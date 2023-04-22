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Как работают инватакси? Репортаж из разных городов Казахстана
Первые казахстанские инватакси появились в Алматы в 2009 году, ещё через пару лет служба заработала и в других городах. Это в том числе дало возможность гражданам с инвалидностью учиться и работать, не пропускать занятия по реабилитации, посещать спортзалы и концерты. Вместе с тем, и они сами, и поставщики услуг называют проблемы, главная из которых – дефицит специализированных автомобилей и как следствие – опоздания и отказы в поездках. В качестве альтернативы сегодня рассматривается перевод этой категории на обычное такси с компенсацией стоимости от государства. Корреспондент BaigeNews.kz подготовил обзор ситуации из разных регионов страны.
Кому положено?
Сегодня инватакси работают, в основном, в областных центрах. Ездить бесплатно могут люди с инвалидностью первой группы, имеющие трудности в передвижении, кому положены индивидуальный помощник и/или кресло-коляска. Приоритет в получении услуги – у тех, кто работает и учится.
Обязательное требование – наличие заключения врачебно-консультационной комиссии. Также нужно предоставить заявление, копии документа, удостоверяющего личность, и справки об инвалидности.
Инватакси финансируют местные бюджеты, услугу оказывают акиматы через государственный социальный заказ в соответствии с законодательством о госзакупках.
Вызывать инватакси можно не во всех случаях, правилами оговорены пункты назначения. Это место работы или учёбы; местные представительные и исполнительные органы; суд, прокуратура; социальные объекты; юридические консультации и нотариат; больницы и поликлиники, реабилитационные центры; аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, морские и речные порты; организации, оказывающие специальные социальные услуги.
Заявки принимаются заранее, за сутки – по номерам диспетчерских служб с девяти утра до шести вечера. Инватакси же возит пассажиров круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Стремясь усовершенствовать услугу, Министерство труда и социальной защиты населения запускает в городах республиканского значения пилотный проект: лиц с инвалидностью будут возить обычные такси, зарегистрированные на портале социальных услуг. Оплачиваться поездки будут из госказны.
"Цель этого пилота – оценить, во сколько может обойтись такая услуга, как она работает и так далее. Там, конечно, есть вопросы, которые ещё предстоит решать. К примеру, наличие в автопарках спецмашин с подъёмниками", – отметила депутат Сената Ляззат Калтаева.
Фото Альберта Ахметова
Алматы
В Алматы услугами инватакси пользуются более двух тысяч людей с инвалидностью – порядка 1,5 тысяч взрослых и около 800 детей. Надо отметить, цифры постоянно растут. Их обслуживают три компании: одна перевозит пассажиров до 18 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата и детей с аутизмом. Вторая – взрослых, третья – имеющих инвалидность по зрению, независимо от возраста.
У первой фирмы на сегодня насчитывается 809 услугополучателей, а машин 12. Все специализированные, учитывая, что возят, в основном, детей-колясочников. Но авто катастрофически не хватает, признается заместитель директора Шынгыс Карабаев. Покупать, содержать, ремонтировать транспорт поставщику услуг полагается за свой счёт. Между тем, сумма размещаемого госсоцзаказа едва покрывает расходы. Во всяком случае, в Алматы.
"Один такой специализированный автомобиль, я в конце прошлого года был в нескольких дилерских автоцентрах, стоит от 20 миллионов тенге и выше. Причём его в наличии нет. Нужно внести предоплату 30% и ждать от полугода и дольше. Сумму государственного социального заказа нужно увеличивать соразмерно росту цен на автозапчасти и ГСМ. Чтобы можно было обновлять автопарк, брать машины в лизинг, не боясь, что потом не рассчитаться. А финансирование не увеличивали с 2009 года. 2 700 тенге в час – это мизерная сумма, а в Алматы расстояние мало того, что огромные, это ещё и горная, рельефная местность, с многочисленными подъёмами и спусками. Наши машины в среднем в день проезжают по 200-250 км, за десять дней это уже 2,5 тысячи км, в месяц – 7-7,5 тысяч", – отметил Карабаев.
