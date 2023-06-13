Как не стать жертвой пластического хирурга, рассказали эксперты

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В 2022 году по информации Комитета медицинского и фармацевтического контроля в Казахстане было выявлено семь медорганизаций, оказывающих услуги пластической хирургии без лицензий. Еще в семи случаях у компаний не было сертификата, подтверждающего квалификацию. Несмотря на это ежегодно в стране выявляются факты, когда казахстанки не только получают некачественные пластические услуги, но и становятся жертвами некомпетентных хирургов и косметологов. Корреспондент BaigeNews.kz собрал рекомендации экспертов по тому, как не стать жертвой неудачной подтяжки лица.

Обычно истории пострадавших от похода к пластическому хирургу очень похожи. После неудачной операции или процедуры женщины вынуждены проходить лечение и восстановление в другой клинике, причем за свой счет.

Косметолог со стажем Раушан Искалиева говорит, что чаще всего женщины сталкиваются с проблемами после неудачной операции по подтяжке лица, в частности лба и бровей. Горе-хирурги оставляют на пациентках рубцы, отеки, и всевозможную асимметрию. После чего пациентки жалуются на боли, подергивания, обвисшую кожу и онемение. И это не считая травм глаз, сосудов и нервов.

"Когда мы спрашиваем у пациенток, почему они пошли к тому или иному "специалисту", чаще всего слышим ответ, что решающую роль для них сыграло количество подписчиков в соцсетях у той или иной клиники или врача. Пациентки не разбираются в том, какие препараты используют косметологи, какие документы нужно проверить перед дачей согласия на процедуру и, таким образом, сильно рискуют", - констатирует Раушан Искалиева.

Как вычислить непрофессионалов?

Сегодня в рамках законодательства уполномоченные органы не могут просто так прийти с проверкой в косметологические кабинеты, чтобы проверить их на соответствие нормам. Для начала проверки нужна жалоба от пострадавшего или неудовлетворенного услугой клиента. Поэтому сегодня во многом от бдительности самих женщин зависит, смогут ли они сразу выявить некомпетентного специалиста.

Пластический хирург и заведующий кафедрой пластической хирургии, эстетической медицины и лазерной косметологии в КазНМУ имени Асфендиярова Леон Дерябин поясняет, что сегодня с помощью eGov можно проверить подлинность документов врача. Также нужно обратить внимание, на кабинет в котором принимает доктор. Есть ли в клинике необходимые условия и медикаменты, или же операции проводятся кабинетах при заведениях вроде ногтевых студий или салонов красоты.

В Казахстане всего 89 клиник получили лицензию по специальности "пластическая хирургия".

"Проверив документы и условия, убедитесь, что в ходе пластических операций будут использовать препараты и средства, которые зарегистрированы в Казахстане. Явный признак, указывающий на это — надписи на упаковках на государственном и русском языках. В случае сомнений можете попросить предоставить регистрационные удостоверения на данные средства и медикаменты", - советует Леон Дерябин.

Если пациентке не удалось уберечь себя от осложнений, то необходимо добиваться возмещения материального и морального ущерба со стороны клиники и врача через суд, говорят эксперты.

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