Как отказ от алкоголя меняет внешность людей

Употребление алкоголя сильно влияет на работу внутренних органов человека. Он сильно нагружает печень, сердечно-сосудистую систему, почки, головной мозг и многие другие внутренние органы. Само собой разумеется, всё, что происходит внутри человека, отражается на его внешности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hi-News.ru.

Мало того, что пьющие люди часто набирают лишний вес, так еще из-за недостатка жидкости, витаминов и минералов, у них возникают серьезные проблемы со здоровьем кожи. К счастью, если отказаться от алкоголя, человек снова становится красивым, и этому есть реальные примеры.

Фото: Reddit

На фотографии отлично видно, насколько сильно отказ от алкоголя меняет человека.



Алкоголь влияет на внешний вид человека потому, что в нашем организме все тесно взаимосвязано. Любые проблемы с сердцем, печенью и многими другими внутренними органами если не моментально, то хотя бы со временем влияют на форму лица, кожу и так далее.

Фото: Ladyandme

Последствия нехватки воды

Главным компонентом любого алкогольного напитка является этанол, вызывающий опьянение. Он имеет свойство выводить из организма жидкость и тем самым вызывать обезвоживание. В результате, кожа человека становится сухой и дряблой — нередко возникает отшелушивание. Само собой разумеется, такой побочный эффект сильно портит внешний вид человека.



Покраснение кожи после алкоголя

Регулярное употребление спиртных напитков оказывает чрезмерную нагрузку на сердце человека. Из-за этого повышается артериальное давление, капилляры расширяются и кожа лица приобретает красноватый оттенок.

Желтые глаза после алкоголя

Также алкоголь сильно вредит печени и почкам. Губительное воздействие на печень повышает уровень билирубина — так называется один из главных компонентов желчи в организме людей и животных. При увеличении концентрации билирубина, кожные покровы и глаза приобретают желтоватый оттенок. В сочетании с покраснениями от повышенного давления, это очень пугающее явление.

Отёки после спиртного

Из-за повышенной нагрузки, почки перестают справляться со своей основной задачей — выведением из организма жидкостей. В итоге, на лице человека появляются отеки, из-за чего обвисают области под глазами, опухают щеки и губы, а также увеличивается и краснеет нос.

Последствия нехватки витаминов

Употребление алкоголя редко сопровождается правильным питанием — может быть, таких случаев никогда и не было. Так что, из-за вредной привычки, люди не получают достаточное количество витаминов и минералов. Кожа становится бледной, волосы жирными и редкими, а ногти начинают ломаться.

Человек до и после отказа от алкоголя

К счастью, после отказа от алкоголя внешность человека начинает восстанавливаться. Не стоит ждать, что это происходит быстро — иногда для заметных изменений нужно полгода или даже больше. Некоторые бросившие пить люди делятся фотографиями "до и после", которые наглядно показывают, насколько здоровый образ жизни улучшает внешний вид человека.

Фото: Reddit

На этой фотографии отчетливо видно, как у девушки изменились очертания лица.

В первую очередь, после отказа от алкоголя, улучшается состояние кожи — эффект можно заметить уже через пару недель. Благодаря отсутствию обезвоживания, кожа становится более гладкой и свежей, а также приобретает естественный цвет. Пятна, связанные с увеличением капилляров, могут остаться, но со временем тоже уходят.

Человек до и после отказа от алкоголя. Кажется, этот парень сбросил пару десятков килограммов.

А на этом снимке будто два разных человека.

Спустя месяц после отказа от алкоголя можно заметить уменьшение отеков — как правило, речь идет об исчезновении мешков под глазами. Также менее выраженными становятся прыщи и прочие воспаления. В целом, кожа становится более способной к защите от инфекций.

Ещё одно доказательство того, что отказ от вредной привычки делает людей счастливее.

В конечном итоге, уже через год после отказа от алкоголя человек выглядит совсем не так, как раньше. Изменения становятся заметными не только на лице — если вести более здоровый образ жизни, может исчезнуть живот, улучшиться осанка и многое другое. В целом, отказ от спиртного способен сделать человека более счастливым и привлекательным для окружающих.