Как оплатить проезд по платной дороге, на которой нет шлагбаумов
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Как оплатить проезд по платной дороге, на которой нет шлагбаумов, и не получить штраф? Рекомендации дали в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
В Казахстане функционируют 17 платных участков дорог, из них 13 оснащены открытой системой взимания платы. То есть на данных отрезках отсутствуют шлагбаумы и пункты взимания платы.
"Проезд по платным участкам фиксируется на контрольных арках, водители должны самостоятельно проверять и пополнять баланс государственного регистрационного номерного знака. Если вы проехали по платному участку и не оплатили проезд, необходимо в течение семи дней осуществить оплату. При неоплате на восьмой день начисляется штраф в размере 5 МРП для физлиц и 10 МРП для юридических лиц", - сообщил начальник службы по работе с пользователями "КазАвтоЖол" Марат Есперов.
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