Времени на обслуживание пассажира в инватакси уходит больше, чем в обычном.
"Только на посадку/высадку – как минимум десять минут. Вот машина приехала, водитель открывает багажник, выдвигается подъёмник – устройство для посадки, оно поднимает человека и "заводит" вовнутрь, крепит ремнями, чтобы во время движения он не скользил или не упал. Затем пандус "закрывается", следом багажник, водитель садится и только потом трогается", – перечисляет представитель фирмы-перевозчика.
Инватакси в Алматы не обновлялись с самого старта, 2009 года. Сделать это при таких расценках невозможно, уверен собеседник. Компания в алматинской службе инватакси с 2021 года, но сейчас она пытается уйти, потому что работать невыгодно.
"В этом году мы отказались было от перевозок, потом согласились на допсоглашение, чтобы дети не страдали. Должны были по нему январь-февраль обслужить, потом госзакуп. Но он уже четыре раза не состоялся, потому что потенциальных поставщиков нет. Ещё на два месяца продлили. Цена маленькая, никто не хочет браться", – говорит Шынгыс Карабаев.
В идеале, по его мнению, служба инватакси должна выглядеть как коммунальная со своим автопарком специализированных машин. И государство должно дополнительно вкладываться в его содержание и модернизацию. Либо увеличивать сумму госсоцзаказа.
"Наш аким регулярно встречается с населением каждого района, у нас их в Алматы восемь. Люди многократно поднимали проблемы инватакси – что город растёт, инватакси не хватает. В прошлом году он дал поручение – выделить финансирование и закупить дополнительные авто. То есть аким народ слышал, управление экономики нашло средства, передало в отдел занятости, те объявили госзакуп. Но потенциальных поставщиков нет. Нет спецмашин. Из-за этого тендер не состоялся. В августе было поручение, сейчас апрель – вопрос завис. При этом перебоев в работе ни один из поставщиков не допустил", – отметил Карабаев.
В управлении занятости и социальных программ г.Алматы, в свою очередь, отметили, что обновить автопарк инватакси, действительно, планируют.
"В конце апреля планируется уточнение бюджета – чтобы выделить дополнительные деньги на увеличение количества машин до ста единиц. Действующий автопарк требует обновления, нужны новые автомобили, оснащённые электрическими подъёмниками для граждан, передвигающихся на кресло-колясках", – дополнили в ведомстве.
Алматы вошёл в число "пилотных" городов, которым предстоит "опробовать" новую схему.
"В настоящее время проект совместного приказа между Министром труда и социальной защиты населения и Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности находится на стадии согласования. Ожидается запуск пилота за счёт средств местного бюджета. По результатам планируется внести изменения в законодательство Казахстана", – заключили в управлении.
Шымкент
В первых числах января в СМИ прошла информация о том, что в Шымкенте закрыли службу инватакси. Взамен гражданам с ограниченными возможностями, сообщалось, компенсируют расходы на такси. Но в отделе занятости пояснили, что речь шла о социальном такси – инватакси не прерывало работу.
"Мы социальное такси открывали, кстати, одними из первых по стране, в 2011 году – по решению маслихата. Если инватакси возит инвалидов первой группы, имеющих индивидуальных помощников, и детей, то социальное – второй группы, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Например, те, кто на гемодиализе или ходит с тростью. Дело в том, что стало поступать много нареканий на задержку машин. Поэтому маслихат принял решение закрыть социальное такси, а его пассажирам выплачивать материальную помощь – по 5 МРП в месяц. Для этого они предоставляют справку 026 формы и номер счёта, куда деньги закидываем", – пояснила руководитель отдела по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью управления занятости и социальных программ г. Шымкент Майра Карибаева.
Инватакси, по её словам, продолжает работу. Но и здесь есть свои нюансы.
"Провели конкурс, определился победитель, поставщик услуг – частная фирма. Однако городское общество инвалидов посчитало это несправедливым и подало жалобу в департамент госдоходов. Пока она рассматривается. Когда завершат, вопрос решится. Это будет ориентировочно в конце апреля. Но люди без услуг не остаются: в январе-феврале была пролонгация договора, а в марте и апреле общество инвалидов возит за свой счёт", – отметила М. Карибаева.
