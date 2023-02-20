- Как правильно платить ЕСП, чтобы не потерять бесплатное медицинское страхование 11:27 96
- С острым дефицитом электроэнергии может столкнуться Казахстан 11:10 139
- Размер средней пенсии в Казахстане составил 120 тысяч тенге 11:01 138
- Поезд столкнулся с автомобилем в Акмолинской области, погибли три человека 10:51 216
- Электронную систему распределения дизтоплива для аграриев внедрят в РК 10:35 204
- Сотрудники Антикора требовали взятки от акимов сельских округов 10:23 293
- На руководство КТЖ завели уголовное дело за препятствование бизнесу 10:13 400
- Схему серого импорта российского зерна через Казахстан выявило АФМ 09:55 376
- Вице-министром культуры и спорта стал Сарсен Куранбек 09:20 349
- Едил Оспан назначен вице-министром просвещения 09:13 319
- Синяя галочка для Facebook и Instagram: Цукерберг объявил о новой платной верификации 08:50 333
- Казахстан завоевал два "золота" чемпионата мира по прыжкам на батуте 08:43 377
- Коронавирусом за сутки заразились 40 казахстанцев 08:29 344
- После землетрясений из Турции вернулись на родину тысячи сирийских беженцев 07:55 458
- "Шансов выжить у людей практически не было" — казахстанские спасатели об операции в Турции 07:30 1224
- В WhatsApp появилась новая функция 06:48 790
- 85-летний таксист бесплатно возит горожан в Караганде 05:51 579
- Аулом близнецов прозвали село в Кызылординской области 04:22 606
- Волонтёры Актау ищут родных иностранца, потерявшего память 03:33 670
- Оплата покупок ладонью внедрена в одной из казахстанских школ 02:55 499
- Скончался заместитель главы "Фонда науки" 02:39 1518
- Филиал британского университета Heriot-Watt откроют в Актобе 01:18 495
- Президент Кыргызстана собрал за одним столом всех своих предшественников 00:11 896
- Российский футболист подал заявку на получение гражданства Казахстана 19.02.2023 694
- Четверо детей отравились угарным газом в Павлодаре 19.02.2023 470
- Лидеры партии Respublica встретились с молодёжью Алматы 19.02.2023 543
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 4809
- Айдос Сарым о многодетных матерях и выборах 19.02.2023 1247
- В Караганде участковый умер на рабочем месте 19.02.2023 2185
- В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение 19.02.2023 673
- Рыбакина в паре с россиянкой обыграла бельгийку и немку в Дубае 19.02.2023 523
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в Кызылординской области 19.02.2023 638
- Агитгруппа партии "Ак жол" во главе с Перуашевым посетила Карагандинскую область 19.02.2023 534
- Лидеры партии Respublica лично расклеили первые агитплакаты 19.02.2023 517
- "Курултай Матерей" организовала НПК в Астане 19.02.2023 545
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 888
- Снова без тепла: школьники Экибастуза на неделю уйдут на дистанционку 19.02.2023 720
- Из-за метели в ЗКО закрыли несколько дорог 19.02.2023 504
- В Центризбиркоме рассказали, сколько денег смогут потратить кандидаты на агитацию 19.02.2023 603
- Сколько иностранных наблюдателей аккредитовано на выборы в Мажилис 19.02.2023 515
- Оппозиция запустила "Агитационный поезд" по городам Казахстана 19.02.2023 613
- 125 потенциальным кандидатам в депутаты Мажилиса отказали в регистрации 19.02.2023 735
- В ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам 19.02.2023 732
- Вышел из комы и ничего не помнит: родных попавшего в беду мужчины ищут в Актау 19.02.2023 935
- Республиканский слёт сельских жителей организовала партия "Ауыл" в Таразе 19.02.2023 574
- Забеги в противогазах в городах Казахстана устроила партия "Байтақ" 19.02.2023 935
- Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 46 тысячам 19.02.2023 845
- Пожарные спасли 20 человек из горящего дома в Экибастузе 19.02.2023 541
- К Таразу хотят присоединить 14 населённых пунктов 19.02.2023 675
- После аварии на ТЭЦ: в Экибастузе работает штаб акима области 19.02.2023 633
- "Родители забывают любить своих детей" - эксперт о причинах суицида среди несовершеннолетних 19.02.2023 904
- Информирующее о погоде табло появилось на трассе в Мангистау 19.02.2023 726
- Норвежские бизнесмены заинтересовались рыбоводством и энергетикой в Казахстане 19.02.2023 703
- Казахстанский боксёр одолел "Бычка" из Никарагуа 19.02.2023 704
- Обломки грузового космического корабля затонули в Тихом океане 19.02.2023 610
- Коронавирусом за сутки заразились 63 казахстанца 19.02.2023 782
- Как это было: казахстанские спасатели разобрали 250 тысяч кубометров завалов в Турции 19.02.2023 718
- Экибастузцам рассказали, когда в их квартирах прогреются батареи 19.02.2023 664
