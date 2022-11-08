Как прошли встречи кандидатов с избирателями в регионах Казахстана

Своё внимание медикам посвятили двое из шести кандидатов в президенты Казахстана на встречах с избирателями 8 ноября. Как прошли мероприятия и что волнует народ, рассказали в штабах кандидатов, передаёт BaigeNews.kz.

Салтанат Турсынбекова продолжает посещать регионы Казахстана и встречаться с населением. Сегодня она представила предвыборную программу сотрудникам поликлиники №4 в Костанае. Общественница поговорила и с пациентами.

Одна из женщина пожаловалась кандидату на дорогие лекарства, рассказав, что за курс лечения только на уколы потратила около 40 тысяч тенге.

"С каждым разом препараты становятся дороже. Недавно мне прописали уколы: 10 раз по три укола сразу. Одна ампула обходится в 1300 тенге. А мне нужно было 30 раз, и это не считая другие препараты, шприцы и сопутствующие расходы", - посетовала пациентка.

Другой посетитель поликлиники рассказал о сложностях при записи к врачу.

"Например, иду к глазному. Мне нужно записаться к терапевту, от терапевта идти к офтальмологу. Напрямую нельзя, нужно все через терапевта делать. А очередь есть и к терапевту, и к глазному. Раньше не было лишних этих хождений", - сказал мужчина.

Врачи тоже озвучили проблемы, с которыми сталкиваются в медучреждениях.

"Врачей, особенно узкой специализации, всегда не хватало и не будет хватать. Зарплата очень маленькая. Мы испытываем очень много негатива со стороны пациентов. Нас всех уже приглашают в другие больницы. В частной медицине часто бывает хорошо. Многие из коллег в государственных клиниках и больницах учатся, заучивают приказы Минздрава и уходят работать в частную медицину. Это уже норма среди врачей", - поделилась одна из докторов.

Салтанат Турсынбекова подчеркнула, что врачам и медицинским работникам необходимо создать хорошие условия труда, так как от этого зависит жизнь и здоровье граждан.

"В системе здравоохранения, в том, как выделяются денежные средства на медицину, есть много нерешённых проблем. Я считаю, что эти вопросы должны быть решены в срочном порядке. Когда будут созданы хорошие условия труда для врачей, тогда это в положительном ключе отразится и на пациентах. Все зависит от системы", - заявила кандидат.

Костанай – седьмой регион в череде предвыборных агитационных поездок кандидата.

Каракат Абден прибыла в Кызылординскую область, где посетила региональный предвыборный штаб в свою поддержку. Всего в агитационной работе в этом регионе задействовано свыше ста человек.

"Сегодня ознакомилась с работой предвыборного штаба в Кызылорде. Кызылординская область – один из крупных регионов в нашей стране. В региональном штабе работают 10 человек, задействовано 100 волонтеров. Представители штаба проводят встречи с населением в районах и сельских округах области. Работа ведётся слаженно и организованно", – сообщила Абден.

Как отметили в штабе, особое внимание уделяется поступающим предложениям и вопросам от населения.

"Ежедневно от избирателей поступают вопросы социального характера, у нас хорошо налажена обратная связь с населением. В целом, избиратели поддерживают социально ориентированную предвыборную программу Каракат Абден", - сказала руководитель регионального штаба Маржан Бисенова.

Агитационная работа штаба охватывает все категории граждан, не остаются без внимания и люди с ограниченными возможностями. Для этого члены агитгруппы посещают дома избирателей и разъясняют основные пункты программы кандидата.

В ближайшее время кандидат в президенты планирует посетить Туркестанскую, Жамбылскую и Северо-Казахстанскую области.

Кандидат Мейрам Кажыкен встретился в Актобе со студентами и профессорско-преподавательским составом Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова.

Участники встречи после презентации кандидатом предвыборной программы задали множество вопросов. В основном их интересовало решение задач в социальной сфере.

Кажыкен отметил необходимость достойной оплаты труда медицинских работников, а вместе с тем и должное финансирование всей сферы здравоохранения со стороны республиканского бюджета.

"Это острый вопрос, который ведёт к нехватке кадров в медицинской сфере. Нужны меры для устранения дефицита медперсонала, повышения социальной и юридической защиты врачей, увеличения их зарплат. Это одна из моих задач. И это задача социального партнёрства, которое требуется развивать", - сказал кандидат.

Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует финансировать отрасль в размере шести процентов от ВВП страны.

"А у нас финансирование – 1,4 процента от ВВП. Разница огромная", - заметил Қажыкен.

Будущих специалистов интересовали такие темы, как возможность покупки жилья и трудоустройства.

"В моей программе отмечено, что особое внимание будет молодёжи, так как именно им строить будущее нашей страны. Молодым людям нужно открыть все дороги, дать максимум возможностей и инструментов для самореализации, предоставить возможности для покупки жилья, чтобы они могли состредоточиться на карьере. Ведь чем меньше человек отвлекается на социальные вопросы, тем больше он отдает работе и сосредоточению на повышении своего профессионализма. И это сказывается в целом на экономике страны", - подчеркнул он.

Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели встречи с жителями СКО.

На встрече с аграриями в селе Петерфельд руководитель делегации Республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев подчеркнул, что предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева содержит конкретные и системные меры по развитию села.

"В предвыборной программе подчёркивается, что село и аграрный сектор – это основа устойчивости казахстанской экономики. Ставится задача возродить село и сельское хозяйство, чтобы жить и работать на селе было комфортно и выгодно. Для этого будет реализован масштабный проект по организации сельхозкооперативов, будут обеспечены льготные условия для получения сельхозтехники в лизинг, микрокредитов и доступа к рынкам сбыта в крупных городах и многое другое", - сказал Ашимбаев.

В предвыборной программе предусмотрено вовлечение в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств

В сельском хозяйстве появятся более 350 тысяч качественных рабочих мест.

Реконструкцию пройдут 3,5 тысячи километров оросительных каналов, построят 25 новых и реконструируют 16 действующих водохранилищ и многое другое.

Члены РОШ в селе Бесколь провели встречу с общественностью, обсудив меры по развитию инфраструктуры в регионах.

В ближайшие семь лет 100 процентов насёленных пунктов будут обеспечены услугами водоснабжения, будет построено и отремонтировано 14 тысяч километров дорог областного и районного значения.

В Петропавловске на площадке Kozybayev University состоялась встреча со студентами.

На встрече с коллективами производственной компании Raduga KDR и электротехнического завода Alageum Electric члены РОШ рассказали о блоке предвыборной программы, посвященном созданию безопасной среды.