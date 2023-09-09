  • 9 Сентября, 20:53
  • BAIGENEWS

Как прошла рабочая неделя президента Казахстана

Сегодня, 19:23
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akorda.kz Сегодня, 19:23
Сегодня, 19:23
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Фото: akorda.kz

Видео обзор рабочей недели президента на BaigeNews.kz. Коротко, доходчиво и ёмко, все самое важное в одном видео. Уходящая неделя в графике президента Казахстана выдалась более чем насыщенной. После озвученного послания неделей ранее, глава государства назначил новых министров, сменил акимов нескольких областей, успел побывать в регионах и провести встречу на высшем уровне. 

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