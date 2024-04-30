Как скажутся паводки на урожае, сообщил учёный

Заведующий лабораторией адаптивной и агроландшафтной технологии научно-производственного центра зернового хозяйства имени Бараева Канат Акшалов во время общенационального телемарафона "Біз біргеміз!" рассказал, как паводки скажутся на плодородии казахстанских полей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Надо понять, что сплошного подтопления полей не было. Такого не было, чтобы всё поле стояло в воде. Да, у нас сложный рельеф. В Северно-Казахстанской области часть территории землепользования имеет сложный микрорельеф с некоторыми понижениями, микроблюдцами. Есть маленькие понижения – маленькие блюдца, есть большие понижение – большие блюдца. К началу посевного сезона участки с маленькими блюдцами высохнут. Там можно будет производить все полевые работы в оптимальные сроки. Если объём водной поверхности был больше, эти участки могут подойти попозже. К концу мая, примерно. На этих полях надо сеять другие культуры, которые скороспелые и могут созреть до конца уборки", - объяснил учёный.

В целом, по его словам, паводки не окажут сильного влияния на плодородие почвы и урожай.

Также он указал, на что стоит обратить внимание.

"Если есть солонцеватые отложения, там может быть поднятие солей, нужно будет произвести мероприятия. Эти участки желательно оставить под сенокос. Это будет один из выходов из положения", - сказал Акшалов.

Учёный добавил, что половодье усилилось за счёт того, что произошёл сток талых вод с полей. Там произошёл размыв почвы, образовались водотоки, пробоины и овраги. Там надо будет производить очень большие мелиоративные восстановительные работы. Ущерб в этих местах серьёзный.