Шымкент, как и Алматы, вошёл в число пилотных городов, где к перевозкам будут привлекать обычные такси.
"Думаем, так самим лицам с инвалидностью будет удобней: не нужно подавать заявку заранее, достаточно минут за двадцать. Задержек не будет, ведь в службе инватакси машин не хватает", – заключила представитель госоргана.
Фото предоставлено героем статьи
Кызылорда
В Кызылординской области, кроме областного центра, инватакси можно вызвать также в семи районах. Эту работу выполняют десять неправительственных организаций. В их арсенале имеются 34 автомобиля.
"Из них 14 – специализированные, адаптированные для колясочников, то есть имеют подъёмники и прочее. В Кызылорде работают две организации, у них 13 автомобилей, пять из которых – специализированные. Заказы поступают через диспетчерскую службу в рабочее время, заявки делаются за день, это обязательное условие. Пассажиров возят круглосуточно, к примеру, если нужно на вокзал или в аэропорт. В праздники и по субботам-воскресеньям работают дежурные машины", – уточнила руководитель отдела по работе с лицами с инвалидностью управления координации занятости и социальных программ Гульшат Абдикалыкова.
На сегодня в Кызылординской области проживают 32 тысячи лиц с инвалидностью (это взрослые), в том числе более трёх тысяч имеют первую группу. Детей с особенностями развития – шесть тысяч. Услугами инватакси пользуются более тысячи человек, включая несовершеннолетних пассажиров.
В Кызылорде службу инватакси организовали в 2012 году, в районах – примерно в 2015-м. С тех пор перебоев не было, заверила руководитель отдела.
"Проблемы были, но мы их устранили. Например, в некоторых районах не было адаптированных автомашин – они сейчас арендуют транспорт, уже вложили деньги в аренду спецмашин. В Шиелинском районе авто закупали благотворительно, спонсорским путём", – заключила Г. Абдикалыкова.
Костанай
Здесь услуги инватакси оказывает "Костанайское городское добровольное общество инвалидов". Несмотря на "тендерные" нюансы, служба работает без сбоев, заверила заместитель председателя Людмила Пугачёва. Напомним, норму по гозакупкам из одного источника среди общественных объединений инвалидов исключили.
"Раньше было, что из одного источника. А сейчас мы подаём, и, если никого нет, конкурс считается несостоявшимся и заново переобъявляется. Потом долго очень ждём. Поэтому и получается, что работать начинаем с опозданием. Но мы на январь-февраль заключили дополнительное соглашение, а те 13 дней марта, что "выпали", наше общество продолжило оказывать услуги за свой счёт. То есть инватакси работу не прерывало", – отметила Пугачёва.
Пассажиров возят семь машин, причём услуга здесь включает межэтажную транспортировку.
"Если во многих городах инватакси принимает пассажиров от подъезда и до места назначения, мы – от квартиры. И с верхних этажей, где, допустим, нет лифта, наши ребята спускают на руках", – подчеркнула зампредседателя.
Если есть свободная машина, здесь стараются принять и спонтанные заказы, но такое бывает редко. В числе пожеланий НПО практически в каждом городе – о поддержке в модернизации автопарка.
"Мы стараемся улучшать качество услуг, обновлять автопарк. Начинали с трёх автомобилей – сегодня уже семь. Если бы ещё выделяли деньги на приобретение транспорта, было б ещё лучше. Ведь обновлять автопарк, ремонтировать машины нам приходится за свой счёт. Правда года три назад банк дарил нам машину, у них была программа "100 добрых дел". Большая помощь для нас", – призналась заместитель председателя общества.
Отметим, инватакси пассажиров с ограниченными возможностями возит не только в самом Костанае, но также ряде районов.
