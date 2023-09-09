Как прошла рабочая неделя президента Казахстана

Видео обзор рабочей недели президента на BaigeNews.kz. Коротко, доходчиво и ёмко, все самое важное в одном видео. Уходящая неделя в графике президента Казахстана выдалась более чем насыщенной. После озвученного послания неделей ранее, глава государства назначил новых министров, сменил акимов нескольких областей, успел побывать в регионах и провести встречу на высшем уровне.