Как планируют развивать массовый спорт в Казахстане

В Казахстане планируют оцифровать работу детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и улучшить инфраструктуру спортивных объектов в аулах. Об этом на круглом столе, посвящённому изменению закона "О физической культуре и спорте", сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии с критикой в адрес Минтуризма и спорта выступил председатель республиканского общественного объединения Artsport.kz Куат Ергалиев.

"Два года назад я вам (Серик Жарасбаев - Прим.ред.) лично говорил, почему ДЮСШ не оцифровано. Вы ушли и вернулись на эту должность. Но до сих пор нет цифровизации. Работа министерства туризма и спорта, скажем так, на двойку-тройку. Сколько было собраний в рабочей группе... ни одно изменение не сделано. Это говорит о том, что министерство не протоколирует эти рабочие группы, не делает выводы, не работает с общественностью. Я говорю это замечание для правительства и администрации президента. Если вы как министерство туризма и спорта не доведёте цифровизацию ДЮСШ до 31 мая, то считаю, вы не имеете право занимать свои должности", - заявил Ергалиев.

Глава РОО отметил, что из закона хотят убрать понятие массового спорта.

"Президент говорил о массовом спорте как об основе здоровья нации. Поэтому, честно сказать, не понимаю, как в этом законе вы хотите убрать это понятие. Для меня как гражданина здоровье нации важнее всяких медалей", - сказал Ергалиев.

Он также указал на отсутствие спортивных объектов в аулах и подчеркнул, что изменения направлены только на профессиональный спорт, в то время как любительский остаётся без внимания.

"Думаю, что законопроект о спорте направлен только на профессиональный спорт. Также хотел бы задать вопрос министерству о том, как они планируют при существующих НПА развивать физическую культуру и спорт в регионах, аулах? Если в городах есть какие-то дворцы, то в аулах, где проживают 40 процентов населения, никаких дворцов мы не видим. Поэтому при ужесточении требований к помещениям, тренерам ни в одном ауле нельзя будет открыть секции", - сказал Ергалиев.

Серик Жарасбаев ответил, что ведомство прорабатывает вопрос цифровизации.