Как сельское хозяйство наносит вред флоре и фауне рассказали ученые

В современном мире, где множество различных факторов угрожают природе и её обитателям, существуют те, кто бесстрашно встаёт на защиту диких животных. Среди них - научные сотрудники Казахстанской Ассоциации по сохранению биоразнообразия, Руслан Уразалиев и Алёна Кошкина.

Вдали от городской суеты, эти двое необычных учёных спасают дикую природу Казахстана. Как они пришли в науку, из чего состоит их работа, и почему они так сильно любят животных, рассказали учёные в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

Руслан Уразалиев родом из маленького посёлка Таскала Западно-Казахстанская области. Его связь с наукой началась с детства благодаря влиянию дедушки, ветеринара и ветерана войны, чьи книги Руслан читал с увлечением. Биологическая наука всегда окружала его, и мир пробирок, реактивов и микроскопов стал его призванием. С самого детства Руслан мечтал изучать животных и стать зоологом.

"Биотехнология - это моя вторая любовь. Это тот антураж, который с детства был мне знаком. Мне хотелось творить, особенно после впечатления, когда я посмотрел фильм "Мир юрского периода". Так мой выбор пал на биотехнологию и я окончил Евразийский Национальный Университет имени Гумилёва. С природоохранной биологией я столкнулся после первого курса, когда попал на практику в Коргалжынский заповедник", - рассказал учёный.

Ещё со студенчества, Руслан начал участвовать в проектах, связанных с исследованием и сохранением птиц. Их разнообразие, способность к полёту, устройство пера птиц не могло не впечатлить молодого учёного, и они стали его главной страстью и направлением в науке. Наблюдая за птицами, он познавал окружающий мир и понимал, что для сохранения этих удивительных созданий необходим комплексный подход.

Так, Руслан принял участие в международном проекте по изучению и сохранению кречетки в 2008 году. Почти 97 процентов популяции этого вида птиц гнездится в Казахстане и зимует в странах ближнего Востока, Северо-Восточной Африке и Южной Азии.

Фото Руслана Уразалиева и Тимура Искакова.

В 2010 году учёного приняли на работу в АСБК, и он возглавил этот проект. Сначала он был национальным координатором по Казахстану, с декабря 2020 года является международным.

Работа в науке для Руслана – это не просто профессия, а стиль жизни.

"Вся моя профессиональная деятельность зиждется на научном подходе. Это сбор данных, анализ, получение результатов, осмысление и поиск прикладных решений. Среди всех птиц, которые встречаются в Казахстане, для меня, в первую очередь, представляют научный интерес - сообщество птиц, обитающих в степной зоне. Для меня, в целом, экосистема степи очень интересна. Я сам родился в степи, этот ландшафт для меня является родным. Стоит понимать, что в науку идут люди по призванию. Например, мне кажется, что случайных прохожих в науке не бывает. С больших трибун всё время говорят, что науку нужно поддерживать, развивать. Это всё, конечно, классно, но на самом деле ситуация, в которой наша наука находится сейчас, это подтверждение тому, что в таких условиях могут работать только убежденные фанатики", - считает учёный.

Полгода в году Руслан проводит вместе с птицами – встречает их весной, провожает осенью. Экспедиции в полевых условиях всегда дарят ему исключительные впечатления, но бонусом приходится преодолевать сложности и непредвиденные ситуации, признаётся он.

"Были также проекты по изучению чёрного жаворонка, где сделали интересные открытия в гнездовой биологии: например, то, как этот вид устраивает гнёзда, как специфически украшает их сухими экскрементами домашних животных. Но это всё имеет определённое практическое значение, то есть, это нужно для выживания гнезда, птенцов. Были также интересные факты по ходу изучению кречетки. Этот проект существует почти 20 лет. Например, были случаи, когда кречетка вместо яиц инкубировала камни. Или когда она отважно бросилась на стадо коров и отгоняла их от своего гнезда", - поделился Руслан.

Учёный отметил, что существуют тревожные сигналы, которые указывают на негативные изменения в популяциях различных видов птиц. Особенно заметно снижение численности мигрирующих гусей, которые проходят через территорию Казахстана, говорит он. Этому спаду численности есть множество причин.

Однако, одним из основных факторов Руслан назвал интенсивное развитие сельского хозяйства, использование ядов, химикатов и химических удобрений. Кроме того, негативное влияние на птиц оказывает и развитие альтернативных источников энергии, таких как ветроэлектростанции.

