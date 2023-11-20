Как решить проблему закредитованности в Казахстане, рассказали эксперты

По данным Первого кредитного бюро, на 1 октября текущего года общий кредитный портфель физических лиц в Казахстане составил 18,5 триллиона тенге. Эта цифра показывает, сколько всего на данный момент должны казахстанцы всем банкам, микрофинансовым организациям и другим участникам рынка, выдающим кредиты, передаёт BaigeNews.kz.

Закредитованность населения признана острой социально-экономической проблемой. Более 7 миллионов казахстанцев, а это около 70% экономически активного населения имеют потребительские кредиты. При этом 1,5 жителей выплачивают их с трудом – имеют просрочки по выплатам или находятся под давлением коллекторов.

Депутат Мажилиса Парламента Ерлан Стамбеков считает, что первая причина закредитованности – низкая финансовая грамотность граждан и отсутствие культуры потребления.

"Надо признать, что у наших людей довольно низкий уровень финансовой грамотности. Это первое. Также сыграло роль попустительство государственных органов в отношении ослабленного контроля за банками второго уровня и микрофинансовыми организациями. Процедура дальнейших истребований долга привели к тому, что в результате хитрых махинаций, договорных схем, пролонгаций клиент обязывался выплачивать суммы, превышающие в несколько раз первоначальную сумму кредита. То есть правила игры на этом рынке устроены так, что заемщик, как полноправный и равноценный член этого процесса, выпал. Его интересы не защищены", ­— сетует депутат.

По мнению депутата, ситуация, при которой граждане оказываются в списке банковских должников и уходят в минус на балансе, негативно сказывается в целом экономике страны.

"Просрочки по кредитам свыше 90 дней, а это значит, что вероятно они уже и не будут выплачиваться, есть у 1,5 миллионов наших сограждан. Это плохо сказывается на экономике страны. Ведь когда человек не выплачивает кредит, его счета, как правила, арестовывают и это также имеет свои последствия. Он не может официально трудоустроиться из-за арестованных счетов. Ведь ни одна бухгалтерия не согласится начислять зарплату при отсутствии у него работающих счетов. Мы с вами сталкиваемся с такими историями каждый день, когда едем в такси, а водитель называет для перевода денег не свои реквизиты, а карточные реквизиты других людей, потому его счета заблокированы. А это значит он работает в чёрную. Эти люди не платят налоги, они никак не участвуют в официальной экономике", — сказал он.

Ерлан Стамбеков назвал свои варианты решения проблемы.

"Во-первых, мы предлагаем навести порядок в законодательстве. Например, должна обеспечиваться прозрачность и чистота сделок между заемщиком и кредитором. В идеале человек может подписывать любой договор на получение кредита закрытыми глазами, зная только сумму кредита и проценты. Кредитный калькулятор должен стать частью договора. А то мы знаем все эти хитрые калькуляторы, которые показывают одни проценты, но по факту набегают скрытые проценты, и итоговая сумма получается совершенно другая", — предложил депутат Мажилиса.

Второе решение — сделать открытым рынок продажи долгов заемщиков коллекторским компаниям.

"Этот рынок бы черным, неконтролируемым. Он вызывает очень много нареканий. Уже известно, что финансовые институты продавали коллекторским компаниям долги своих заемщиков с дисконтом до 90%. Простыми словами, если условно человек взял в банке один миллион тенге и не смог его выплатить, то позже банк продает этот долг коллекторам с огромной скидкой. Остаток долга заемщик уже должен будет выплатить новым взыскателям. Поэтому мы предлагаем цивилизовать отношения между коллекторскими компаниями конкретными физическими лицами. Сделать их более понятными и формально защитить, то есть формализовать все условия таких изъятий. Есть масса примеров, когда коллекторы доводили своих клиентов до суицидов", — рассказал Стамбеков.

Ранее депутат обратился в министерства просвещения и образования и науки с предложением внедрить в образовательную программу курс по финансовой грамотности.

