Как привлекают инвестиции в моногорода Казахстана

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев рассказал о привлечении инвестиций в моногорода, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил глава ведомства в ходе заседания правительства, в прошлом году запущены восемь проектов на сумму 268 миллиардов тенге. Создано более 800 рабочих мест.

"К примеру, в "Богатырь Комир" внедрена новая технология транспортировки угля. Данный проект улучшит условия труда около семи тысяч рабочих и увеличит объёмы добычи угля до 50 миллионов тонн. На Карабулакском месторождении в Степногорске запущен завод по добыче 400 килограммов золота, сохранено более 200 рабочих мест. Также расширено производство пластмассовых элементов для железных дорог", - проинформировал Шарлапаев.

В этом году реализуется четыре инвестпроекта на сумму свыше 100 миллиардов тенге с созданием около тысячи постоянных рабочих мест.

Среди них – новый ферросплавный, производство кокса, а также модернизация двух производств – обогатительной фабрики в Алтае и завода металлоизделий в Степногорске.

До 2030 года в моногородах планируется реализация 46 проектов общей стоимостью 5,5 триллиона тенге. Ряд из них включён в список 17 крупнейших проектов страны.

Шарлапаев сообщил, что в целях привлечения дополнительных инвестиций в развитие моногородов проводится ряд работ в области геологии. Так, по итогам государственного геологического изучения, проведённого в период с 2020 по 2022 годы, в окрестностях моногородов обнаружены ресурсы с ориентировочной стоимостью 1,1 триллиона тенге.