Как растёт население Казахстана, рассказали в Бюро нацстатистики

Численность населения Казахстана выросла за год более чем на 266 тысяч человек. Впервые за 12 лет отмечено положительное сальдо миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистки.

"На 1 января 2024 года численность населения составила 20 033 546 человек, из них горожане – 12 451 004 (рост на 1,9%), сельские жители – 7 582 542 человек (рост на 0,3%). Общий прирост населения за 12 месяцев составил 266 739 человек. Из них за счёт естественного прироста – на 257,3 тысячи человек, миграции – на 9 344 человека", - отметили специалисты.

В разрезе регионов положительный естественный прирост наблюдался всюду, кроме СКО, а положительное сальдо миграции в пяти регонах – Алматинской, Мангистауской областях, Астане, Алматы и Шымкенте.

За 12 месяцев в Казахстане родилось 387,9 тысячи детей, из них 200,3 тысячи – мальчики, 187,6 тысячи - девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,5 на 1 000 человек. Число умерших составило 130,6 тысячи человек, коэффициент смертности на 1 000 человек – 6,56.

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (26,78 человек на 1 000 населения), Туркестанской (26,11) областях и Шымкенте (25,68).

За 12 месяцев умерло 3 215 младенцев, коэффициент младенческой смертности на 1 000 родившихся по сравнению с предыдущим годом снизился и составил 7,69 (2022 год – 7,97).

За год в Казахстане снизилось количество зарегистрированных браков и разводов.

Зарегистрировано 120 тысяч браков, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снижение произошло на 5,9 процента. Коэффициент брачности составил 6,07 на 1 000 человек.

Случилось 16,7 тысячи разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака), что также меньше уровня 2022 года на 5,3 процента.

В 2023 году число прибывших в страну составило 25,3 тысячи человек, число выбывших - 16 тысяч человек. Сальдо миграции составило 9 344 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года, число прибывших в Казахстан увеличилось на 46,8 процента, выбывших из Казахстана - уменьшилось на 33,8 процента.

В 2023 году впервые отмечено положительное сальдо миграции после 2011 года.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Число прибывших из стран СНГ составило 21,9 тысячи человек, доля выбывших в эти страны – 12,4 тысячи человек.