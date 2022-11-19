Как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве за границей — советы эксперта

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В поисках лучшей жизни каждый ищет место работы поприбыльнее, с хорошими условиями труда. В надежде заработать казахстанцы едут в другие города, а иногда и за границу. Вот только, говорят специалисты, это всегда риск. Можно действительно хорошо подзаработать, а можно заболеть, попасть в нарушающую закон ситуацию, а также стать жертвой трудовой или сексуальной эксплуатации. Как защитить себя? Самое главное — легально трудоустроиться, но так делают не все, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Анастасия Искакова поехала в Корею на заработки, чтобы на родине обзавестись собственными квадратными метрами. У женщины трое детей, и она работает ради их будущего. Говорит, у тех, кто трудоустроился официально, больше преимуществ.

"Официально можно пойти работать на завод, если у тебя есть документы разрешающие, а можно и неофициально. Те кто официально работает, у них, естественно, заработная плата выше. Также они могут рассчитывать на получение тринадцатой зарплаты, есть бонусная система. Мигранты-нелегалы такого не получают. Заводы в основном требуют, чтобы была карточка зарплатная, специальная. Для нелегалов её не открывают, только через местных жителей. Можно трудоустроиться через "арбайт", это биржа, куда могут устроить на стройку, в поле или в любое другое место. В этом случае тебе заработную плату дают на руки, потому что это неофициальное трудоустройство. Устраиваются чаще всего через знакомых, в каждом городе по-разному. У нас, например, город на 50% заселён приезжими — это Россия, Узбекистан, все общаются друг с другом. Здесь корейцам, кто долго живёт, покупают машину и работают через людей, "паджанов", которые занимаются трудоустройством. Говорят, я могу собрать людей для работы, и имеют свой процент. А мы получаем остаток. Иммиграционная полиция ловит тех кто любит погулять, выпить, здесь вообще очень много тех, кто любит выпить — и сами корейцы, и приезжие. Потому что сложно здесь жить, и работа сложная, и обстановка, ты как робот работаешь. Встаёшь рано, работаешь и домой, день за днём, дни летят. Те, кто выпивает, на них жалуются местные, и полиция ищет их, пока не найдёт, не успокоится, даже возле твоего дома будут стоять, пока ты не выйдешь. А иммиграционная полиция часто приезжает на завод без стука, без предупреждения, естественно, и начинают шуршать, искать людей. И тех, у кого лицо некорейское, забирают. Проводят так называемую "чистку", ездят, ищут. Машины останавливают, работающие люди в основном на старексах ездят, их проверяют", — говорит Анастасия Искакова.

Но есть и те, кто устраивается работать легально. Говорят, при официальном трудоустройстве заработать можно больше, да и не нужно бояться иммиграционной полиции.

"Мы с братом поехали в Корею в 2017 году, официально сделали визу, поскольку у нас есть принадлежность к корейскому роду. Отличия, конечно, есть существенные, во-первых, если ты официально находишься там, то ты можешь сделать себе удостоверение иностранного гражданина, благодаря которому ты можешь участвовать во всех медицинских страховках, официально быть трудоустроен (иметь полный социальный пакет). Правда, это ещё зависит от того, какого рода у тебя виза, то есть рабочая, либо студенческая, если у тебя студенческая, то по закону ты не имеешь права работать на полной ставке. Туда ехать лучше, конечно, официально. Но сейчас многие едут туда нелегально, испытывая удачу на границе, кто-то едет, предварительно вступив в фиктивный брак с одним из корейцев, чтоб через него или неё сделать визу F1. Официально по ней нельзя работать, но находиться в Корее можно. Нелегалом там быть тяжело в плане работы, во-вторых, это постоянное волнение, поймает ли тебя служба иммиграционной полиции. В случае поимки нелегала накладывается штраф и вносят в чёрный список", — говорит Сергей.

Самый главный риск для тех, кто поехал на границу, это риск быть обманутым, стать жертвой мошенничества или тех, кто хочет воспользоваться мигрантом. Причём рискуют как те, кто поехал за рубеж официально, и так называемые нелегалы. Кроме того, говорят специалисты, существует вероятность попасть в больницу, тюрьму или даже стать жертвой трудовой или сексуальной эксплуатации. Всё потому, что нахождение за рубежом — это всегда риск потерять свои документы, либо же их могут попросту насильно отобрать, говорит Бехзод Тулаев, юрист правового центра женских инициатив "Сана Сезым".

