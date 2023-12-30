История новогодней открытки довольно содержательна. Как создавалась традиция дарить открытки – в материале BaigeNews.kz.

Сегодня коллекционеры всех стран охотятся за старыми новогодними открытками. По таким открыткам можно изучать историю. Если говорить о постсоветском пространстве, то фаворитами считаются открытки издательства Общины святой Евгении, авторами которой являются Агнесса Линдеман, Александр Бенуа, Иван Билибин и Елизавета Бем. Также большую ценность представляют открытки издательства Алексея Крученых и издательства "Галилея". Но и открытка из Казахстана вошла в топ, её назвали пределом мечтаний коллекционера" на сайте "Домашний музей". На открытке два Деда Мороза – русский и казахский – пьют чай из самовара. Цена открытки без конверта – от 11 000 российских рублей (55 000 тенге), а если в комплекте с карточкой идёт чистый конверт, то стоимость набора возрастает до 30 000 российских рублей (150 000 тенге). Правда, не сообщается, кто автор сей открытки. Но подчерк узнаваем — советский художник Зарубин Владимир Иванович, автор множества советских открыток, которые мы любим и помним. За 30 лет работы в свет вышло более 1,5 миллиарда открыток и конвертов с его рисунками.

Фото: bibliotekapokrovskaya.ru

Как появилась открытка

Обычай дарить праздничные открытки пришёл в Россию из Европы во второй половине XIX века.

Считается, что первая рождественская открытка появилась в Англии в 1843 году. По просьбе государственного чиновника сэра Генри Коула художник Джон Хорсли изобразил на ней его семью за праздничным столом. По бокам от семейства Коул живописец нарисовал две сценки милосердия, а в центре расположил надпись: "Весёлого Рождества и счастливого Нового года!" Открытка стала настолько популярной, что с неё отпечатали около тысячи экземпляров. Кстати, одну из сохранившихся карточек первой партии 1843 года продали в 2001 году на аукционе за 22 500 фунтов стерлингов (свыше 13 миллионов тенге).

А спустя 20 лет начался их массовый выпуск.

Но есть и другое повествование о происхождении открытки. По этой версии традиция зародилась в Китае. Кусочки рисовой бумаги с изящным рисунком и указанием имени человека, нанёсшего визит хозяину дома, но не заставшего его на месте. Потом на них стали писать надписи, сопровождающие новогодние подарки, а затем — и поздравления. Древние китайцы желали друг другу, как и мы сегодня — счастья, здоровья, долголетия и благополучия.

До европейской открытки похожий ритуал существовал и в России.Считается, что традиция отправлять открытку началась с визитных карточек. В то время на них помещали не только личные данные владельца, но и рисунки.

Например, на визитке Александра Суворова была изображена охота на диких кабанов. Другим предком современной рождественской открытки можно считать популярные в народе лубочные картинки, посвященные традиционным зимним развлечениям. Потом эта идея стала популярной по всей Европе, и подобные открытки стали печатать тысячными тиражами. В России XIX века открытки назывались "открытыми письмами". Их отправляли по почте знакомым и дальним родственникам. Интересно, что по почтовым правилам на обороте карточки ничего, кроме адреса, писать было нельзя, поэтому текст поздравления умещали на лицевой стороне, рядом с иллюстрацией. Этот запрет был снят только в 1904 году.

Но в России хождение открыток ещё не было популярно в те годы.

Иллюстрированные карточки, вошедшие в моду за границей в конце XIX века, приобрели популярность чуть позже и в России. Первые открытки привозили из-за рубежа купцы, а тексты поздравлений писали каллиграфы. Затем книжные лавки стали заказывать печать крупных партий открыток, преимущественно в Германии. Из-за расходов на доставку и нанесения надписей их продавали за немалые деньги. Активная отправка открыток началась с 1894 года, после подписания министром внутренних дел соответствующего распоряжения. Именно в это время появилась возможность пересылать открытки, выпущенные не только почтовым ведомством, но и частными издателями. Из всех государств Всемирного почтового союза только Россия не стала ограничивать простор для творчества художников общепризнанным стандартом открыток — 9 на 14 сантиметров.

Фото: kartinki.pics

"Открытки посылались и получались кипами. Посылались на соседнюю улицу, в ближайший город и дальнюю деревеньку. Новая мода на почтовые поздравления охватила всех: писали подчинённые начальникам, прислуга господам, гимназисты друг другу, рабочие и мастеровые в деревню родителям и т. д. Открытки выбирались по своему вкусу или согласно пристрастиям адресата. Почта была крайне аккуратна: из Москвы в Петербург отправление шло два дня, из Варшавы в Москву — три дня, из Петербурга в Тифлис — три-четыре…", - говорит Мария Чапкина, автор альбома "Русская рождественская и новогодняя открытка 1898–1918".

Первые отечественные открытки с изображением Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов были напечатаны в 1895 году.

По другой версии первую рождественскую открытку нарисовал знаменитый художник Николай Каразин в 1872 году. По другой, она вышла в наборе из десяти открыток по акварельным рисункам известных петербургских художников. Комплект выпустил Петербургский попечительный комитет о сёстрах Красного Креста (Община святой Евгении) в качестве благотворительной акции для нужд больницы. Первой открыткой в серии стала "Сердце сердцу весть подаёт", выполненная известным мастером силуэтного рисунка Елизаветой Бём. Она была одним из самых популярных оформителей открыток в то время.

