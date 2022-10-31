Как приток россиян сказался на рынке недвижимости в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

За год в Казахстане цены на вторичное жильё повысились на 25,9 процента. На первичном рынке недвижимость стала дороже на 17,7 процента.

Цены изменились и на арендное жильё. Средняя цена в этом сегменте за квадратный метр в сентябре составила 4 612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды обходился в 4 029 тенге. В годовом выражении цены на аренду возросли на 47,2 процента. Такие данные приводит Бюро национальной статистики.

Почему цены на жильё растут? Как массовый приезд россиян сказался на рынке арендного жилья? И будет ли увеличение стоимости квартир в следующем году? Об этом корреспондент BaigeNews.kz узнала у экспертов рынка.

Сокращение ипотечных программ и массовый приезд россиян

Со-руководитель агентства недвижимости Baspana Group, аналитик Ботагоз Макишева отмечает, что в Казахстане на протяжении трёх-четырёх лет цены на жильё каждый год поднимаются на пять-десять процентов.

“Из-за того, что в прошлом году была возможность снимать деньги с пенсионных счётов, на рынке жилья произошёл хаос. Вторичное жильё резко подорожало, примерно на 40-60 процентов”, - рассказывает аналитик.

По её словам, до марта в стране стоимость жилья обычно не повышается. Цены идут либо на спад, либо держатся. Затем начинают действовать различные госпрограммы. Они влияют на стоимость недвижимости. В этом году некоторые из них перестали существовать. поэтому произошёл скачок цен, объясняет Ботагоз Макишева.

"Раньше действовала программа "Баспана Хит". Первоначальный взнос по ней был 20 процентов. Из-за её закрытия многие покупатели переключились на первичный рынок, который зависит от строительного материала. Его нам завозят в основном из ближнего рубежа. Из-за того, что цены на строительные материалы повысились, возросла стоимость жилья на первичном рынке”.

Что касается арендного жилья, то цены на квартиры месяц назад резко поднялись из-за массового приезда россиян. Однокомнатные в среднем стоили от 120 до 180 тысяч тенге, рассказывает аналитик. После прибытия граждан соседней страны цены возросли в два-три раза.

Сейчас стоимость аренды постепенно снижается.

“Конечно, спрос на арендные квартиры не такой высокий, как месяцем ранее. Некоторые сдавали однокомнатные квартиры за 400-500 тысяч тенге в центре Астаны. Сейчас уже по-тихоньку сцены спадают. Эти же квартиры можно снять за 250-200 тысяч тенге. Возможно, к новому году цены снизятся еще", - рассказывает специалист.

Повышение стоимости квартир в Казахстане произошло по нескольким причинам, считает президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов. Среди них – девальвация и инфляция.

Он также отмечает импортозависимость Казахстана от внешних рынков и снятие пенсионных накоплений.

“Весь первичный рынок жилья в стране импортозависим. Я бы сказал, что 60 процентов – казахстанских материалов, 40 – импортных используют для для эксплуатации новых жилых комплексов".

Фото: BaigeNews.kz

По словам Ермека Мусрепова, миграционные процессы в России повлияли на повышение стоимости аренды в прошлом месяце на 20-50 процентов в течение двух дней. В основном арендодатели поднимали цены в приграничных районах Казахстана. Но и в крупных городах цены на аренду также резко возросли.

Сейчас ажиотаж спадает, арендодатели неохотно, но всё же постепенно снижают цены. Возврат к прежним расценкам возможен после окончания трёхмесячного пребывания россиян в Казахстане, считает Мусрепов.

Необходимость курировать рынок аренды

С повышением цен на арендное жильё некоторые владельцы стали выселять прежних квартиросъёмщиков. Многие из них оказались в трудной ситуации, когда пришлось неожиданно искать новые квартиры.

В связи с этим Казахстанская федерация недвижимости предлагает структурировать и оцифровать процесс аренды, разместив на специальной единой платформе. Её создание поможет обеспечить равные правовые отношения между собственниками квартир и квартиросъёмщиками. Все они будут регистрироваться на платформе через ЭЦП. Предполагается, что в системе представят несколько договоров аренды.

Благодаря этому станет известно количество сделок, будут поступать налоговые отчисления. На платформе будет отображаться статистика и средняя стоимость квартир. Сейчас агентства по недвижимости составляют её исходя из сайтов. Но там цены устанавливают сами собственники, и зачастую они завышены.

Эта платформа будет согласована с комитетом статистики, говорит Ермек Мусрепов.

О том, что рынок аренды жилья никак не регулируется, говорит и Ботагоз Макишева.

"Цены у нас не курируются. Даже оценочные компании непонятно на что опираются, когда высчитывают среднюю цену недвижимости. Думаю, что нужен специальный курирующий орган. Во многих развитых странах рынок недвижимости в приоритете. У нас же нет определённого органа, который бы отвечал за него. Нигде не прописано, какие обязательства между квартиросъёмщиками и арендодателями. Всё происходит в устной форме", - рассказывает Макишева.

Что касается цен на жильё в следующем году, то эксперты отмечают, делать прогноз сейчас сложно. На это влияет много факторов, среди них геополитическая ситуация в мире и миграционные вопросы.

"Корректировка цен должна произойти. Но состояние экономики в Казахстане нестабильное: санкции соседнего государства влияют на экономику. На рынок жилья это тоже будет влиять, соответственно", - считает Ермек Мусрепов.

По его словам, сейчас в Казахстане сильно завышены цены на вторичное жильё.