Как работает клуб анонимных алкоголиков Казахстана

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В прошлом году Казахстан попал в 20-ку самых пьющих стран мира. Об этом говорят последние публичные данные мониторинга. Однако исправить статистику в лучшую сторону могут и сами алкозависимые. В стране на протяжении десяти лет работает так называемый клуб анонимных алкоголиков в котором зависимые сами помогают друг другу избавиться от пагубной привычки раз и навсегда. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как работает это сообщество.

Нурлан К, фамилия не указана по понятной причине, уже девять лет не употребляет спиртное. Его путь к такому длительному периоду трезвости был долгим и само собой тяжелым. С алкогольной зависимостью он жил 43 года, последний год из которых, по его словам, был сплошным запоем.

"Я перепробовал разные методы. И принудительное лечение было, обращался в религию, в разные конфессии. Ходил к шаманам, бабулькам, знахарям. Последний год я пил каждый день. Состояние было такое, что и пить не могу, и не пить тоже. Думал скорее умереть, но не получилось. И в это время в Алматы открылась группа анонимных алкоголиков. Много друзей уже в ней состояли. Справлялись с алкогольной и наркотической зависимостями. И они меня убеждали, что стоит пойти в группу. Пошел я туда без особых надежд. Но оказалось, я вытянул счастливый билет", - вспоминает собеседник.

Сейчас Нурлан состоит в Совете Фонда обслуживания анонимных алкозависимых. Недавно они открыли клуб в Петропавловске. В настоящее время группа формируется, представитель проводит информационную работу среди населения.

"Само сообщество существует 88 лет. В Казахстане оно появилось 11 лет назад. С момента открытия первой группы в Алматы прошло 10 лет. Открываем группы в других городах, организовываем их работу. Сегодня они функционируют в шести городах. В Петропавловске пока один человек работает над этим. Группа официальная, все данные с телефоном и адресом есть на сайте. Люди с зависимостями могут туда приходить за поддержкой. Представитель будет посещать наркологию и рассказывать пациентам что есть выход. Он также будет приводить примеры, рассказывать о программе, по которой выздоравливаем. Она существует по всему миру. Главное для группы наличие хотя бы одного человека, который сам прошел программу и может помочь другим", - объясняет Нурлан.

Работа клуба заключается в коллективных занятиях и индивидуальных встречах. Методика показала свою эффективность во всем мире. Но даже она не в силах помочь, если сам человек не готов к выздоровлению, говорит Нурлан.

"Главное понять и принять, что это недуг, от которого надо избавиться. Единственное условие, чтобы стать анонимным алкоголиком — это желание бросить пить. Если его нет, он никогда не придет в группу. Чтоб наше общество отрезвлялось нужны действия самих алкоголиков. Всего в нашем сообществе 500 анонимных зависимых, 300 из них пришли за последние два года", - уточняет спикер.

Члены клуба анонимных алкоголиков не платят вступительных взносов. Содержание фонда обеспечивается благодаря добровольным пожертвованиям. Программа выздоровления предусматривает не отвлеченные теории, а опыт первых членов сообщества, прожитый методом проб и ошибок.

"Есть мировая статистика: 10% населения планеты - алкоголики. Эта зависимость третья по причине смертности. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания, на втором онкология и на третьем - алкоголизм. И, согласно статистике, часть зависимых стоят на учете только потому что они добрались до больницы. А сколько тех, которые никогда не обращались в медучреждение… Тихо пьют, сохраняя за собой социальную значимость, работают, имеют семью. Но они тоже больны", - пояснил Нурлан К.

Отметим, что в апреле 2022 года в рейтинге по мужскому алкоголизму Казахстан оказался на 11-м месте. А по уровню зависимости у женщин на 19-м. Аналитики уточняли, что хуже среди стран СНГ, ситуация с алкоголизмом только в России и Беларуси.

Работу клубов анонимных алкоголиков приветствуют и наркологи. Эксперты отмечают, что программа выздоровления уникальна для любых видов зависимостей.

"Наши ребята, когда выписывались после лечения в наркологии, пытались создать подобный клуб. Ведь им в жизни без зависимости не хватает общения. Они должны идти в круг, где не употребляют. Возвращаться в прежнюю среду нельзя, нужна альтернатива. А в клубе есть наставник, который на связи 24 на 7. Он поддерживает и дает направление движения. В группе они слушают рассказы друг друга, находят схожие черты жизни со своей. Они лучше других понимают друг друга. Программа, универсальная и работает с разными видами зависимостей. Даже если это касается еды", - считает нарколог Марианна Морожникова.

Эксперт отмечает, что излечению от алкогольной зависимости подлежат 90% зависимых людей.