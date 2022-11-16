Лента новостей
- Почему сложно наказать "кухонных боксёров" в Казахстане, рассказала правозащитница 20:45 4
- Как "подружить" декарбонизацию с нефтегазовой отраслью Казахстана, рассказал эксперт 20:36 42
- Токаев: Поддержка креативного сектора - одна из важнейших задач государства 20:22 69
- Благодаря предвыборной кампании Каракат Абден больше детей можно охватить заботой - Альянс соцработников 20:20 88
- Сборная Казахстана по пляжному волейболу вышла в плей-офф чемпионата Азии 20:11 90
- Ведущий детский ортопед из Израиля проводит мастер-классы для столичных врачей 20:00 164
- Более 300 электроавтобусов появятся в Астане в 2023 году 19:42 149
- Десять человек скончались от туберкулёза в Кызылординской области 19:30 296
- Каждый этап выборов легитимно выверен - социолог 19:14 169
- Проблемы наркозависимых, сельчан и студентов: что волнует кандидатов в президенты РК 19:03 250
- "Музыку кочевников" исполнили в Алматы 19:00 212
- Автомобили без ABS и подушек безопасности: в МИИР прокомментировали новое постановление 18:37 290
- Трассы закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана 18:05 377
- Основными загрязнителями воздуха в Карагандинской области являются АМТ и "Казахмыс" — Брекешев 17:58 264
- Ролики казахстанских педагогов набрали более 100 миллионов просмотров в TikTok 17:46 439
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 17:35 1086
- Впервые казахстанка получила серебряный значок судьи по теннису 17:27 333
- Токаев встретился со студентами и молодыми учёными в Алматы 17:16 500
- Электоральное поведение молодёжи, участие женщин в выборах и настроение электората обсудили учёные 17:15 468
- Автобус опрокинулся на трассе в Улытауской области, есть пострадавшие 17:00 335
- Военные каски на свалке: скандальное видео прокомментировали в Минобороны 16:46 666
- Нацбанк выпустил коллекционные монеты в честь Жамбыла Жабаева 16:40 314
- За спасение семи человек Кайрату Нуржаубаеву вручили медаль "Ерлігі үшін" 16:02 679
- На заправки ЗКО начали доставлять дополнительный газ 15:31 467
- Течь кровли в аэропорту Астаны: на подрядчика подали в суд 15:24 524
- "Нельзя добиться успеха, лёжа на диване" - президент РК 15:05 358
- Президент открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы 15:01 527
- Появились новые подробности о состоянии Айдоса Ербосынулы, попавшего в реанимацию после нокаута 14:59 1056
- Более 500 предприятий приняли участие в Дне работодателя в Акмолинской области 14:51 552
- "Видимо, их не беспокоит судьба страны" - Токаев о богатых казахстанцах 14:31 1277
- "Были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране" - Токаев о январских событиях 13:58 416
- Нурлан Байбазаров возглавил Банк развития Казахстана 13:56 386
- Гендерные квоты позволили вовлечь больше женщин в органы власти 13:45 766
- "Не давите на молодёжь" - Иманбек выступил на форуме в Астане 13:41 662
- Пятерых, в том числе ребёнка, спасли пожарные Астаны 13:15 483
- В Алматы установят 28 сейсмостанций к 2025 году 12:57 414
- Токаев наградил жителей Алматы 12:54 594
- Токаев ответил тем, кто "представляет усилия по модернизации Казахстана как ограничение реформы" 12:46 408
- В нашей истории женщины всегда играли важную роль - Токаев 12:45 373
- Спасатели эвакуировали пассажиров скорой помощи, увязшей в размытом грунте 12:24 449
- Освещение проведут на всех улицах и общественных пространствах Алматы 12:00 563
- Токаев высказался о концерте Димаша Кудайбергена 11:35 3110
- Токаев анонсировал создание Национального совета по науке и технологиям при Президенте 11:11 589
- Глава государства предложить запретить вырубку деревьев и уничтожение зеленых насаждений 11:10 380
- На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов - Токаев 11:05 473
- Строить не менее трёх оздоровительных комплексов в год поручил Токаев акимату Алматы 10:57 598
- Высокие цены на жильё в Алматы. Токаев поручил акимату решить проблему 10:44 500
- Свыше 40% IT-компаний страны базируются в Алматы - президент РК 10:42 352
- "Город попал в так называемую "ловушку средних доходов": Токаев высказался об экономике Алматы 10:29 782
- Началась встреча Токаева с общественностью города Алматы 10:24 698
- Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года 09:57 381
- Выросло число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 09:23 704
- Что ещё предлагает партия "Ауыл", кроме развития АПК 09:00 413
- В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта 08:55 809
- Skoda Transportation рассматривает Казахстан для развития своих производств 08:31 447
- Старые шлёпанцы Стива Джобса проданы на аукционе за рекордную сумму 07:35 400
- Сотрудников детсада Аксу наказали за молчание 06:48 670
- Строительство домов на склонах предгорий Алматы приведёт к оползням - сейсмологи 05:15 873
