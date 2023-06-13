- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 15:05 32
- Как развивается ремесленничество в одном из древнейших городов Казахстана 14:45 122
- Более 60 процентов школьников сталкиваются с насилием и дискриминацией в Казахстане 14:42 159
- Генпрокуратура проверяет три версии причины пожара в Абайской области 13:46 371
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13:31 676
- "У нас достойный президент" - депутаты о реформах Токаева 13:30 268
- "Заберите нас" - скандальное видео с плачущими детьми завирусилось в Казнете 13:21 490
- Астана может остаться без отопления в этом году – депутат мажилиса 13:18 387
- Алматинец незаконно зарабатывал на криптовалюте - АФМ 12:49 504
- Накажут ли Даниала Ахметова за пожар в Абайской области, прокомментировал Скляр 12:44 474
- Подросток приставал к мальчику и имитировал с ним секс в Хромтау 12:36 1518
- Пожар в области Абай: площадь достигла порядка 60 тысяч гектаров 11:57 433
- Празднование Дня медработника перенесли в Казахстане 11:53 524
- Инфляция в Казахстане снижается третий месяц - Нацбанк 11:47 305
- Ограничение на вывоз бычков и баранчиков снова продлили в Казахстане 11:26 410
- Спасатели предотвратили угрозу распространения огня в населённые пункты 11:24 312
- Акмолинка отдала мошенникам 6 миллионов тенге по схеме "родственник попал в ДТП" 11:15 422
- Jusan Bank прокомментировал своё возвращение в казахстанскую юрисдикцию 11:12 328
- Скоропостижно скончался замглавы Комитета административной полиции МВД 10:59 920
- Аналитики назвали самые курящие регионы Казахстана 10:49 430
- Новинка этого лета: спортивный лифтбек UNI-V уже в продаже 10:48 329
- В Степногорске пьяная женщина угнала авто и попала в ДТП 10:30 496
- О состоянии здоровья эвакуированных сельчан Абайской области рассказали врачи 10:20 422
- Jusan вернули в казахстанскую юрисдикцию. Полученную госпомощь банк вернёт досрочно - Минюст 10:04 667
- Работника ТОО подозревают в растрате 34 миллионов тенге в Акмолинской области 09:49 384
- В два раза больше маркированной обуви начали продавать в Казахстане с 1 апреля 09:48 372
- В Казахстане определили квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью 09:35 422
- Кто возглавит Национальный паралимпийский комитет вместо Кайрата Боранбаева 09:10 458
- "ПСЖ" выставил Килиана Мбаппе на продажу 08:34 451
- Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге 08:14 570
- Школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о "минировании" сразу нескольких вузов 07:58 409
- Таинственно пропавшего мальчика нашли полицейские в Кызылорде 07:15 789
- Врачи Шымкента вырезали пациенту 9-килограммовую опухоль 05:10 563
- Депутата обвинили в сексуальных домогательствах к женщине-борцу из Казахстана 04:23 669
- Свыше восьмидесяти литров крови сдали за день жители Алматы 03:05 480
- Найден трактор жителя области Абай, который пропал во время тушения пожара 02:11 1072
- Иностранец украл духи за 130 тысяч тенге в Астане 01:46 698
- На подрядчика по ремонту школы в Павлодаре подали в суд 00:37 567
- Работникам "Семей орманы" повысят зарплату 12.06.2023 644
- Девять лет лишения свободы запросил прокурор для Арыстанбека Мухамедиулы 12.06.2023 737
- Российского туриста зарезали в центре Стамбула 12.06.2023 1450
- Кражами платёжных терминалов промышляли кызылординцы 12.06.2023 629
- Празднование дня города отменили в Шымкенте 12.06.2023 595
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии Джорджии Мелони 12.06.2023 513
- Народный банк сменил название 12.06.2023 1912
- Казахстанский гимнаст завоевал бронзу на турнире серии World Challenge cup 12.06.2023 613