"Если утеряны документы, то человек автоматически входит в группу риска и может стать жертвой торговли людьми, либо жертвой трудовой эксплуатации. В первую очередь, когда едешь за границу, нужно обратить внимание на международные договора, куда входит и наша республика. Казахстан ратифицировал многие такие документы. И, самое главное, помнить, что никто не имеет право изымать документы, забирать силой либо вообще не отдавать. Это касается всех, вплоть до правоохранительных органов. Исключение составляет разве что ситуация, когда вас задержали на месте совершения какого-то нарушения, проступка либо преступления. Только в этом случае они изымают документы, но и вас тоже задерживают. Но при трудоустройстве или в других случаях наш гражданин не должен отдавать свой документ. Он показывает оригинал документа, но отдаёт только копии. Оригинал должен оставаться всегда у гражданина", — говорит Бехзод Тулаев, юрист правового центра женских инициатив "Сана Сезым".

По словам правозащитника, любые сделки должны сопровождаться письменным подтверждением, с подписями и печатями, а главное, в двух экземплярах, потому что один документ остаётся у работодателя, другой — у работника. При этом нет границы между иностранными гражданами и гражданами страны. В трудовом кодексе это чётко прописано, а главное возможности и обязанности работника и работодателя. Всё для того, чтобы не было мошенничества, и работодатель или работник мог защитить свои права. Есть документ и, опираясь на него, можно обратиться в суд.

"Если нет никакого правового статуса, никаких документов, которые бы закрепились между работником и работодателем, автоматически работник переходит в уязвимое положение. Почему? Потому что даже если работодатель со своей стороны как-то будет злоупотреблять своим положением, работник не сможет доказать это. Потому что всё делается устно, а, вы сами понимаете, нет бумаги — ничего не докажешь. И суд не примет ваши доводы, если у вас не будет закреплён договор на каком-либо материальном носителе. Допустим, они спросят, а он выплачивал вам заработную плату, если он не выплачивал, а у него есть чеки поддельные, например, то тут сложно что-то доказать. Если работодатель сможет доказать, что он отправлял некие суммы на счёт, допустим, родственникам вашим за границу, то, считайте, он на 50 процентов свои слова подтвердил. А работник не может никак подтвердить факт получения денег", — говорит специалист.

По словам юриста, в наше время понятие "рабство" заменено словом "эксплуатация". Если раньше рабы были в оковах, цепях, под тяжёлым замком, то сейчас никто никого цепями не связывает. Вместо этого есть факты мошенничества, когда человека вводят в заблуждение, пользуясь его низкой грамотностью, незнанием особенностей законодательства той страны, где он находится, незнанием языка, отсутствием у него родственников или иной поддержки. С ними заключают договор устно, а затем "кормят" обещаниями, что заплатят "завтра, послезавтра, через неделю" и так далее. Это, разумеется, незаконно, потому что размер минимальной заработной платы установлен в Казахстане и во многих других странах на уровне законодательства.

"А у нас как принято: человек приехал заработать деньги, а затем вернуться обратно на родину, ему не хочется голову ломать, да и работодателю тоже это не нужно. Документы — это деньги и время. Но работодателю это и выгодно. Они могут держать людей в нечеловеческих условиях, заставляют работать сутками. Не платят деньги. Он не обеспечивает работника минимальными потребностями, как установлено законодательством. Например, у нас в законе довольно-таки чётко всё расписано, как и в каком месте должен содержаться работник, если он, допустим, вахтовым методом работает, какие условия должны быть по проживанию работника, какие условия должны быть по его месту работы, техника безопасности. Работодателю, конечно, легче нанять их на словах и дать некую сумму денег. Они молча работают, он просто молча платит. А где живут, как питаются, это уже не его проблема. А затем и платить перестаёт", — поясняет правозащитник.

Чаще всего таким образом зарабатывают люди со средним образованием, говорит специалист:

"У меня из практики общения было такое: человеку разъясняешь его права, спрашиваешь "понял?", он говорит "понял". А через месяц приходит, говорит: "Братан, я опять попал в такую ситуацию". Человек даже не осознает, что он делает".

По словам специалиста, не все в таких ситуациях обращаются в полицию, боятся сами быть наказанными, или же не верят правоохранительным органам. Боятся обращаться к полицейским даже те, кто приехал работать официально, а нелегалы тем более.

"Если ваш статус нелегален, то вы по факту, по законодательству любого государства сами правонарушитель. То есть вы осознанно пошли на нарушение правил этого государства, знаете, что за это может последовать ответственность, что вы не правы, но вы всё равно это допустили. И после этого вы требуете защиты прав. Но на каком основании? Поэтому нелегалы в 95% случаев не обращаются к правоохранительным органам за помощью. Есть, конечно, некоторые оговорки, при которых вас не будут привлекать к ответственности. Но это единичные случаи и там прописаны чёткие причины. В остальных же случаях даже консульство Казахстана не в силах вам помочь. Они могут лишь документы сделать, посодействовать в правоохранительных органах. Но по факту вас будут привлекать к ответственности той страны, в которой вы находитесь. Нелегал — это человек, который скрывается. Он уже по закону где-то 50 процентов своих прав сам себе закрыл. Также он не может рассчитывать уже на страховые выплаты, на бесплатную страховую или медицинскую помощь, на рассмотрение его дел в суде, потому что у него статус не легален", — говорит юрист.

