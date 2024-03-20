Как сохранить историко-культурное наследие Казахстана рассказали эксперты

Глава государства, выступая на третьем заседании Национального курултая, поручил начать работу по включению в список ЮНЕСКО плато Устюрт и подземных мечетей Мангистау. Это очень значимая для Казахстана инициатива. Вместе с тем сегодня не менее важно, чтобы мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, петроглифы Танбалы тас, Алтын Эмель и другие уже включенные в список объекты оставались в сохранности, считает председатель Правления АО "Национальная компания Kazakh Tourism" Кайрат Садвакасов, передает BaigeNews.kz.

Для этого нужно соблюдать баланс между их посещением и сохранением. То есть уполномоченные органы в области туризма, экологии и культуры должны выработать такую модель, которая будет выполнять ряд функций.

"Однозначно посещение таких объектов будет сопровождаться определенными ограничениями, ведь пребывание в списке культурного или природного наследия ЮНЕСКО налагает множество обязательств. С другой стороны в таких объектах важна интерпретация, что в туристском понятии означает достоверную и оригинальную подачу информации. Правильно доносить информацию важно с точки зрения идеологии, то есть что это за объект, как мы его как связываем с нашей историей, со значимостью для нашего народа. А оригинальная подача предполагает нетривиальность презентации и использование интерактивных инструментов", - считает Кайрат Садвакасов.

Глава государства в своей речи обнажил целый ряд проблем нависших над историко-культурным наследием Казахстана. Например, под предлогом нужд строительной отрасли в последние годы под угрозой оказались некоторые петроглифы. Президент заявил, что мы должны защитить от уничтожения уникальные исторические объекты. А так же поручил компетентным органам принять необходимые для этого меры. По словам руководителя Центра по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области Тулкибая Тулеуова, в Центральном Казахстане петроглифы находятся в хорошем состоянии. Возможно, проблем с ними никогда не возникало из-за отдаленного от людей местонахождения.

"Но я слышал, что в южных регионах страны такие проблемы есть. Петроглифы разрушаются в двух случаях. Это может произойти при выдаче земель под разработку, если она не прошла нужную археологическую экспертизу. У новых владельцев территорий может просто не быть информации, где можно копать. В любом другом случае дело всегда в вандализме", - объяснил Тулкибай Тулеуов.

Эксперт не исключает, что люди, портящие исторические объекты могут работать по заказу. К примеру, чтобы забрать часть скалы с рисунком в чью-нибудь частную коллекцию. При этом Тулкибай Тулеуов считает, что в стране работает хорошая система по охране памятников.

"Я сторонник пропаганды знаний у населения. Но пропаганды в том смысле, чтобы человек понимал: "Вот это – мое". Согласитесь, человек никогда не испортит своего. Для этого мы возим детей на экскурсии, проводим с ними субботники непосредственно на объектах", - сообщил Тулкибай Тулеуов.

Инициативы Главы государства, касающиеся археологии следует делить на две части, считает историк Жаксылык Сабитов. Первая заключается в борьбе с, так называемыми, черными археологами. За последние десятилетия важнейшие исторические памятники буквально были разграблены.

"Безусловно, нужно ужесточить наказание за занятие черной археологией. Если человек с ее помощью что-то делает, нужно давать серьезные сроки. Сегодня эта преступная сфера процветает. Вывозится за пределы страны масса ценного материала. Если мы посмотрим Уголовный кодекс сейчас, то за первый раз грабителю дают совершенно мизерное наказание", - рассказал Жаксылык Сабитов.

Вторая проблема в выдаче лицензий археологам. Президент обратил внимание на острую нехватку профессионалов в сфере.

"Процесс выдачи лицензий следует ужесточить, то есть давать их только тем, кто имеет научную степень. По нынешним нормативно-правовым актам такую лицензию может получить организация, в которой работает хотя бы один профильный магистр. Бывают разные люди, в том числе и такие. Кто легко даст необходимое экспертное заключение за большие деньги", - резюмировал историк.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности возвращения исторических артефактов из зарубежных музеев в Казахстан. Если такая возможность отсутствует, необходимо сделать для отечественных музеев их точные копии.