- Установить сумму дохода, определяющую богатых людей, намерены в Казахстане 12.06.2023 662
- Ремонт дорог начали на двух центральных проспектах в Алматы 12.06.2023 590
- Токаев получает телеграммы соболезнования в связи с общенациональным днём траура 12.06.2023 522
- "Полтора месяца высокий класс пожарной опасности": какая обстановка с защитой леса в Павлодарской области 12.06.2023 819
- Может ли крупный лесной пожар перекинуться на Павлодарскую область 12.06.2023 548
- Населённые пункты в безопасности - замакима области Абай 12.06.2023 691
- В каких регионах Казахстана любят электрокары 12.06.2023 636
- Готов ли Алматы к крупным пожарам? 12.06.2023 540
- "Собирает деньги, распивает алкоголь". КТЖ проверит ЖД-вокзал Астаны после скандального поста 12.06.2023 16297
- Детям из пострадавших от пожара районов в Казахстане помогут сдать экзамены и организуют отдых 12.06.2023 552
- С небывалыми лесными пожарами в Канаде едут бороться спасатели из нескольких стран 12.06.2023 829
- Нефтепродукты на 4,6 миллиона тенге пытались вывезти из Казахстана 12.06.2023 717
- Налог на яхты и самолёты мы увеличим - Миннацэкономики 12.06.2023 699
- Тело экс-руководителя отдела образования Талдыкоргана нашли у реки Каратал 12.06.2023 1040
- В Австралии перевернулся свадебный автобус: погибли 10 человек 12.06.2023 714
- Что делать при сильном задымлении? В Минздраве выпустили рекомендации в связи с пожаром 12.06.2023 594
- В регионах начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в области Абай 12.06.2023 545
- Казахстанцы меньше стали покупать жильё 12.06.2023 699
- "Трагедия ничему не учит": почему в Абайской области горят леса? 12.06.2023 1607
- Токаев поздравил Путина с Днем России 12.06.2023 535
- Минтруда проверит условия безопасности и охраны труда в "Семей орманы" 12.06.2023 648
- Горение продолжается на 43 тысячах гектаров - МЧС о пожаре в области Абай 12.06.2023 709
- Умер Сильвио Берлускони. Ему было 86 12.06.2023 692
- Президент Турции выразил соболезнования Токаеву 12.06.2023 615
- Жуткое ДТП на трассе в Кызылординской области: погибли два человека 12.06.2023 808
- Сильную жару на западе и до +5 на севере и востоке обещают синоптики 12.06.2023 491
- Жителям Бородулихинского района доставили помощь 12.06.2023 642
- Пожар в Абайской области: версию поджога рассматривает следствие 12.06.2023 751
- На рынке "Алтын Орда" организовали круглосуточное дежурство мобильных групп 12.06.2023 849
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 538
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 1431
- Если ваш близкий - наркоман: что делать? Житель Астаны победил зависимость и поделился секретом исцеления 12.06.2023 721
- Астанчанка разбилась насмерть в Боровом, фотографируясь на склоне горы 12.06.2023 2431
- Волонтёры Алматы начали сбор гуманитарной помощи для жителей Абайской области 12.06.2023 531
- LOADING...
Как развивается ремесленничество в одном из древнейших городов Казахстана
Тараз вошел во Всемирный список городов ремесленников. Череда местных и международных мероприятий на эту тему прошла в регионе. Умельцы рады таким переменам и рассчитывают на поддержку. Корреспондент BaigeNews.kz о развитии ремесленничества в Таразе.
Почетный список
В конце прошлого года Тараз был включен во Всемирный список городов ремесленников. В интернете этот список упоминается в основном на казахстанских новостных порталах, при этом в сообщениях СМИ и госорганов нигде не говорится о том, кто ведет этот список и где находится штаб-квартира организации-инициатора. Лишь на англоязычных ресурсах можно найти истоки: речь идет об инициативе Всемирного совета ремесел (WCC) – международной некоммерческой организации, зарегистрированной в Бельгии, которая является членом ЮНЕСКО.
