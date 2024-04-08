Как сажают саксаул на дне Аральского моря

В ходе официального визита президента Казахстана в Узбекистан подчёркнута необходимость реализации совместных мер, в том числе высадки деревьев на дне Аральского моря для улучшения экологической ситуации в регионе. Как сажают саксаул, читайте в материале BaigeNews.kz.

Казахстан начал работы по спасению Арала в начале 90-х годов.

Помимо строительства Кокаральской плотины, с помощью которой удалось спасти северную часть Арала, проводились масштабные работы на осушенном дне моря. Ученые изучали почвы малопригодных тогда для жизни. Этот ландшафт представлял в начале 90-х большие массивы болотистой почвы с высоким содержанием соли и ракушечника. Со временем влага уходила, соль разносилась пыльными бурями за десятки тысяч километров.

Аральскую соль ученые обнаружили на вершине Гималаев и Кордельеров, а также в крови антарктических пингвинов.

Значительно ухудшилась экологическая обстановка и непосредственно в Аральском регионе: водные источники иссекали, а оставшиеся засаливались. Это в свою очередь повлекло рост респираторных желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний у местного населения.

С 1994 года почва на дне Арала, по мнению ученых, стала пригодна для высадки некоторых видов растений. Наиболее устойчивым к экстремальным условиям оказался черный саксаул. Посадки 30-летней давности сейчас представляют из себя густые заросли, в которых сформировалось флора и фауна.

Начали произрастать другие виды пустынных растений и развился животный мир. Сегодня на территории Барсакельмесского заповедника и в целом в аральском регионе обитает 1 000 видов насекомых, 100 видов рептилий и краснокнижные млекопитающие.

Наиболее ярким примером возрождения природы является популяция кулана, если в 80-ых годах на территории заповедника их было 14 то сейчас 837. С ними соседствуют пустынные антилопы джейраны их в Барсакельмесском заповеднике более 200.

На посадках 2008-2009 годов видны поразительные свойства саксаула к самовоспроизводству. Длинные ряды саксаула чередуются через каждые 35 метров.

Семена саксаула представляют собой легкие зерна, окруженные 3-4 лепестками которые позволяют саксаулу распространять свое потомство на сотни метров вокруг, таким образом можно наблюдать, что в междурядье появился густой лес саксаула второго поколения.

Кроме того, следует отметить, еще одно уникальное свойство саксаула, которое можно наблюдать на посадках 2018-2019 годов, этот проект был реализован при финансовой поддержки Южной Кореи. Здесь относительно молодые деревья выросли до 2-2,5 метра, а корневая система каждого из них удерживает до 10 тонн песка, что предотвращает дальнейшее опустынивание местности.

За годы реализации проекта по высадке саксаула вырабатывалась уникальная методика (нигде в мире на осушенном и засоленных почвах не высаживают деревья), в Казалинске действует питомник мощностью миллион саженцев. Здесь коллекционно отбираются лучшие сорта семян, протравливаются и высаживаются в почву максимально приближенно ко дну Аральского моря. Таким образом, получаются саженцы, наиболее приспособленные к местным экстремальным условиям: это- жара (до 60 градусов), сильные ветра (до 34 м/с), отсутствие влаги и засоленности.

Существует несколько методов посадки деревьев. Первый из них ручная посадка. Весной и осенью в небольшой промежуток времени, примерно 10-15 дней, когда в почве сохраняется максимальная влага, работники лесхозов и волонтёры специальным клином делают небольшое отверстие 30-40 сантиметров в глубину и высаживают саженцы, корни которых бработаны специальным раствором. Он обильно увлажняет и обеспечивает удобрениями.

Этот метод позволяет добиться высокой приживаемости, но менее производителен и трудозатратен.

Ещё казахстанские специалисты используют механическую посадку, с её помощью можно высадить наибольшее количество саженцев на большие территории. В соседнем Узбекистане используют аэропосев, с самолёта сбрасываются обескрыленные семена в специально подготовленные борозды.

Испытания, проведённые казахстанскими учёными, показывают, что приживаемость данного метода наиболее низкая. В целом учитывая экстремальные условия, описанные выше, приживаемость саксаула составляет 27-30% что признано международным ученым сообществом как успех казахстанских лесоводов.

В 2021 году глава государства поручил высадить за 5 лет 2 млрд деревьев. С 2021 по 2023 годы посеяно 2083,4 тонны семян саксаула/галофита и 25,8 млн семян саксаула.

В 2024 году планируется проведение лесопосадочных работ на площади 275 тыс. га, в том числе: (акимат Кызылординской области – 100 тыс. га и министерство – 175 тыс. га):

- весенняя посадка леса - 65 тыс. га;

- осенние лесопосадочные работы - 210 тыс. га.

В настоящее время запланированные весенние лесопосадочные работы выполнены на 30 тыс. га. До 10 апреля работы будут полностью завершены.

В 2025 году (план) – 280 тыс. га (акимат Кызылординской области - 100 тыс. га и министерство - 180 тыс. га).