- Неблагоприятные метеоусловия в воскресенье обещают лишь в одном городе Казахстана 19.02.2023 838
- Воспитанницы детского дома пропали в Шымкенте 19.02.2023 1066
- Железнодорожные пути в Конаеве могут перенести за пределы города 19.02.2023 752
- Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза 19.02.2023 5536
- Трое детей из Алматинской области остались отрезаны от мира из-за талых вод 19.02.2023 1087
- Казахстанские спасатели рассказали, что изменилось в Турции после землетрясения 19.02.2023 2677
- "Барыс" победил на выезде после двух подряд домашних поражений в КХЛ 19.02.2023 672
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции 19.02.2023 1482
- 107 человек эвакуировали из горящего общежития Петропавловска 19.02.2023 826
- "Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге": Куат Хамитов бросил вызов известному блогеру 19.02.2023 1621
- Уральск остался без газа из-за ДТП 18.02.2023 737
- Павлодарца приговорили к общественным работам за жестокое обращение с котом 18.02.2023 803
- Грузовик с телами 18 человек найден в Болгарии 18.02.2023 1143
- Двое пенсионеров выжили в жутком ДТП в Петропавлоске 18.02.2023 769
- Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 18.02.2023 870
- 26 туш сайгаков обнаружили у жителя Кызылординской области 18.02.2023 1219
- Народная партия Казахстана приступила к агиткампании 18.02.2023 786
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1003
- "Ак жол" начал вывешивать банеры в разных регионах Казахстана 18.02.2023 792
- Необычные арт-объекты в Астане: как казахстанец создает кинетические инсталляции 18.02.2023 934
- Оппозиционная ОСДП выступила против соглашений с партией власти 18.02.2023 976
- Шесть политических партий Казахстана договорились о честной борьбе 18.02.2023 915
Как правильно платить ЕСП, чтобы не потерять бесплатное медицинское страхование
В нашей стране достаточно самозанятых граждан, которые не работают официально, но имеют временные заработки. Они не производят пенсионные и социальные отчисления. Для них будет удобным и выгодным единый совокупный платеж (ЕСП), который содержит и подоходный налог, и пенсионные, социальный отчисления, и взносы на ОСМС. Кому ещё подходит ЕСП и как правильно производить оплату, чтобы не утерять статус застрахованного, рассказал начальник управления по работе с потребителями медицинских услуг – контакт-центра Фонда социального медицинского страхования Бекзат Турмаханбетов, передаёт BaigeNews.kz.
Кто и за что платит ЕСП?
Единый совокупный платеж позволяет самозанятым гражданам легализовать свою деятельность и стать полноправными участниками систем пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В соответствии со статьей 774 Налогового кодекса плательщиками ЕСП могут быть предприниматели, выполняющие следующие условия:
- не использующие труд наёмных работников;
- оказывающие услуги физическим лицам или реализующие им продукцию личного подсобного хозяйства.
При этом размер дохода физического лица для получения статуса плательщика ЕСП не должен превышать 1 175 МРП в год, это 4 053 750 тенге в 2023 году. При превышении этого порога гражданин обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
ЕСП подходит тем, кто занимается следующими видами деятельности:
- пошив на заказ, вязание;
- сдача в аренду собственной квартиры;
- выращивание и продажа овощей и фруктов, изготовление и продажа кондитерской и другой продукции на дому (не на территории торговых объектов);
- содержание пасеки;
- реализация мясной и молочной продукции из личного подсобного хозяйства.
Плательщиками ЕСП не могут быть:
- физические лица, оказывающие услуги на территории торговых центров;
- лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные приставы и др.);
- сдающие в аренду имущество, за исключением жилища;
- иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов;
- лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Размер единого совокупного платежа равен величине одного месячного расчётного показателя. В этом году размер МРП в стране составляет 3 450 тенге. В этой связи жители городов республиканского и областного значения ежемесячно платят по 3 450 тенге, а других населенных пунктов - по 1 725 тенге, то есть 0,5 МРП.
Таким образом, оплачивая ежемесячно по 0,5/1 МРП, физическое лицо не только легализует свою деятельность, но и обеспечит будущую пенсию (базовую пенсионную выплату) и будет иметь право на получение страховых выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в случаях:
- потери трудоспособности и кормильца;
- беременности и родов;
- усыновления;
- ухода за ребёнком до одного года.
Как получить статус "застрахован"?