- Казахстанский фильм удостоен приза за лучшую музыку на кинофестивале в Минске 04:25 438
- Новую улицу открыли в Астане 03:48 863
- Ракеты упали в Польше близ границы с Украиной - СМИ 03:10 2411
- Вертолёт подключили к поискам пропавшего пенсионера в Уральске 02:52 424
- Когда в Казахстане запустят ипотеку для среднего класса 01:30 901
- Ураган оставил без электричества часть Тараза 00:44 436
- В Петропавловске 155 студентов обучаются по программе Университета Аризоны 15.11.2022 1739
- Мальчик-батыр родился в Астане 15.11.2022 879
- Казахстанец заставлял детей отправлять ему откровенные фото в соцсетях 15.11.2022 926
- Снести нельзя оставить: за что судится консервный завод с акиматом Уральска? 15.11.2022 516
- Гранты для молодёжи и НПО: какие проекты реализуют в Центре гражданских инициатив 15.11.2022 758
- Экономия воды и новые кадры: как в Казахстане решают вопрос нехватки водных ресурсов 15.11.2022 692
- Часть пригородных маршрутов отменили в Астане из-за погоды 15.11.2022 506
- Наблюдается замедление экономического роста Казахстана — Абылкасымова 15.11.2022 505
- Снегопады и дожди обещают синоптики в Казахстане 16 ноября 15.11.2022 510
- Денуклеаризация: какой урок Казахстан преподнёс миру? 15.11.2022 1225
- Только трое кандидатов обозначали внешнеполитическую повестку — политолог о проведении выборов президента 15.11.2022 613
- Тайник с оружием нашли за рестораном в Алматинской области 15.11.2022 566
- Буллинг, проблемы экологии и вопросы поддержки бизнеса — темы встреч кандидатов в президенты в регионах РК 15.11.2022 496
- Похищение невесты попало на видео в Шымкенте 15.11.2022 571
- Назначен вице-министр юстиции РК 15.11.2022 713
- Токаев запустил строительство автозавода в Алматы 15.11.2022 686
Как "подружить" декарбонизацию с нефтегазовой отраслью Казахстана, рассказал эксперт
В эти дни в столице проходит ежегодная Каспийская Техническая Конференция SPE (Общества инженеров нефтегазовой промышленности), на которой спикеры нефтегазовой отрасли подняли вопросы снижения углеродного следа в Казахстане. Исполнительный директор ассоциации "KAZENERGY" Марат Калменов рассказал о том, как декарбонизация может повлиять на нефтегазовую отрасль в стране, и как ещё можно улучшить экологическую обстановку, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мир меняется очень быстро и тенденции тоже, поэтому настало то время, когда нам пора перейти из реактивных действий в проактивные. Это касается экологичного мышления и поведения в работе с персоналом и оборудованием. Что касается последнего, я считаю, что нам стоит искать более инновационный, сберегающий подход в наши рабочие процессы. Ситуация в нашей индустрии все эти годы складывалась таким образом, что до принятия экологического кодекса существовали чёткие и понятные правила, обязательства по энергоэффективности, определённый предел по количеству выбросов, который нельзя было превышать и так далее. Соответственно, всё происходило под обязательным контролем: выполняешь - хорошо, не выполняешь - налагается штраф. С появлением экологического кодекса контроль стал ещё более жестким и недружелюбным для загрязнителей. Теперь правило одно: загрязняешь экологию - плати. Здесь нет прочих правил, принуждений, однако наказание “копейкой” несмотря ни на что возымело свой эффект. Как компании в сфере энергетики ощутили это? Да, они могут не внедрять наилучшие доступные технологии, их никто не заставляет, однако в таком случае им придется выплачивать повышенные экологические платежи", - рассказал Марат Калменов.
По некоторым позициям, как отметили эксперты, экономика Казахстана входит в “пятёрку” самых энергоемких экономик мира. Соответственно, любой рост валового национального продукта сопровождается ростом выбросов.
"Для наших соседей из Центральной Азии и всего СНГ ратифицирование Парижского климатического соглашения и принятие на себя добровольного вклада по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 на 15% от уровня 1990 года - это своего рода люфт, как возможность быстрого развития экономики. А для Казахстана это соглашение имеет больше лимитирующий эффект, поскольку уже в 2017 году мы достигли уровня выбросов 1990 года. В 2018 году превысили этот порог. Во время пандемии мы откатились немного назад по количеству выбросов, однако даже при отрицательном результате ВПП, энергопотребление страны продолжало расти. Это говорит о том, что у нас появились новые игроки на рынке - майнеры", - отметил спикер.
Он также отметил, что, как и большинство стран, Казахстан для себя определил отправной точкой углеродную нейтральность в энергетическом секторе, поскольку считается, что это наиболее доступный способ достижения декарбонизации производства электроэнергии. Эксперты полагают, что на сегодняшний день проще сократить выброс парникового газа, избегая потребление ископаемого топлива, чем искать способ их хранения и утилизации после сжигания.
