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Как определяют уровень благосостояния казахстанских семей, объяснили в Минтруда
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на критику проекта о методике определения уровня социального благополучия семьи, передаёт BaigeNews.kz.
“Это данные, которые мы берём из информационных систем. Мы каждой семье отправляем СМС, если только они согласятся на обработку их персональных данных, только тогда этот вопрос будет реализовываться. Сегодня мы говорим, что получили информацию от ЗАГСа, что у вас родился ребёнок, мы готовы вам оказать проактивную помощь, чтобы вы никуда не ходили. Только с согласия идёт обработка данных. Без согласия никто в персональные данные не входит", - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства.
Министр также сообщила, что она ознакомилась с комментариями критического характера на сайте НПА.
"По этой теме на этой неделе с программой развития ООН, которая рекомендует эту модель по проведению различных расчетов измерения бедности, мы проведем семинар и далее с вашей помощью дальше будем разъяснять населению", - отметила глава Минтруда.
Журналистами также был задан вопрос о том, сколько в стране благополучных и неблагополучных семей.
"Мы имеем (в методике) благополучный, удовлетворительный уровни, потом ещё кризисный, экстренный. Если посмотреть, конечно, благополучных, удовлетворительных и со средним доходом – где-то 53-54 процента", – ответила Дуйсенова.
Напомним, что уровень социального благополучия семьи в Казахстане будет определяться на основе анализа следующих показателей:
- наличие доходов и кредитных обязательств;
- наличие работы (занятость трудоспособного члена семьи);
- наличие жилья, личного подсобного хозяйства, земельного участка;
- наличие движимого имущества;
- обеспечение услугами в области социальной защиты;
- обеспечение услугами в области здравоохранения;
- обеспечение услугами в области образования.
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