Для получения статуса "застрахован" в системе ОСМС необходимо три месяца подряд оплачивать ЕСП. Статус будет присвоен только после внесения платежа за очередной третий месяц оплаты. Например, если сейчас гражданин платит ЕСП за февраль, статус застрахованного не предоставляется сразу же. Ему нужно оплатить ЕСП за февраль, март и апрель, и в апреле его статус будет активирован.
Затем если в мае по каким-то причинам не будет произведена оплата ЕСП, то он лишится статуса застрахованного. Нужно будет снова оплачивать в течение трёх месяцев (май, июнь, июль), и в июле статус снова будет присвоен.
Платёж должен производиться ежемесячно, либо можно делать предоплату за предстоящие месяцы, чтобы не допустить пропуск и не потерять статус медицинского страхования.
Оплата принимается в любом банке Казахстана, через мобильные приложения банков и в отделениях "Казпочты". При совершении платежа необходимо указать ИИН лица, за которое производится оплата, а также месяц, за который вносится ЕСП.
Как вернуть излишне или ошибочно уплаченные взносы в систему ОСМС?
Если при оплате ЕСП произошла переплата или допущена ошибка при вводе данных, необходимо написать заявление в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" и прикрепить документы, подтверждающие оплату. Рассмотрение заявления занимает не более 15 рабочих дней. Оплата возвращается в том же виде, в каком она была произведена.
Следует отметить, если плательщик при оплате за будущие 12 месяцев по ошибке оплатил какой-либо месяц как ЕСП, то он не получит статус застрахованного. Ему нужно произвести оплату за этот месяц в качестве самостоятельного плательщика, а ошибочно уплаченные средства в качестве ЕСП вернуть вышеуказанным способом.
Для этого, как самостоятельный плательщик, можно произвести оплату за тот же месяц и вернуть деньги, которые вы заплатили по ошибке.
Кроме того, при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя граждане, оплачивающие ЕСП, автоматически исключаются из списка плательщиков ЕСП и в дальнейшем не могут использовать данный вид оплаты. Они делают взносы и отчисления уже в качестве индивидуальных предпринимателей.
Вниманию беременных и рожениц!
Многие беременные женщины, которые официально не работают и не имеют соответствующих отчислений, специально оплачивают в течение семи месяцев ЕСП. Это позволяет им подать документы на получение социальных выплат по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. Однако в таком случае женщина исключается из льготной категории "Неработающая беременная женщина", так как система видит её отчисления в составе ЕСП, что значит, что она получает доход. И при прекращении оплаты ЕСП она теряет статус застрахованной.
В таком случае она может: 1) продолжать платить ЕСП, чтобы быть застрахованной как самозанятая; 2) не оплачивать ЕСП два месяца, и после этого она получит статус застрахованной как льготница (система видит, что у неё нет отчислений, значит она неработающая). При втором варианте она не сможет получать медпомощь по ОСМС в течение этих двух месяцев до получения статуса застрахованной, но ей будет оказана экстренная помощь при необходимости в рамках ГОБМП.
-
Trend news
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 4748
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 884
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1002
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 1823
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2066
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 17883
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2194
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 6910
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 36014
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1749
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 1847
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13107
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7528
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3177
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1935
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 118081
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2960
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2780
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3683
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1776
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7027
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8860
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 5640
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2366
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12544
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 56340
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2515
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2435
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4537
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1951
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2924
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2751
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16075
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5766
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30960
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2877
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3406
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3408
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72102
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22208
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23886
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3729
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6266
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8705
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3457
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3985
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3251
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 253852
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2929
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3178
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4532
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4325
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3299
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3375
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5103
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4651
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5156
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3368
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3593
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4350
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3719
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4257
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3624
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3755
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5536
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3826
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3876
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 15113
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3585
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 4259
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7625
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 4108
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 5034
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 5338
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11599
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 4488
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17958
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 5457
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4541
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 136186
-
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 808
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 827
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 761
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1158
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 937
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1091
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1206
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1902
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1282
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1305
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1256
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1142
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1205
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1204
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2007
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1795
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2044
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1614
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1786
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2011
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2045
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2363
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2181
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2105
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2258
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2424
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2301
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2171
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2163
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2152
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2283
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2401
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2310
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2383
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2431
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2306
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3484
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2514
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2507
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2391
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2255
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2391
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2501
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2672
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2263
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2502
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2401
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2579
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2635
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2966
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2658
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2900
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2496
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3059
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2973
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4200
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3119
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3022
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4133
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3096
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3671
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3353
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3573
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3867
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3827
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3730
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3642
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3412
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3650
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3742
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3774
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3744
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4017
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3896
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4130
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4324
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4161
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 4103
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 4341
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 4242