"Нам необходимо воспитывать в себе культуру потребления. Кроме того, важно объяснять молодежи насколько опасными могут быть кредиты, взятые под огромные проценты, особенно онлайн-кредиты. У нас появились онлайн-казино, онлайн букмекерские конторы. Молодежь, пытаясь решить свои финансовые проблемы, ищет в таких местах легкие деньги. Это ведет к неминуемой огромной закредитованности населения, к проблемам в виде нарушения законов, суицидов", — объяснил Ерлан Стамбеков.

Депутат рекомендует учитывать личные возможности перед кредитованием. По силам ли будет выполнять обязанности перед банком в случае, если человек потеряет работу или возникнут другие обстоятельства, которые повлияют на платежеспособность.

"Я не возьмусь говорить, что потребительское кредитование – это плохо. Я и сам нередко пользуюсь услугами таких продуктов. Беру что-то в рассрочку, когда целиком покупку мне не осилить. Другое дело, что при выдаче кредитов банки безусловно должны следить за всеми параметрами заемщика – коэффициентом долговой нагрузки, например, который не должен превышать 50% от заработной платы. Мы должны смотреть на реальную заработную плату заемщика. Все эти нормативы очень часто, к сожалению, нарушаются финансовыми институтами. Поэтому наша задача – заставить их работать по правилам и обращать внимание простых людей на эти самые вещи. Кредит всегда надо брать такой, чтобы можно было за него рассчитаться. Это и есть финансовая культура", — сказал он.

Также Ерлан Стамбеков считает, что банкам вместо того, чтобы стимулировать рынок потребления следовало бы активнее финансировать в реальный сектор экономики.

"Сегодня, к сожалению, выгодно не финансировать реальный сектор экономики, а вкладывать огромные ресурсы и стимулировать потребление. Это сыграло с нами большую шутку. Наша задача сейчас – сделать так, чтобы существовали законодательные финансовые стимулы для того, чтобы банки активнее вкладывались в реальный сектор. Уровень кредитования реального сектора упал до рекордно низких 8% от ВВП. Для сравнения в той же России он составляет порядка 40%. Если сравнивать с большими экономиками, то уровень кредитования реального сектора в США составляет порядка 130% от ВВП, в Японии – свыше 200% от ВВП", — сказал в заключение депутат Мажилиса Парламента.

А вот экономист Арман Бейсембаев утверждает, что проблемы закредитованности на самом деле в стране нет. И что в целом тема была придумана для отвода глаз от настоящей проблемы – низкого уровня доходов граждан.

"У нас есть реальная проблема – это низкий уровень жизни людей, низкие доходы. Но, к сожалению, решений этой проблемы нет. Мы находимся в идейном тупике. Поэтому некоторым проще задаться вопросом "кто виноват"? Ответ был найден. Причина низких доходов людей – это следствие взятых ими кредитов. Поэтому для решения проблемы нужно запретить брать кредиты. И как только люди перестанут брать их, доходы тут же вырастут", — выразил мнение он.

Эксперт поделился своим видением, как развить экономику страны и вывести ее на новый уровень.

"Чисто механическим повышением заработных плат, пособий, пенсий, стипендий можно уйти вникуда. Это можно делать бесконечно. При этом нельзя забывать о том, что у нас хронический дефицит бюджета в стране. Недавно Halyk Finance выпустил отчет, согласно которому дефицит бюджета составляет уже 3,8 триллиона тенге. Это рекорд за все время. Государство тратит огромные деньги на индексацию пенсий, пособий, стипендий, заработную плату бюджетникам, госслужащим. Но это не перекрывает текущую инфляцию, а напротив, заставляет ее расти. Как только повышаются зарплаты, пособия и прочие выплаты из госбюджета, цены на рынке начинают догонять и даже перегонять их. В конечном итоге это привело к тому, что инфляция стала хронически высокой. Рано или поздно мы придем к тому, что пенсии, стипендии будут исчисляться миллионами тенге, и продукты соответственно будут стоить запредельно дорого", — сетует экономист.

Поэтому, считает Арман Бейсембаев, повышать эффективность экономики следует за счет ее усложнения углубления разделения труда.