Актобе
По улицам Актобе инватакси курсируют с 2012 года. Услуги взрослым с инвалидностью оказывает общественное объединение "Союз парализованных граждан г. Актобе", а их "субподрядчиком" выступает местная фирма. Предыдущие годы она работала также и по районам, но в этом – только в областном центре.
"В январе мы выиграли тендер, у нас лот называется "Оказание транспортных услуг инвалидам старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. В основном, это колясочники, поэтому машины у нас специализированные, с подъёмниками. Всего у нас 14 авто всех спецификаций – есть с подъёмниками, а есть и ларгусы, легковые. Ларгусы тоже приспособленные, у них сиденье почти наравне с коляской. Прошло уже больше трёх месяцев – пока нареканий не было", – рассказывает директор компании Марал Нуралина.
Заявки отрабатываются 24/7, на сегодня в обслуживании у фирмы около двухсот человек.
"Возим на работу и учёбу, многие проходят реабилитацию в оздоровительных центрах. Есть граждане, которые занимаются спортом, ходят на тренировки, посещают культурно-массовые мероприятия, ходят в "Өнер орталығы" на концерты, в кино. Поэтому и в выходные "наши" дома не сидят, заявок много. Вообще город у нас большой, и жителей с ограниченными возможностями много, поэтому "без дела" наши машины никогда не сидят. Часто выезжают на поездах, вылетают на самолётах на реабилитацию в другие города и страны – возим-встречаем с вокзалов и аэропортов. По вечерам тоже график плотный: допустим, во многих медицинских центрах Актобе после 22.00 часов действует 50-процентная скидка на компьютерную томографию, МРТ. Поэтому мы стараемся подстроиться под своих клиентов", – пояснила Нуралина.
Всего в Актобе услуги инватакси предоставляют три организации. Две другие работают с детьми с проблемами опорно-двигательного аппарата и лицами с инвалидностью по зрению (взрослые и дети).
Фото Альберта Ахметова
Усть-Каменогорск
Складывается впечатление, что подобные услуги здесь сумели организовать лучше всего. Во-первых, здесь бесплатно возят на авто не только лиц с инвалидностью, но и просто имеющих серьёзные проблемы со здоровьем, маломобильных граждан, ветеранов труда, одиноких малоимущих пенсионеров и жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для этого в Усть-Каменогорске работают две службы – собственно инватакси и социальное такси.
Отметим, в городе насчитывается 12 000 лиц с ограниченными возможностями, из них 1 700 – дети. Общество инвалидов "Алтынай" занимается перевозками граждан с инвалидностью 1 группы (колясочников) и по зрению. В автопарке, как уточнила диспетчер Айгуль Турдыева, пять машин, три из которых специализированные, две – легковушки. Также работают два помощника.
"Пассажиров у нас по списку 2 017. Справляемся ли? Конечно, маловато автомобилей. Тем более, что добавилась развозка в мечети-церкви и парикмахерские. Обращались в акимат – пообещали, что во втором полугодии выделят ещё транспорт. Для меня как для диспетчера сложность в том, что в правилах вроде как неограниченное число поездок, а число машин ограничено. Из-за этого возникают недопонимания, люди возмущаются. Хотелось бы больше конкретики, чтобы в правилах чётче прописали – сколько раз, куда", – поделилась А. Турдыева.
Социальное такси организовали при местном социальном центре "Ульба". К слову, пассажирские перевозки – это лишь одно из направлений центра. К примеру, здесь на дому обслуживают 1 060 одиноких граждан (уборка и ремонт, покупка продуктов и хозтоваров, заготовка угля и дров и так далее). А потом как-то сама собой "нарисовалась" новая, не менее важная инициатива.
"Сначала у нас была одна машина для надомного обслуживания, параллельно мы отвозили-привозили наших подопечных. Потом выдали дополнительный автомобиль, и мы подумали, что такая помощь нужна не только людям с инвалидностью, но и другим категориям. Постепенно автопарк расширился, и сегодня у нас на балансе легковая машина и три ГАЗели, одна из которых специализированная, с подъёмником", – рассказывает директор ГУ "Социальный центр "Ульба" Сания Аубакирова.