На данный момент на сайте Всемирного совета ремесел опубликован список из 59 городов. Тараз – единственный казахстанский город, включенный в этот список. При этом указано, что город отмечен за искусство работы с шерстью и войлоком.
"История Великой степи повлияла на культуру и цивилизацию многих стран между Востоком и Западом, - говорится в статье Всемирного совета ремесел, посвященной Таразу. - Цивилизация в Великой Степи никогда не угасала, а засияла светом, превратившись в величайшую частицу мировой культуры, заселив и степь, и город, став великим носителем ее культуры".
Там же упоминаются некоторые подробности истории: основной маршрут Великого шелкового пути проходил через территорию Казахстана и город Тараз, торговые караваны шли от границы Китая в Среднюю Азию, Персию, Кавказ и Европу.
Из городов ближнего зарубежья в вышеупомянутом списке значатся города Узбекистана: Бухара, Коканд и Маргилан, а также Кыргызстана: Нарын и Иссык-Куль (да, именно озеро Иссык-Куль, а не город). Наших соседей отметили за искусные изделия из шелка, войлочные ковры, резьбу по дереву и изготовление юрт. Из дальнего зарубежья в списке находятся города Китая, Ирана и других стран.
С любовью к делу
В Таразе действительно много ремесленников, которые порой создают настоящие шедевры, при этом многие делают упор на национальные традиции. 63-летняя пенсионерка Гульмира Тохабаева одна из них. Женщина рисует на камне, занимается валянием шерсти, делает текстильные поделки.
"Меня многое интересует, занимаюсь разным. Например, войлок сейчас в тренде. По валянию шерсти меня увлекают настенные панно с наскальными рисунками. Нравятся натуральные цвета, хотелось бы сохранить натуральный цвет шерсти – белый, коричневый, черный", - рассказывает Гульмира.
Фото из личного архива Гульмиры Тохабаевой.
Цены на камни с рисунками – всего от 1 500 до 5 000 тенге, зато такая сувенирная продукция ручной работы впечатляет своей оригинальностью. Есть изделия, на изготовление которых требуется больше времени и более дорогие материалы, их стоимость выше. Например, в зависимости от размера панно и сложности узора цена готовой продукции составляет от 20 тысяч тенге и выше.
"Я не художник, не обучалась этому, я – железнодорожник, но всю жизнь занималась творчеством, - описывает мастерица путь своего творческого становления. - Всегда вязала, вышивала, занималась рукоделием. Это и макраме, и плетение. А когда вышла на пенсию, то выбрала самый бюджетный вариант для творчества – рисование на камне. Оставались краски, ведь раньше я рисовала на ткани. Попробовала рисовать на камне, увлеклась, чтобы не засидеться на пенсии без дела. Сейчас уже работаю профессионально".
Сейчас мастер использует качественные профессиональные материалы, пробует рисовать на холсте. Делает изделия не только на продажу, но и в подарок членам семьи – например, тапочки из шерсти.
"Люди уже пресытились обычными картинами, они интересуются панно из войлока. Натуральное сырье, эксклюзивно, красиво, эстетично", - объясняет Гульмира.
Фото: Сергей Барановский.
По её словам, после включения Тараза во Всемирный список городов ремесленников стали происходит определенные перемены к лучшему, а у местных мастеров декоративно-прикладного искусства появились надежды на поддержку.
"Городской и областной акиматы стали больше внимания уделять ремесленникам. В конце прошлого года мы организовали Ассоциацию ремесленников Жамбылской области, в неё входят физические и юридические лица. Еще у нас есть общественное объединение, в которое входят городские ремесленники. Нас приглашают на все мероприятия города. Спартакиады, симпозиумы, конференции, мероприятия этнокультурных объединений – мы участвуем, выставляем и продаем свою продукцию", - делится новостями Гульмира.
