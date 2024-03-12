Как не стать жертвой мошенников, рассказали в полиции

500 миллионов тенге выманили мошенники у жителей Астаны с начала 2024 года. Об основных схемах работы киберпреступников рассказал на брифинге в РСК начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Астаны Дастан Калиев, передаёт BaigeNews.kz.

В 2024 году в Астане зарегистрировано 749 интернет-мошенничеств. Ущерб, причиненный нашим гражданам, превышает 500 миллионов тенге.

"В настоящее время нами достигнуто снижение регистрации на 13,6 %. Цифровизация в нашей стране набирает массовый характер. Сделки, покупки, переводы денежных средств, получение государственных услуг совершаются дистанционно, без надобности личного присутствия, что вызывает особый интерес у злоумышленников. Первый и самый важный шаг в предотвращении интернет-мошенничества – это осведомленность. Нужно быть внимательным к подозрительным запросам, ссылкам и предложениям онлайн, а также использовать надежные пароли и защищенные соединения", - подчеркнул Дастан Калиев.

Он выделил основные схемы мошенников:

1) звонки от имени сотрудников службы безопасности банков либо правоохранительных органов с использованием искусственного интеллекта. Составляется диалог по аудио либо видео связи, мошенниками монтируются не только голоса но и лица собеседников. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции, национального банка либо знакомыми и близкими вам людьми.

Могут вводить в заблуждение под видом проведения сомнительных банковских транзакций либо спецоперации по поимке злоумышленников.

Помните, полиция не привлекает граждан к задержанию злоумышленников по телефону, в том числе по видеосвязи.

2) продажа товаров и услуг в социальных сетях и торговых площадках – данный вид предусматривает мнимую реализацию различного рода товаров и услуг, где они всяческим образом будут подводить и просить перевести денежные средства в качестве предоплаты. Лучше отказаться от таких сделок, до тех пор, пока не увидите товар своими глазами, в противном случае можно остаться без своих сбережений.

3) использование фишинговых сайтов – данный вид мошенничества нацелен на сбор персональных данных и банковских сведений. Такие сайты один в один идентичны с реальными сайтами.

К примеру, Вы выложили объявление на одном из сайтов, и к Вам обращается ранее незнакомый человек и просит оформить доставку, После чего он направляет ссылку для оформления. Перейдя по ссылке, будет предложено ввести Ваши данные, то есть ФИО, год рождения, номер банковской карты, срок действия и CVV-код. После заполнения начинается списывание денежных средств с банковской карты.

4) инвестирование в криптовалюту, ценные бумаги и т.п.

К примеру, в социальных сетях Вы увидели рекламу, где предлагается заработать на покупке и продаже акций или криптовалют. С Вами созванивается злоумышленник, представляется сотрудником Национальной компании либо другой организации, якобы предоставляющей услуги брокеров. Заманивают выгодными предложениями, уговаривают внести денежные средства, для начала небольшие суммы. Через несколько дней возвращают вложенные денежные средства с якобы заработанной выгодой. После чего просят внести уже суммы по значительней. Многие из тех, кто попался на уловки мошенников, говорят, что злоумышленники ведут себя уверенно, убедительно и в своем арсенале имеют хорошо разработанные интернет-сайты, в которых проходишь регистрацию, и в личном кабинете наблюдаешь за приумножением своих сбережений, но это все фейк.

5) Неправомерный доступ к аккаунту мессенджера What’s App - злоумышленники используют вредоносную ссылку, которая, как правило, поступает от знакомых контактов. После прохождения по указанной ссылке они получают доступ к учетной записи, затем рассылают информацию всем контактам с просьбой одолжить денежные средства, которые выводятся на подставные банковские счета.