Поездки для всех благополучателей центра, разумеется, бесплатные. Их по списку на сегодня – более шестисот.
"Таким образом, мы оказываем услуги такси для жителей с инвалидностью, причём не обязательно с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это может быть любое другое заболевание, из-за чего человеку трудно ездить на общественном транспорте. Также не отказываем одиноким и малообеспеченным людям в преклонном возрасте, будь то ветеран труда, труженик тыла или просто пенсионер. Кроме того, в Усть-Каменогорске есть кризисное отделение для пострадавших от бытового насилия, они пока у нас в центре живут, мы их тоже возим", – пояснила Аубакирова.
Перевозить на газелях пассажиров по одному нерентабельно, поэтому здесь стараются выстраивать небольшие маршруты.
"У нас также есть полустационар для детей с инвалидностью, мы раньше вывозили их на культмассовые мероприятия, для этих целей раньше и закупали ГАЗели. В целом они удобные: подножка низкая, есть ремни безопасности в салоне. Недавно нам одну старую машину заменили на новую. Кроме того, мы перевозим жителей села Новотроицк, оно отдалённое, но относится к городу. Там транспортная сеть пока не особо развита, нет маршрутных автобусов, поэтому мы оттуда возим детей, имеющих трудности в передвижении, малообеспеченных граждан. Например, привозим раз в неделю в город, где они проходят медкомиссию, решают накопившиеся в городе вопросы. Там тоже маршрутка удобная, одновременно 14 человек можем привезти", – заключила директор социального центра.
Руководитель отдела занятости и социальных программ г. Усть-Каменогорск Камшат Баубекова инициативу Минтруда поддерживает:
"На сегодня услуга предусмотрена только в форме госсоцзаказа. Объявляем конкурс – выходит потенциальный поставщик. Он в нашем городе лишь один – общество инвалидов "Алтынай". Конкуренции нет. Мы пытались привлекать других, разъясняли. Вроде загораются, но потом передумывают: не хотят собирать парк автомобилей, работать со сложной категорией пассажиров. А так бы таксопарки разместили свои предложения, зарегистрировавшись на портале социальных услуг – граждане с инвалидностью, имеющие право на проезд в инватакси, выбрали бы. А мы в конце месяца оплачивали бы фирмам эти услуги как гарантированный объём. Удобно ведь".
К слову, в Усть-Каменогорске скоро появится специальное мобильное приложение для службы инватакси. Его разрабатывает доброволец, житель города по имени Роман: он воспитывает ребёнка с инвалидностью.
Службам инватакси и социального такси в Усть-Каменогорске с 2017 года активно помогают автоволонтёры. Одна из его основательниц – Екатерина Федоренко.
В интервью BaigeNews.kz Катя рассказала: идея основать социальное автоволонтёрское движение принадлежит акиму города, он высказал её на одном из круглых столов, посвящённых проблемам лиц с инвалидностью. О том, как трудно передвигаться по городу этой категории, девушка знает не понаслышке, ведь она сама передвигается на коляске.
"Миопатия. Последствия перенесённого гриппа, с 12 лет мышцы перестали развиваться, болезнь медленно, но верно прогрессирует, – поделилась Е. Федоренко. – В городе работает инватакси, но, к примеру, в парк или по магазинам оно не повезёт. Поэтому помощь волонтёров была очень кстати. Мы создали группу в ватсапе, где люди могли отправлять заявки, а автолюбители, у кого есть свободное время, – откликаться. Я была первым диспетчером этого движения. Первые годы получали очень много заявок, работали около полусотни "добровольных" машин. В карантин и потом после пандемии стало меньше. Кстати, наши волонтёры возят не только граждан с инвалидностью, но также многодетных мам и пожилых. Я сама, например, возила бабушкам рассаду на дачу".
Сегодня Катя трудится на другой работе, но, когда есть время и желание, обязательно выходит "на линию".
Впрочем, "подвезти", по словам диспетчера Татьяны Дементьевой, можно и просто оплатив поездку. Такая помощь тоже в Усть-Каменогорске вовсю практикуется.
