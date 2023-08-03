Как решают проблему дефицита мест в детсадах Астаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы подчеркнул важность обеспечения гармоничного и всестороннего развития подрастающего поколения. Проблема недостатка мест в детских садах Астаны всё ещё остаётся актуальной, отметил глава государства. Редакция BaigeNews.kz обратилась в Управление образования с официальным запросом о том, как реализуется реформа в сфере дошкольного воспитания детей.

В ведомстве сообщили, что в Астане функционируют 505 дошкольных организаций, которые посещают 67 642 ребёнка. 100 организаций являются государственными с контингентом 32 914 воспитанников, а 402 - частными (в 395 из них размещён госзаказ) с контингентом 34 411 воспитанников. Также существуют три ведомственных детских сада с охватом 405 детей.

"Дефицит мест связан с динамичным развитием столицы и миграционными процессами. Количество дошкольных организаций не обеспечивает потребность населения по устройству детей. По данным электронного портала "ИНДИГО", в очереди зарегистрировано 31 480 детей в возрасте от двух до шести лет", - проинформировали в управлении образования.

На вопрос о том, какие меры принимаются для решения проблемы с нехваткой мест, в ведомстве пояснили:

"Повышение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением осуществляется за счёт размещения государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях. С января по апрель госзаказ размещён в 200 частных дошкольных организациях на 8 957 мест. До конца года планируется разместить госзаказ на 1 360 мест".

В управлении рассказали, сколько стоит посещение частного детского сада в столице.

"Родительская оплата в частных дошкольных организациях за питание составляет 20 800 тенге, однако в соответствии с Типовыми правилами деятельности дошкольных организаций детские сады могут предоставлять дополнительные платные услуги. В связи с чем сумма ежемесячной оплаты в каждой дошкольной организаций разная", - сказано в ответе на запрос.

Напомним, с 1 июля в Астане начался набор групп в государственные дошкольные организации.

BaigeNews.kz писал о том, какие документы необходимы для зачисления ребёнка в детский сад.