Как прошла рабочая неделя президента Казахстана
Сегодня, 19:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:23Сегодня, 19:23
224Фото: akorda.kz
Видео обзор рабочей недели президента на BaigeNews.kz. Коротко, доходчиво и ёмко, все самое важное в одном видео. Уходящая неделя в графике президента Казахстана выдалась более чем насыщенной. После озвученного послания неделей ранее, глава государства назначил новых министров, сменил акимов нескольких областей, успел побывать в регионах и провести встречу на высшем уровне.
Самое читаемое
- Жительницу ВКО выдворили из Казахстана
- Жена Кайрата Нуртаса увеличила язык с помощью операции
- Казахстан назвали одной из самых коррумпированных стран мира
- Аким Павлодарской области откровенно рассказал о своих ошибках, доходах и личной жизни
- Брал по 500 тысяч: молодой врач в Кызылорде организовал преступную схему