Как рассчитывается инфляция, рассказали в Национальном бюро статистики

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Согласно данным на июль 2022 года годовая инфляция в Казахстане составила 15 процентов. Об этом рассказали в Национальном бюро статистики, передает BaigeNews.kz.

В ведомстве подробно расскрыли, что это означает и как рассчитывается индекс потребительских цен.

Что такое индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен отражает изменение цен определенных товаров и услуг на каком-либо отрезке времени. Это средневзвешенный показатель, для расчета которого используются весовые составляющие и изменения цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного пользования.

Сотрудники бюро ведут мониторинг цен ежемесячно, путем обхода базовых объектов. В основном это выборочный круг супермаркетов, магазинов, рынков, социальных магазинов, торговых домов, а также объектов, представляющих различные услуги. Всего таких отслеживаемых объектов более десяти тысяч, они распределены по разным населенным пунктам.

"Ассортимент товаров огромен. По одному лишь молоку может быть большой выбор, в зависимости от жирности, объема, обработки, упаковки, торговой марки, производителя. Поэтому составляется выборка для каждого товара и услуги. Всего бюро фиксирует цены по 508 видам товаров и услуг, имеющим наибольший удельный вес в потребительских расходах. В этот перечень входят продукты питания, одежда и обувь, бытовые товары, автомобили, тарифы ЖКХ, услуги связи, парикмахера, проезд в общественном транспорте и другие" — рассказали в бюро.

Так, из месяца в месяц обследования проводятся в один и тот же день, по одним и тем же товарам и услугам одинакового качества, реализующихся в равнозначных условиях продажи и оплаты. Если какой-либо из продуктов больше не будет выпускаться, его заменяют на более подходящий по характеристике.

Как рассчитывается индекс потребительских цен

Сначала высчитываются индивидуальные индексы цен. Например, если килограмм гречневой крупы стоил в предыдущем месяце 550 тенге, а в текущем 660 тенге — значит, продукт подорожал на 20 процентов. Далее индексы агрегируются в группы и разделы. В приведенном примере это раздел продовольственных товаров.

"Чтобы высчитать общий индекс, необходимо знать удельный вес каждого продукта в корзине. Для этого используются данные обследования домашних хозяйств по потребительским расходам на конечное потребление. Доля каждой из статьи затрат в общей сумме расходов и является её весом. Расходы домашних хозяйств на товары и услуги отличаются. Поэтому вес ИПЦ отражает относительную важность каждого продукта. В конечном итоге индексы цен и веса продовольственных, непродовольственных товаров, а также услуг агрегируются в один показатель, который мы называем инфляцией", — резбмировали в ведомстве.

Данные об инфляции и ценах на отдельные товары и услуги можно посмотреть на сайте stat.gov.kz, в разделе "Официальная статистика/По отраслям/Статистика цен".