По словам исполнительного директора Ассоциации "KAZENERGY", на сектор энергетики и теплоснабжения в Казахстане приходится 2/3 части от всех выбросов СО2, а это один из самых высоких показателей среди стран мира.
"По факту, что есть декарбонизация? Его нельзя путать с низкоуглеродным развитием. Это, в первую очередь, отказ от сжигания топлива любого вида, не только уголь, но и ГСМ, и нефть, и газ. Как это возможно и насколько реалистично для экономики Казахстана, которая на 70% состоит из угольной генерации? Задача крайне непростая и большой вызов. Мы стали свидетелями тому, что заявленная низкоуглеродная стратегия, которая должна была быть принята ещё в прошлом году, до сих пор находится на обсуждении. Как ранее премьер-министр рассказал на конференции Организации объединенных наций по изменению климата 2022 года, до конца текущего документ будет принят. И та система квот, которая у нас в стране была номинальна, наконец начинает работать в полную силу, и сейчас идут работы по её совершенствованию. И этот механизм будет отвечать за декарбонизацию казахстанских производств", - сказал эксперт.
Он также ответил на вопрос о том, как проблема декарбонизации может повлиять на нефтегазовую отрасль в Казахстане.
"В целом, в структуре использования топливно-энергетических ресурсов уголь и продукты углепереработки составляют около 30%, и вклад угля с учётом его добычи составляет почти 56%. А вот нефтегазовая отрасль, использующая газовую генерацию, составляет 2,7% от числа общестрановых выбросов. Думаю, в связи с возможным включением сырой нефти в перечень продукции, подпадающей в механизм разграниченного углеродного регулирования на ключевом Европейском рынке, будет являться стимулом для дальнейшего сокращения углеродного следа путём снижения утечек метана на месторождениях, использования более энергоэффективных технологий и совершенствования процессов. Таким образом, мы предполагаем, что одним из способов декарбонизации отрасли, наряду с масштабным строительством ВИЭ, является переход с угольного топлива на газ на тепловых станциях. При этом, это серьёзно увеличит спрос на товарный газ в долгосрочной перспективе. Национальные амбиции по широкой газификации северных и восточных территорий, а также развитие компетенций по глубокой переработке газа в рамках газохимических проектов крайне приветствуется", - подчеркнул М. Калменов.
Однако такой спрос на газ может привести к его ожидаемому дефициту к 2025 году.
"Соответственно, со стороны государства уже сейчас звучат призывы о снижении экспорта газа и необходимо взыскивать дополнительные объёмы товарного газа для внутреннего рынка для того, чтобы государство смогло выполнить свои социально-экономические обязательства внутри страны и международные обязательства. К тому же, совсем недавно Министерство энергетики вышло с новой инициативой о высвобождении части товарного газа, который сегодня операторы используют для внутренних потребностей. По предварительной оценке ведомства, оптимальная доля замещения электроэнергии на возобновляемые источники энергии на нефтегазовых месторождениях может составить порядка 40%. Иными словами, собственная генерация с базового режима должна перейти на маневренность, что также приведет к снижению углеродных выбросов и парниковых загрязняющих газов. Ожидается, что в физическом объеме около 2 миллиардов кубометров товарного газа в год может быть высвобождено в результате этой инициативы", - заключил представитель "KAZENERGY".
-
Trend news
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 17:35 1086
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3425
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 7851
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 2672
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1825
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1920
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8763
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 40495
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1648
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1332
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11005
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2200
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18325
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3658
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2538
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3951
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8033
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6221
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2186
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9894
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1824
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1895
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2660
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34469
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2661
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3883
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2476
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3530
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3775
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43737
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2222
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58449
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14505
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17719
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3310
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3184
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4214
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4366
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5671
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13559
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6822
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89707
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5743
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5261
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14152
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7470
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4158
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4501
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34291
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5283
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6402
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13349
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12526
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9255
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301905
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9760
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9080
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26306
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9580
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9323
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16396
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11967
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11721
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13427
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29862
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11456
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15177
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22704
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13189
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13692
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10551
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30644
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10632
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349935
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 39152
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11543
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 12059
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17958
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 11264
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 51210
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 610
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 793
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 872
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1091
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 760
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1157
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 910
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1101
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1043
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1187
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1364
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1211
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1372
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1587
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1596
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1794
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2278
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2601
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2256
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2523
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2410
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2509
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2526
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2294
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2766
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3006
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2724
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20956
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3036
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2882
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2893
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7983
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3621
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14096
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12264
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12273
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12873
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11857
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16188
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12947
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14378
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15367
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15055
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12596
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13036
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30410
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14021
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16625
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13104
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14313
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14981
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16244
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14401
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16371
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15905
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17067
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16980
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33622
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17452
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18446
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18066
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18986
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18905
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28160
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18389
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25685
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36433
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20165
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26825
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24909
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26680
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22755
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24314
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22626
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22210
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22179
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37872
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24248
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22323
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27525