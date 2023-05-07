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Как отпраздновали День защитника Отечества в военном городке столицы
В жилом массиве Уркер прошёл концерт в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии участвовали и дислоцирующиеся в жилом массиве солдаты военного оркестра столичной оперативной бригады Нацгвардии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Почётными гостями праздника стали жители столицы, а также отставные и действующие военнослужащие №5573 военной части Нацгвардии РК.
"С момента принесения присяги на каждого военного возлагается большой груз ответственности за мирное небо над головами каждого казахстанца. Это не ноша, это честь: быть защитниками страны, выполнять свой долг перед Отечеством и посвятить жизнь служению Родине. Поздравляю каждого военнослужащего с праздником!" —поздравил с праздником командир воинской части №5573 Нацгвардии РК, полковник Аян Есжанов.
После завершения концерта гостей угостили кашей, приготовленной на полевой кухне. Блюдо также готовили солдаты Национальной гвардии страны.
В организацию праздника внести свой вклад смогли и школьники. Так, участники кулинарного кружка местного дворового клуба организовали ярмарку товаров и выставили различную выпечку, приготовленную ими.
Фото: акимат Астаны
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