"Важное условие, чтобы автоволотёрство, как и любое другое, развивалось – массовость. Каждый чаще думает, мол, "без меня обойдутся". Но здесь действует девиз "нужен именно ты". Когда нас много, любое доброе дело не накладно и не отнимает много времени, а эффект огромный", – подчеркнула участник проекта Анастасия Домбровская.
Общественный транспорт возит граждан с инвалидностью бесплатно. Но им сложно добраться до остановки, а потом забраться в автобус. Поэтому Екатерина Федоренко поднимает вопросы создания безбарьерной среды. Как спортсменка (мастер спорта по настольному теннису) она часто бывает в мегаполисах и видит разницу.
"Нужны низкопольные автобусы. В Астане, например, подъезжает такой, выходит водитель, откидывает пандус – ты как "белый человек" заезжаешь в салон. И такси не нужны. Вторая проблема – низкая культура вождения. У нас водители в лучшем случае за два метра от бордюра остановочного павильона тормозят, ближе для них – лишний манёвр. Сесть в автобус – ещё одно мучительное препятствие. Но случается, видя коляску, и вовсе не останавливаются", – сетует горожанка.
Семей
В Семее проживают около 13 тысяч инвалидов, примерно 1 600 из них – дети. Услугами инватакси пользуются ориентировочно полторы тысячи человек, из них в среднем 350 – регулярно, каждый день. Цифры приблизительные и постоянно меняются, подчеркнули в городском отделе занятости, социальных программ и РАГС.
Вот уже второй год эти услуги здесь предоставляет алматинская неправительственная организация – ОО "Иннабат". Лиц с инвалидностью возят 12 автомшин, в том числе четыре специализированных и восемь обычных легковых.
"Мы проводили мониторинг, причём не просто смотрели маршрутные листы, а считали в режиме реального времени – сколько заявок поступило, как они отрабатываются. Не было ни одного отказа, в целом, мы пришли к выводу, что машин хватает. В определённые часы есть "окна", но не обходится и без напряжения в часы пик. В первую очередь, как и положено, обслуживаются работающие и учащиеся", – рассказала заведующая сектором реабилитации людей с ограниченными возможностями Нуржаннат Елемесова.
В Семее решили расширить список мест, куда можно возить горожан с инвалидностью.
"Мы готовим письмо в ОО "Иннабат" – по обращению услугополучателей добавляем несколько объектов, которые ранее не входили в перечень. Это парикмахерские (дважды в месяц), банные комплексы. Также добавили продовольственные рынки – в Семее есть два больших, с оптовыми ценами. С ограничениями в количестве поездок, разумеется", – уточнила Ж. Елемесова.
Идею включить инватакси в портал социальный услуг здесь тоже поддерживают, но с оговоркой, что для этого нужно решить некоторые вопросы.
"У многих наших услугополучателей нет не то, что смартфонов – даже кнопочного сотового телефона, пользуются стационарными. И цифровизация услуги может сделать её для них недоступной. Также нужно учесть, что в некоторых отдалённых пунктах нет онлайн-служб такси. Ну, и, по моему мнению, в этом проекте должны обязательно участвовать, зарегистрировавшись на портале социальных услуг, отечественные службы такси", – заключила представитель госоргана.
Павлодар
Инватакси работает в Павлодаре и Экибастузе. В областном центре услуги оказывают две организации – ОО "Павлодарская областная федерация по пауэрлифтингу среди инвалидов СПОДА" и "Павлодарский областной союз инвалидов локальных войн". Первая возит колясочников и особенных детей, вторая – имеющих инвалидность по зрению. Её руководитель Ходжа Кусаинов уточнил, что в этом году впервые участвовали в тендере.
"У нас четыре автомобиля, все легковые, так как они удобней для нашей категории услугополучателей. Но, если понадобится, можем предоставить специализированную, с подъёмником. Мы арендуем машины, закрывать заявки успеваем. У нас зарегистрировано 130 человек с проблемами по зрению, в марте заявки подали 84. Это регулярные наши пассажиры, многие ездят каждый день. В месяц Рамадан старались также на ауызашар развозить-забирать. Справляемся", – заверил Х. Кусаинов.