В набор также вошли: "Мальчик" Елизаветы Бем, "Церковь" Михаила Виллие, "У пристани на Неве" Эмиля Визелеля, "Голова старушки" Константина Маковского, "Запорожец" Ильи Репина, "В саду" Елены Самокиш-Судковской, "Головка" Валерия Овсянникова, "Охотник на коне" Николая Самокиша и "Головка боярышни" Сергея Соломко. Открытки, выпущенные тиражом 10 тысяч экземпляров, моментально раскупили, и тираж был издан повторно.

Ещё по одной из версий исследователей, автором первой рождественской открытки в России был художник Федор Беренштам.

Фото: kartinki.pics

Христианские сюжеты

Вначале на карточках изображали христианские сюжеты, зимние пейзажи и детские подвижные игры. В создании дореволюционных карточек принимали участие известные художники: Александр Бенуа, Лев Бакст, Константин Маковский и Николай Рерих.

Отправка рождественских открыток быстро стала модным увлечением: их посылали не только дальним родственникам, которых не могли поздравить лично, но и близким друзьям, и даже соседям.

Фото: kartinki.pics

По старому стилю Рождество в России отмечали 25 декабря, поэтому в скором времени дарить поздравительные открытки стали и в честь новогоднего праздника. В каталогах издательств дореволюционной России перечислялось множество видов открыток: "блестящая эмаль", "глянцевые", "бромосеребряные", "плюшевые", "рельефные изящной работы", "настоящие гравюрные с золотым обрезом". Их не только выпускали типографским способом, но и расписывали фотографии вручную. Очень скоро российские открытки стали не только не уступать заграничным, но и превосходить их художественностью изображений и качеством исполнения.

В дореволюционной России поздравительные открытки приравнивали к произведениям искусства, их не только вставляли в специальные альбомы, но и украшали ими интерьер.

Самыми популярными иллюстрациями открыток стали заснеженные леса и деревенские домики, золотые купола церквей и ангелы, семейные сценки. Дед Мороз со Снегурочкой на тройках лошадей появился позже и тоже стал популярен.

Фото: kartinki.pics

Привет с фронта

Выпуск открыток прекратили полностью после 1917 года, потому что советская власть сочла их элементом быта буржуазного общества. Но за 45 лет обычай дарить открытки настолько прижился, что вместо них стали использовать любые другие иллюстрации.

После Октябрьской революции празднование Рождества и Нового года было запрещено, и традиция обмена открытками временно прекратилась. Вторую жизнь этот обычай получил во время Великой Отечественной войны. В то время поздравительные карточки были патриотичны: на них помещали фотографии героев, подписи "Новогодний привет с фронта!", "Папе на фронт!", встречались даже изображения Деда Мороза с автоматом в руках.

О появлении первых советских открыток бытуют две версии. По одним источникам, они были изданы ограниченным тиражом к новому, 1942 году. Другие утверждают, что партийное руководство страны решило наладить массовый выпуск идеологически соответствующих открыток ближе к 50-м годам. На большинстве из них стали изображать кремлёвские башни, Деда Мороза, Снегурочку и надпись "С Новым годом!".

Фото: bibliotekapokrovskaya.ru

"На открытках советский Дед Мороз активно участвует в общественной и производственной жизни советского народа: он — железнодорожник на БАМе, летает в космос, плавит металл, работает на ЭВМ, развозит почту и прочее. Руки у него постоянно заняты делом — возможно, поэтому Дед Мороз значительно реже несёт мешок с подарками…", - говорит коллекционер открыток Евгений Иванов.

Самым известным художником новогодних открыток стал Владимир Иванович Зарубин, создавший множество рисунков на самые разные темы, в том числе новогодние. Журналисты прозвали его "самый добрый художник". Узнаваемая манера и стиль принесли Зарубину признание, и его открытки с удовольствием покупали и дарили друг другу.

Фото: bibliotekapokrovskaya.ru

Казахстанская открытка

Ещё в дореволюционном Верном доморощенные открытки выпускало и продавало знаменитое фотоателье "Лейбин и сыновья", их издавало знаменитое московское издательство "Шерер, Набгольц и Ко". Особенно широкое распространение получили казахстанские открытки с открытием в 1907 году Н. А. Тарнецким Варшавского представительства Всемирного почтового Союза.

История казахстанской открытки идёт в ногу с историей открытки российской империи.

Сегодня пределом мечтаний коллекционера является новогодняя открытка из Казахстана, на которой два Деда Мороза – русский и казахский – пьют чай из самовара.

Фото: homemuseum.ru

Огромный ассортимент красочных открыток на полках киосков радовал и привлекал советских граждан. Качество печати, в те годы уступавшее заграничным издателям, с лихвой окупалось высокопрофессиональной работой художников, а также выбором оригинальных стилей и сюжетов.

Эволюционный этап в производстве открыток начался в 90-е годы с появлением специализированных издательств по их производству и продолжается до сих пор. Сегодня в магазинах Казахстана можно найти открытки на любой вкус. Наиболее популярные и дорогие сегодня сделаны в стиле handmade.

Автор: Наталья Бойко, АПН