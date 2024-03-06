Как произошла утечка данных студенток в Алматы, рассказали в Миннауки
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Утечка данных студенток Казахского национального университета имени аль-Фараби произошла из-за ошибки сотрудников медцентра и университета, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.
"Расследование идет. В том числе с привлечением правоохранительных органов. Ошибка была самого медицинского центра по разглашению данных. Было определенное количество студентов, которые не прошли флюорографию. Сотрудник медцентра направил список студентов, которые не прошли флюорографию, при этом не убрав поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию.Сотрудник университета этого не увидел и сделал рассылку по всему деканату для того, чтобы студенты прошли флюорографию", - сказал Саясат Нурбек в кулуарах мажилиса.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в WhatsApp-группу староста скинул документы со списком студенток. Помимо ФИО девушек, там были их ИИН, сотовые номера и медицинские данные.
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