"Мы сейчас добываем сырье и отправляем его за рубеж. Получаем валютную выручку и за счет этого обеспечиваем себе импорт, пополняем бюджет. Это называется перераспределением сырьевой ренты. Но в экономике существуют переделы. Так вот наша страна с точки зрения экономических переделов находится на самой первой ступени. Неслучайно в сентябре этого года президент в своем послании красной нить подвел до нас главный месседж, что мы на протяжении долгих лет были поставщиками сырья, но пришло время его самим обрабатывать. Президент предложил нам встать на следующую степень экономического передела в виде обработки сырья. Но этих экономических переделов может быть много", — объяснил он.

В свою очередь финансовый аналитик Кристина Шадрина утверждает, что кризис, рост цен и высокая инфляция создают огромный фактор стресса для населения.

"Чтобы оценить негативное влияние закредитованности населения, стоит в первую очередь посмотреть на экономику страны. Казахстан – экономика развивающаяся и одновременно очень молодая. Это значит, что в сравнении с экономиками развитых стран, она менее устойчива и подвержена большим рискам, национальная валюта при этом волатильная, а уровень инфляции значительно выше. Именно эти факторы и являются самыми важными при ответе на вопрос о закредитованности населения. Кредиты не являются злом в том случае, если они не дорогие, а люди, использующие кредиты – платежеспособны. Если же кризис, рост цен и инфляция высоки, кредиты создают огромный фактор стресса для населения. В любой момент семья может лишиться заработка или потерять часть дохода. Это приведет к невыплатам по кредитам и как снежный ком, принесет за собой и другие проблемы. Практика же показывает, что кредит для обычных людей – это всего лишь способ купить себе что-то, на что деньги не заработаны. И это решение приводит к массе проблем", — пояснила эксперт.

Специалист порекомендовала казахстанцам выработать в себе ряд хороших финансовых привычек. Кристина долгое время живет и работает в США, она консультирует американцев по вопросам инвестирования и грамотного распределения денег.

Первое, о чем следует помнить, говорит эксперт, это не тратить больше, чем зарабатываешь.

"Чтобы покупать себе больше, надо стремиться больше зарабатывать, и осуществлять свои мечты за счет денег, которые у вас уже есть", — говорит Шадрина.

Вторая полезная привычка — это инвестиции в знания.

"Не гонитесь за статусными вещами, а скорее вкладывайте деньги в себя и свои компетенции. Ваш доход – это сумма ваших знаний и вашего опыта. Если вы хотите заработать пять тысяч долларов, вам нужно стать человеком, который знает, как это сделать. Инвестируйте в знания", — порекомендовала она.

Третий пункт — уметь откладывать деньги.

"Создавайте фонды, которые направлены на ваше светлое будущее. Ваш финансовый достаток завтра состоит из денег, которые вы отложили сегодня. Фонды – это основа финансовой свободы при любом уровне дохода", — считает финансист.

В заключение финансист объяснила почему нельзя сравнивать кредиты США и Казахстана.

"Экономика Америки построена на кредитах. И в связи с этим люди часто сравнивают себя с американцами, говоря о том, что "в Америке вон у всех кредиты и ничего, живут себе нормально". Но подобное сравнение абсолютно некорректно, так как в Америке есть уникальные факторы, которых нет в других странах. Например, доллар США является мировой валютой и самой стабильной в мире. Ее стоимость определяется тем, что это самая крупная экономика мира, которая производит уникальные товары для всего мира. Это создает такую стабильность, которая позволяет рядовому американцу стабильно зарабатывать, не терять свои сбережения из-за инфляции, быть платежеспособным. Высокий уровень правовой защищенности дает гарантию для потребителей и для бизнеса, а банки могут выдавать кредиты по низким процентным ставкам", — рассказала она.

По словам эксперта, ипотека в США может стоит 2,5% годовых, в противовес 22%, действующим в Казахстане. В случае же банкротства банка вклад до $250 000 будет возмещен полностью. Если человек не может выплачивать ипотеку, он может продать жилье по высоким рыночным ценам и спокойно переехать в арендованное жилье, закрыв долг после продажи.