Кокшетау
Если в Усть-Каменогорске только разрабатывают мобильное приложение для инватакси, то в Кокшетау горожане с инвалидностью пользуются им уже два года.
"Мы его запатентовали. Людям не нужно никого ждать, в любое время делают заказ, указывают время поездки и локацию. Автоматически формируется список заявок на следующий день, и водитель знает, когда и где его ждут. Никаких диспетчеров не нужно. Но мы оставили одного – для тех, кто "не дружит" с приложением, и кому легче позвонить. Их у нас порядка 20-ти человек", – рассказывает председатель ОО "Центр реабилитации инвалидов "Шанс" Василий Шиманский.
Фото Асель Турар
"Шанс" оказывает услуги инватакси бессменно, с 2011 года. На сегодня в среднем возят более сотни человек на пяти спецавтомобилях.
"Не хватает, тем более, что нагрузка с каждым годом увеличивается. Например, у нас, кроме Кокшетау и села Красный Яр, добавились посёлки Станционный и Чайкино. Пробеги там большие, занимают по часу-полтора, поэтому кому-то приходится отказывать. Сам же город у нас компактный, можно двоих-троих по пути забирать. Но в часы пик у меня по 60, а то и больше заказов на пять авто. Чтобы нормально охватить город, нужно восемь-девять машин. Раньше мы брали в лизинг – сейчас он подорожал, выросли и первоначальный взнос, и процентная ставка. Хорошо бы, если были льготный процент и рассрочка до пяти лет, тогда мы бы могли обновлять автопарк", – пояснил Шиманский.
В этом году инватакси в Кокшетау заработало только в конце февраля: затянулись конкурсные процедуры.
"Передали бы инватакси на аутсорсинг, не пришлось бы проводить закупки. Это когда услугу передают организации, и просто в бюджете каждый год закладываются расходы, идёт пролонгация, мы не останавливаемся. А здесь мы встали и только в марте поехали. Два месяца люди ездили на такси, в том числе на работу и учёбу. Отсюда проблемы с руководством: "нашу" категорию и так не горят желанием на работу принимать, представляете, так он ещё и опаздывает", – комментирует председатель объединения.
В госсоцзаказ, по его словам, всё чаще стали влезать случайные люди, в том числе организации-однодневки.
"В этом году Тараз пытался пройти, потому что никаких барьеров. Увидели сумму – 24 миллиона на год – загорелись. А как это работает, не интересует. Специально под госсоцзаказ открываются инвалидные организации – есть такие случаи. Ни штата – ничего, набирают конкурсы, ломают цену. Коммерческий интерес, но здесь не зарабатывают, мы ещё от себя вкладываем на ремонт машин и прочее. Потому что социальная ответственность", – подчеркнул Василий Леонидович.
Пилот Минтруда Шиманский не поддерживает:
"Если введут, нужно, чтобы казахстанские компании работали. Во-вторых, здесь есть специфика, которая обычным такси будет в тягость. Нужны люди знающие – как посадить, как везти. Ждать. Обычное такси вряд ли захочет вхолостую стоять, там ожидание платное. А мы подъезжаем и потом звоним, чтобы пассажиры не сидели на холоде. Травматики, спинальники быстро простывают, тело у них не держит тепло. Или в аптеке, когда выбирают лекарство. Я уже не говорю о том, что придётся помочь сесть, загрузить коляску. Зимой пока был простой, были случаи, когда такси, увидев коляску, уезжало. В-третьих, по суммам за проезд нужно считать, они должны быть объективные. Чтобы людям с ограниченными возможностями не пришлось сидеть дома. Нужно помнить о том, что, если бы не инватакси, у нас мало кто учился, работал. Ну, и последнее: нам придётся увольнять занятых на службе. У меня, допустим, это пять человек".
Добавим, в Акмолинской области, кроме Кокшетау, инватакси работает также в городах Степногорск, Щучинск, Атбасар, Есиль.
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