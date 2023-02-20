Как правильно платить ЕСП, чтобы не потерять бесплатное медицинское страхование

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В нашей стране достаточно самозанятых граждан, которые не работают официально, но имеют временные заработки. Они не производят пенсионные и социальные отчисления. Для них будет удобным и выгодным единый совокупный платеж (ЕСП), который содержит и подоходный налог, и пенсионные, социальный отчисления, и взносы на ОСМС. Кому ещё подходит ЕСП и как правильно производить оплату, чтобы не утерять статус застрахованного, рассказал начальник управления по работе с потребителями медицинских услуг – контакт-центра Фонда социального медицинского страхования Бекзат Турмаханбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Кто и за что платит ЕСП?

Единый совокупный платеж позволяет самозанятым гражданам легализовать свою деятельность и стать полноправными участниками систем пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со статьей 774 Налогового кодекса плательщиками ЕСП могут быть предприниматели, выполняющие следующие условия:

- не использующие труд наёмных работников;

- оказывающие услуги физическим лицам или реализующие им продукцию личного подсобного хозяйства.

При этом размер дохода физического лица для получения статуса плательщика ЕСП не должен превышать 1 175 МРП в год, это 4 053 750 тенге в 2023 году. При превышении этого порога гражданин обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

ЕСП подходит тем, кто занимается следующими видами деятельности:

- пошив на заказ, вязание;

- сдача в аренду собственной квартиры;

- выращивание и продажа овощей и фруктов, изготовление и продажа кондитерской и другой продукции на дому (не на территории торговых объектов);

- содержание пасеки;

- реализация мясной и молочной продукции из личного подсобного хозяйства.

Плательщиками ЕСП не могут быть:

- физические лица, оказывающие услуги на территории торговых центров;

- лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные приставы и др.);

- сдающие в аренду имущество, за исключением жилища;

- иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов;

- лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Размер единого совокупного платежа равен величине одного месячного расчётного показателя. В этом году размер МРП в стране составляет 3 450 тенге. В этой связи жители городов республиканского и областного значения ежемесячно платят по 3 450 тенге, а других населенных пунктов - по 1 725 тенге, то есть 0,5 МРП.

Таким образом, оплачивая ежемесячно по 0,5/1 МРП, физическое лицо не только легализует свою деятельность, но и обеспечит будущую пенсию (базовую пенсионную выплату) и будет иметь право на получение страховых выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в случаях:

- потери трудоспособности и кормильца;

- беременности и родов;

- усыновления;

- ухода за ребёнком до одного года.

Как получить статус "застрахован"?

Для получения статуса "застрахован" в системе ОСМС необходимо три месяца подряд оплачивать ЕСП. Статус будет присвоен только после внесения платежа за очередной третий месяц оплаты. Например, если сейчас гражданин платит ЕСП за февраль, статус застрахованного не предоставляется сразу же. Ему нужно оплатить ЕСП за февраль, март и апрель, и в апреле его статус будет активирован.

Затем если в мае по каким-то причинам не будет произведена оплата ЕСП, то он лишится статуса застрахованного. Нужно будет снова оплачивать в течение трёх месяцев (май, июнь, июль), и в июле статус снова будет присвоен.

Платёж должен производиться ежемесячно, либо можно делать предоплату за предстоящие месяцы, чтобы не допустить пропуск и не потерять статус медицинского страхования.

Оплата принимается в любом банке Казахстана, через мобильные приложения банков и в отделениях "Казпочты". При совершении платежа необходимо указать ИИН лица, за которое производится оплата, а также месяц, за который вносится ЕСП.

Как вернуть излишне или ошибочно уплаченные взносы в систему ОСМС?

Если при оплате ЕСП произошла переплата или допущена ошибка при вводе данных, необходимо написать заявление в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" и прикрепить документы, подтверждающие оплату. Рассмотрение заявления занимает не более 15 рабочих дней. Оплата возвращается в том же виде, в каком она была произведена.

Следует отметить, если плательщик при оплате за будущие 12 месяцев по ошибке оплатил какой-либо месяц как ЕСП, то он не получит статус застрахованного. Ему нужно произвести оплату за этот месяц в качестве самостоятельного плательщика, а ошибочно уплаченные средства в качестве ЕСП вернуть вышеуказанным способом.

Для этого, как самостоятельный плательщик, можно произвести оплату за тот же месяц и вернуть деньги, которые вы заплатили по ошибке.

Кроме того, при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя граждане, оплачивающие ЕСП, автоматически исключаются из списка плательщиков ЕСП и в дальнейшем не могут использовать данный вид оплаты. Они делают взносы и отчисления уже в качестве индивидуальных предпринимателей.

Вниманию беременных и рожениц!

Многие беременные женщины, которые официально не работают и не имеют соответствующих отчислений, специально оплачивают в течение семи месяцев ЕСП. Это позволяет им подать документы на получение социальных выплат по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. Однако в таком случае женщина исключается из льготной категории "Неработающая беременная женщина", так как система видит её отчисления в составе ЕСП, что значит, что она получает доход. И при прекращении оплаты ЕСП она теряет статус застрахованной.

В таком случае она может: 1) продолжать платить ЕСП, чтобы быть застрахованной как самозанятая; 2) не оплачивать ЕСП два месяца, и после этого она получит статус застрахованной как льготница (система видит, что у неё нет отчислений, значит она неработающая). При втором варианте она не сможет получать медпомощь по ОСМС в течение этих двух месяцев до получения статуса застрахованной, но ей будет оказана экстренная помощь при необходимости в рамках ГОБМП.