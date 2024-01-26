Как оплатить проезд по платной дороге, на которой нет шлагбаумов, и не получить штраф? Рекомендации дали в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане функционируют 17 платных участков дорог, из них 13 оснащены открытой системой взимания платы. То есть на данных отрезках отсутствуют шлагбаумы и пункты взимания платы.