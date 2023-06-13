Как развивается ремесленничество в одном из древнейших городов Казахстана

Фото: Сергей Барановский

Тараз вошел во Всемирный список городов ремесленников. Череда местных и международных мероприятий на эту тему прошла в регионе. Умельцы рады таким переменам и рассчитывают на поддержку. Корреспондент BaigeNews.kz о развитии ремесленничества в Таразе.

Почетный список

В конце прошлого года Тараз был включен во Всемирный список городов ремесленников. В интернете этот список упоминается в основном на казахстанских новостных порталах, при этом в сообщениях СМИ и госорганов нигде не говорится о том, кто ведет этот список и где находится штаб-квартира организации-инициатора. Лишь на англоязычных ресурсах можно найти истоки: речь идет об инициативе Всемирного совета ремесел (WCC) – международной некоммерческой организации, зарегистрированной в Бельгии, которая является членом ЮНЕСКО.

На данный момент на сайте Всемирного совета ремесел опубликован список из 59 городов. Тараз – единственный казахстанский город, включенный в этот список. При этом указано, что город отмечен за искусство работы с шерстью и войлоком.

"История Великой степи повлияла на культуру и цивилизацию многих стран между Востоком и Западом, - говорится в статье Всемирного совета ремесел, посвященной Таразу. - Цивилизация в Великой Степи никогда не угасала, а засияла светом, превратившись в величайшую частицу мировой культуры, заселив и степь, и город, став великим носителем ее культуры".

Там же упоминаются некоторые подробности истории: основной маршрут Великого шелкового пути проходил через территорию Казахстана и город Тараз, торговые караваны шли от границы Китая в Среднюю Азию, Персию, Кавказ и Европу.

Из городов ближнего зарубежья в вышеупомянутом списке значатся города Узбекистана: Бухара, Коканд и Маргилан, а также Кыргызстана: Нарын и Иссык-Куль (да, именно озеро Иссык-Куль, а не город). Наших соседей отметили за искусные изделия из шелка, войлочные ковры, резьбу по дереву и изготовление юрт. Из дальнего зарубежья в списке находятся города Китая, Ирана и других стран.

С любовью к делу

В Таразе действительно много ремесленников, которые порой создают настоящие шедевры, при этом многие делают упор на национальные традиции. 63-летняя пенсионерка Гульмира Тохабаева одна из них. Женщина рисует на камне, занимается валянием шерсти, делает текстильные поделки.

"Меня многое интересует, занимаюсь разным. Например, войлок сейчас в тренде. По валянию шерсти меня увлекают настенные панно с наскальными рисунками. Нравятся натуральные цвета, хотелось бы сохранить натуральный цвет шерсти – белый, коричневый, черный", - рассказывает Гульмира.

Фото из личного архива Гульмиры Тохабаевой.

Цены на камни с рисунками – всего от 1 500 до 5 000 тенге, зато такая сувенирная продукция ручной работы впечатляет своей оригинальностью. Есть изделия, на изготовление которых требуется больше времени и более дорогие материалы, их стоимость выше. Например, в зависимости от размера панно и сложности узора цена готовой продукции составляет от 20 тысяч тенге и выше.

"Я не художник, не обучалась этому, я – железнодорожник, но всю жизнь занималась творчеством, - описывает мастерица путь своего творческого становления. - Всегда вязала, вышивала, занималась рукоделием. Это и макраме, и плетение. А когда вышла на пенсию, то выбрала самый бюджетный вариант для творчества – рисование на камне. Оставались краски, ведь раньше я рисовала на ткани. Попробовала рисовать на камне, увлеклась, чтобы не засидеться на пенсии без дела. Сейчас уже работаю профессионально".

Сейчас мастер использует качественные профессиональные материалы, пробует рисовать на холсте. Делает изделия не только на продажу, но и в подарок членам семьи – например, тапочки из шерсти.

"Люди уже пресытились обычными картинами, они интересуются панно из войлока. Натуральное сырье, эксклюзивно, красиво, эстетично", - объясняет Гульмира.

Фото: Сергей Барановский.

По её словам, после включения Тараза во Всемирный список городов ремесленников стали происходит определенные перемены к лучшему, а у местных мастеров декоративно-прикладного искусства появились надежды на поддержку.

"Городской и областной акиматы стали больше внимания уделять ремесленникам. В конце прошлого года мы организовали Ассоциацию ремесленников Жамбылской области, в неё входят физические и юридические лица. Еще у нас есть общественное объединение, в которое входят городские ремесленники. Нас приглашают на все мероприятия города. Спартакиады, симпозиумы, конференции, мероприятия этнокультурных объединений – мы участвуем, выставляем и продаем свою продукцию", - делится новостями Гульмира.

Она рассказала о своих надеждах на то, что "работы ремесленников будут, наконец, выставляться где-нибудь в торговом центре, а не на базаре".

"Мы хотим, чтобы у нас было своё место, чтобы люди привыкали, чтобы знали, что здесь можно приобрести такие товары", - объясняет Гульмира Тохабаева.

Имиджевые мероприятия и поддержка

За последние полгода фокус внимания жамбылских чиновников заметно сместился в сторону ремесленников и их деятельности.

В первых числах июня в Таразе прошла международная выставка ремесленников, на которую приехали более 200 мастеров из разных городов Казахстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Состоялись ярмарка сувенирной продукции, мастер-классы по рукоделию, ознакомительные туры, а также было сказано много слов о возрождении декоративно-прикладного искусства.

В марте делегация жамбылских ремесленников была направлена в США для участия в выставках-распродажах. Поездка в дни празднования Наурыза было устроена организацией Qazaq Community Center Chicago. Казахстанские мастера и их продукция были представлены на выставках в городах Чикаго, Хьюстон, Нью-Йорк и Майами.

В феврале в ходе визита в Тараз глава государства Касым-Жомарт Токаева посетил организованную выставку ремесленников в историко-культурном комплексе "Көне Тараз". Президенту продемонстрировали работы местных мастеров, делающих изделия из шерсти, кожи и дерева, а также керамику, музыкальные инструменты, национальную одежду и ювелирные украшения.

В Таразе есть не только мастера, которые работают индивидуально, но и предприятия, занимающиеся изготовлением сувенирной, декоративной и иной продукции в национальном стиле. Например, в одном производственном цехе уже более 30 лет делают юрты, шьют на заказ национальную одежду, ткут ковры. Заказы поступают из всех регионов Казахстана. Также на предприятии проходят производственную практику студенты.

Жамбылские чиновники заверяют: поддержка ремесленников продолжится на всех уровнях, совместно с мастерами прикладного искусства и объединениями ремесленников, будут намечены и реализованы дальнейшие шаги по развитию народных ремесел.