"Любые меры, направленные на сохранение мест обитания животных важны. Чем разнообразнее будут экосистемы, тем разнообразнее будет фауна и флора. Птицы играют роль индикаторов благополучия экосистем. Наблюдая за птицами, можно судить о состоянии окружающей среды. Например, в отношении Малого Талдыколя все говорят, что там ничего нет, все мертвое. На самом деле, это не так, там обитает кудрявый пеликан, это уже вершина пищевой цепи. Если он там обитает, значит там есть рыба, так как он ею питается. Если есть рыба и её популяция стабильна, значит есть чем поживиться этим рыбкам. То есть, они там благополучно живут, размножаются, и корма предостаточно. Пищей является различного рода растения, беспозвоночные животные, которые в воде живут. То есть, по наличию пеликана в Малом Талдыколе, мы можем сказать, что экосистема пребывает там в нормальном состоянии", - заключил Руслан Уразалиев.

Совершенно другая история у Алёны Кошкиной из Усть-Каменогорска. Её первое образование было связано с туризмом, и она даже не предполагала, что станет учёным в области природоохранной биологии. Но судьба подкинула ей увлекательное хобби - наблюдение за птицами. Это привлекло её внимание к охране природы, и она стала волонтёром в АСБК.

"Изначально мой интерес включал все виды животных, а в качестве хобби я занималась наблюдением за птицами. Но в тот момент, когда мне захотелось перевести это в более профессиональное русло, в АСБК появилось место в научной экспедиции по изучению мелких млекопитающих в степи. Я решила не упускать эту возможность и поучаствовать. Хотя на тот момент у меня не было никакого опыта по изучению млекопитающих. Так мой интерес переключился с птиц на млекопитающих, когда я узнала о важности этих зверей в степи", - рассказала Алёна.

Фото Артёма Кошкина.

Группа животных, которыми она занималась - это грызуны. Алёна обратила внимание на то, что эти незаметные создания оказывают многоплановое влияние на ландшафт, почвы и других животных степи.

Позже Алёна поступила на магистратуру в государственный университет (ЕНУ имени Гумилёва), где получила образование по направлению биологии. Затем у неё появилась возможность углубить знания в Германии, благодаря участию в совместном проекте с университетом города Мюнстер.

Сейчас исследования учёной сосредоточены на общественных роющих грызунах, таких как суслики и сурки. Эти маленькие зверьки живут семьями, группами или колониями, и роют сложные системы нор.

"В основном, моя работа касается прикладных исследований, результаты которых мы можем сразу применить для принятия природоохранных решений. Допустим, если нам необходимо понять состояние популяции определённого вида, мы осуществляем полевые выезды, обследуем территории, проводим мониторинг этих видов. На протяжении последних лет я также работала над изучением состояния популяции волка и редкого вида уток - савки в Казахстане. Нашей целью чаще всего является понимание современного состояния популяций важных и редких видов, чтобы планировать действия по их сохранению. А также какие-то вещи мы можем делать дистанционно, не выезжая в поле, не видя самих животных. Например, один из современных методов в нашем арсенале сейчас - анализ спутниковых снимков. Потому что следы жизнедеятельности зверьков можно увидеть со снимков - это норы или следы колоний размером более 0,5-1 метра. Так считают пингвинов в Антарктиде и вомбатов в Австралии", - пояснила учёная.

Фото Алёны Кошкиной.

Одним из наиболее впечатляющих аспектов из наблюдений за зверьками Алёна назвала адаптивность этих видов к изменениям среды. Например, популяция степного сурка хорошо приспособилась к обитанию на агроландшафтах. Однако, по словам учёной, такие изменения могут иметь долгосрочные негативные эффекты и привести к экологическим ловушкам, когда животные не понимают, что их новая среда может быть хуже в перспективе.

Алёна считает, что для эффективного сохранения биоразнообразия нам необходима государственная стратегия, а также достаточное финансирование исследований. Масштабы исследований должны быть увеличены, чтобы осуществлять базовый мониторинг в такой богатой природными ресурсами стране, как Казахстан.

"В будущем я планирую продолжить исследования в области влияния развития сельского хозяйства на биоразнообразие. Потому что это мало признаваемый факт, что сельское хозяйство - это одна из главных угроз как в нашей стране, так и в мире для животных и растений. Развитие сельского хозяйства сейчас у нас в приоритете, поэтому эта проблема не признаётся на должном уровне. Однако то, что мы не учитываем его серьезное влияние на биоразнообразие, может в будущем привести к потере многих видов и целостности экосистем. А природа, как говорят, ошибок не прощает", - сказала Алёна Кошкина.

Фото Евгения Лищенко.