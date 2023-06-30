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Как отметят День домбры в Алматы
2 июля в Казахстане отпразднуют Национальный день домбры. В Алматы в честь этого состоится праздничный концерт "Аңыз Домбыра", передаёт BaigeNews.kz.
В 20:00 на площади Абая выступят Мейрамбек Беспаев, Асылбек Енсепов, Газизхан Шекербек, Жанар Айжанова, группа "Алашұлы", Тамара Асар, Ерболат Кудайберген, Нурлан Албан, группа "Ұлытау", Райм Уайс, Kyle Ruh, Made in KZ.
В концерте также примут участие известные кюйши - Нуржан Тажикенов, Айгуль Косанова, Тилеулес Курмангалиев, Сауле Жанпейисова, Гульмира Сарина, Ардак Исатаева и Еркин Кудайберген. Они исполнят народные песни и произведения великих композиторов Курмангазы и Тлендиева. Здесь же пройдёт награждение мастеров казахских народных инструментов.
День национального инструмента отмечается в Казахстане ежегодно с 2018 года в первое воскресенье июля.
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