авто и создать многокилометровую пробку на дороге, ведущей к Медеу.

На фестивале можно было встретить зрителей не только из разных регионов Казахстана, но и из городов Центральной Азии. Организатор фестиваля Арманжан Байтасов еще до старта мероприятия сообщил нам, что уже знает о том, что в Алматы на событие приезжают люди из соседних стран, но и из ОАЭ.

"Такие проекты, как "Азия дауысы", развивают событийный туризм в Казахстане, это очень важная составляющая. Ведь человек, приезжая на концерт, посещает также и город, где он проходит, кушает в ресторанах, останавливается в гостиницах, а это — развитие бизнеса, рабочие места. К тому же радует, что все больше казахстанских исполнителей сами становятся хедлайнерами, на их выступления тоже специально едут люди, это развитие креативных индустрий", - отметил Байтасов.

На самом фестивале мы увидели, что среди зрителей действительно немало гостей города и страны. Тимур Раджабов приехал из Ташкента в Алматы специально, чтобы побывать на фестивале.

"Еще будучи ребенком, я ездил с родителями на "Азия дауысы" в Алматы и когда узнал, что фестиваль возрождают, с удовольствием поехал в Алматы уже со своей семьей. Было приятно послушать молодых казахстанских артистов, легенд конкурса, мировых звезд группу Black Eyed Peas. Познакомился с ребятами из Восточного Казахстана, Караганды, Костаная, они тоже специально приехали в Алматы на "Азия дауысы". Считаю, что это очень круто", - поведал Тимур.

Конечно, "Азия дауысы" также не обошелся без некоторых организационных нюансов, но есть надежда, что в последующие годы, когда фестиваль станет азиатским аналогом Евровидения, все нюансы будут учтены.

А что еще мы можем создать?

Справедливости ради нужно отметить, что создавать точки притяжения в городах можно не только за счет концертов и фестивалей. Есть еще один вариант — делать уникальные экскурсии по тем достопримечательностям, которые малоизвестны даже самим жителям этих городов.

Евгения Морозова из своего опыта может подтвердить, что иностранцам очень интересны городские экскурсии.

"Они же, собственно говоря, и едут в Алматы для того, чтобы узнать его историю, неважно, какую. Средневековая у нас практически сейчас только в музеях есть, а историю уже современного города, начиная с XIX века, и по нынешний день можно узнать только в самом городе, прогуливаясь с человеком, который может им рассказать о тех или иных объектах. Несмотря на то, что мы делаем всё-таки больше таких тематических экскурсий для алматинцев, кто постепенно изучает историю города, и выбирают тематические туры, иностранцев в группах много, особенно русскоговорящих иностранцев. Это не обязательно из России, приезжает и Украина, белорусы есть, из Молдовы гости, то есть те, кто владеет русским языком", - сказала Евгения Морозова.

В Казахстане также есть международный проект - "Туры 15 в 15". Проект работает в 55 городах мира, в том числе в Риме, Лондоне, Стамбуле.

Алматы в этот проект вошел прямо перед карантином и сразу страну закрыли, туристов долгое время не было. Но потом, когда карантин закончился, к нам снова начали приезжать туристы.

"На эти туры записываются иностранцы и это такой очень удачный формат, на мой взгляд, благодаря которому за 2 часа пешеходной экскурсии человек узнаёт самое главное о городе. Здесь нет каких-то тематических углублений, мы отвечаем на их вопросы - что купить, какие у нас деньги, где отдохнуть, рекомендуем туры коллег. Ну вот самые простые рекомендации, в которых нуждается человек, который только приехал. Я сама - путешественник со стажем и понимаю, что это важная вещь", - пояснила Морозова.

15 июля состоялась премьера этого тура в Астане. Гиды должны были сдавать экзамены, сертифицировались специальным сертификатом тура 15-15, прошли обучение, чтобы соответствовать международным стандартам, потому что там свои требования к этому маршруту.

"Я считаю, что это всё-таки такой очень важный проект, и мы здесь можем использовать опыт и других стран и с нами этими опытом делятся, постоянно проходят обучающие семинары и так далее. В Астане он сразу очень хорошо пошёл. Если в Алматы какое-то время никто к нам не обращался, мы работали со своими обычными тематическими турами, то здесь буквально за 10 дней прошло, люди постоянно обращаются, хотя бы по 3 человека. Индивидуальные экскурсии по городу - это всегда дорогой продукт и если нет группы на этот день, то это большая стоимость и не каждый турист - это потянет. А здесь даже если будет один турист, он всё равно заплатит 20 евро (это условия франшизы), и гид всё равно с ним будет работать", - отметила Морозова.

Создание событий и туров для привлечения в страну туристов играет немаловажную роль в развитии туризма, тем более, как отмечал Асхат Оралов, культурные и социальные проекты в стране всегда имеют особую поддержку. И сегодня особенно важно, что Казахстан переходит на такую модель, когда крупные мероприятия проводятся за счет частных средств, как это принято во всем мире.

Фото: Альберт Ахметов.