Она рассказала о своих надеждах на то, что "работы ремесленников будут, наконец, выставляться где-нибудь в торговом центре, а не на базаре".
"Мы хотим, чтобы у нас было своё место, чтобы люди привыкали, чтобы знали, что здесь можно приобрести такие товары", - объясняет Гульмира Тохабаева.
Имиджевые мероприятия и поддержка
За последние полгода фокус внимания жамбылских чиновников заметно сместился в сторону ремесленников и их деятельности.
В первых числах июня в Таразе прошла международная выставка ремесленников, на которую приехали более 200 мастеров из разных городов Казахстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Состоялись ярмарка сувенирной продукции, мастер-классы по рукоделию, ознакомительные туры, а также было сказано много слов о возрождении декоративно-прикладного искусства.
В марте делегация жамбылских ремесленников была направлена в США для участия в выставках-распродажах. Поездка в дни празднования Наурыза было устроена организацией Qazaq Community Center Chicago. Казахстанские мастера и их продукция были представлены на выставках в городах Чикаго, Хьюстон, Нью-Йорк и Майами.
В феврале в ходе визита в Тараз глава государства Касым-Жомарт Токаева посетил организованную выставку ремесленников в историко-культурном комплексе "Көне Тараз". Президенту продемонстрировали работы местных мастеров, делающих изделия из шерсти, кожи и дерева, а также керамику, музыкальные инструменты, национальную одежду и ювелирные украшения.
В Таразе есть не только мастера, которые работают индивидуально, но и предприятия, занимающиеся изготовлением сувенирной, декоративной и иной продукции в национальном стиле. Например, в одном производственном цехе уже более 30 лет делают юрты, шьют на заказ национальную одежду, ткут ковры. Заказы поступают из всех регионов Казахстана. Также на предприятии проходят производственную практику студенты.
Жамбылские чиновники заверяют: поддержка ремесленников продолжится на всех уровнях, совместно с мастерами прикладного искусства и объединениями ремесленников, будут намечены и реализованы дальнейшие шаги по развитию народных ремесел.
-
Trend news
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 15:05 11
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13:31 660
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 1431
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 1425
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 952
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 804
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1612
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 1421
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 1834
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 2822
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 1135
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1212
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 1303
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 46307
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1580
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 2319
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 1980
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2017
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1457
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1530
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3341
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1527
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2801
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1569
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 2676
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2117
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1945
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2139
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3913
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2842
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 3077
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2533
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3596
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 7888
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2492
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1953
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2196
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3500
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3508
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1973
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2477
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4552
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 2256
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2766
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2493
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 2345
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 4778
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 2347
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2403
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2419
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 3439
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5059
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3537
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2422
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2610
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3461
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2494
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2979
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3886
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3815
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3085
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2711
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 8002
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2204
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 5212
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6609
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2602
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3694
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3699
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12710
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 3221
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 16294
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2985
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2651
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3751
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3595
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 3412
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 3450
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 43402
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6874
-
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 538
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 771
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 1418
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 799
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 833
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 697
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1045
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 2194
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 863
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1883
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 954
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 891
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1068
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1892
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 944
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1114
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 2225
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1079
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 1341
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 906
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1047
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 996
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1155
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5778
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1778
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1004
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1139
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1273
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1106
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1167
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1511
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 1302
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3941
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1679
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2801
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1764
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1708
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2323
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1799
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2000
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2044
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2182
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 2285
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 2266
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1835
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1885
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2077
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1923
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1583
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1771
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1976
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2056
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2169
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 2273
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2199
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2607
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2625
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3461
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2959
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2862
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3085
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2198
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2071
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2426
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2562
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2221
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2195
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 3042
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2760
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 3302
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2563
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2502
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2947
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3829
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 4711
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 3243
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2607
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3813
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2986
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3569