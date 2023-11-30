Как проходит декларирование медработников и учителей в Казахстане

С 1 января 2023 года работники государственных учреждений и квазигоссектора и их супруги сдают декларацию о доходах. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с теми, кто вошёл в очередной этап декларирования.

Директор технологического колледжа Астаны Ляззат Разбекова отметила, что при сдаче декларации особых сложностей у неё не возникло.

"К нам приходили работники налоговой службы, которые всё пришли, всё разъяснили, помогли. Это несложно сделать любому руководителю", - отметила Разбекова.

Она добавила, что любой реформе должна предшествовать очень активная разъяснительная работа.

"Поэтому когда речь идёт о всеобщем декларировании, необходимо уже сейчас начинать разъяснять, объяснять. Поэтому, безусловно, проблемы будут, вопросы будут, возражения будут", - отметила директор колледжа.

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