Но есть и те, кто едет работать легально. Правда, и тут трудовых мигрантов может поджидать опасность быть обманутыми.

"Многие для того, чтобы поехать трудиться за границу, обращаются в компании, но не все компании честные. К сожалению, у нас с 2008 года агентства по трудоустройству и найму для зарубежных компаний не лицензируются в Казахстане. Это первое допущение, которое работает не на руку работникам. Этот вопрос мы сейчас поднимаем, чтобы государство приняло меры, и эти компании лицензировались. Но сейчас чаще всего у нас открываются компании-одногодки или двугодки, которые набирают клиентов, берут деньги, обещая золотые горы, а потом закрываются, уезжают за границу — и всё, концы в воду, найти в этом случае руководителя с деньгами уже практически невозможно. За последние несколько лет было несколько таких случаев мошенничества, когда люди деньги брали и затем "кидали". Мы можем посоветовать несколько способов, но и они не дают стопроцентной гарантии. Тем не менее следует ими воспользоваться. Во-первых, по международным стандартам, которые есть в мире, любое агентство по трудоустройству должно делать трудоустройство бесплатно. Потому что агентству платит за каждого трудоустроенного работника работодатель. Это международный стандарт, установленный везде. Но, к сожалению, этот постулат не все знают, и многие агентства берут какие-то доплаты. Да, например, доплата за визу производится за счёт работника, в консульстве на получение визы, либо страховка, но всё остальное — за счёт работодателя. Затем нужно обращать внимание на то, какой договор вы подписываете, многие думают: вот, договор уже подписал, значит всё хорошо. Это очень большая ошибка. Всегда внимательно читайте договор с этими агентствами по трудоустройству. Потому что договор вы сами подписываете собственноручно. А в договоре зачастую, такие компании пишут пункт, что агентство не берёт на себя обязательства по вашему трудоустройству. Они пишут, что оно обязуется предоставить вам лишь аналитическую информацию по возможным работодателям, которые нанимают иностранных граждан. Если отбросить эту юридическую шелуху, то агентство просто вам предоставит информацию. Хотя они и говорят, что помогут устроиться. Но когда вы подписываете, получается, что по закону они не нарушили ничего", — говорит специалист.

По словам юриста, именно этот способ обмана самый распространённый. Юридический язык сложный, понять его могут не все.

"Ещё один способ не нарваться на мошенников — проверять агентство. Сейчас базы открыты, по ним вы можете хотя бы узнать, кто директор. А ещё, если фирма открыта буквально год назад, то стоит обратить на это внимание. Лучше обращаться в хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, которые работают несколько лет, чтобы у них была какая-никакая история работы. Есть ещё один способ: вы просто набираете в поисковике любого браузера название фирмы. Если агентство существует больше года, обычно о нём уже есть отзывы. И если большинство отзывов гневные и плохие, то вы сами понимаете, что существует риск остаться обманутым", — советует специалист.

В странах Европы, например, разрешение на официальное трудоустройство дают лишь Польша, Чехия и Латвия. Другие европейские и западноевропейские страны, североатлантический альянс не дают разрешение на работу на своей территории гражданам Казахстана. Ни с визами, ни с другими документами. Поэтому если потенциальному трудовому мигранту обещают трудоустройство в Германии или Норвегии, это первый "звонок" о том, что, возможно, фирма вас попросту обманывает. Бывает и так, что трудоустраивают, например, через Польшу, а уже оттуда делают командировочные в другие страны Европы. Но, уверяет специалист, это считается мошенничеством.

"Буквально на прошлой неделе к нам обратилась девушка. Ей обещали трудоустройство в США. Сказали, мы вам сделаем визу, разрешение на работу, но вы должны заплатить 3000 долларов. Девушка заплатила 1500 долларов, начала собирать документы, страховые, зачем-то ей сказали взять справку о судимости, о состоянии здоровья. Это уже потом мы поняли, что они так "пыль в глаза" пускали. И когда она все процессы прошла, ей сказали оплатить оставшуюся сумму. Ну, она без задней мысли заплатила, при этом у неё был договор на руках. Но когда она к нам обратилась, мы открыли договор и увидели, что там было написано: фирма предоставляет услуги информационно-аналитического характера и предоставляет пакет документов в посольство США. То есть они только отвечают до того, как документы попали в посольство. Никакой другой ответственности они не несут. И девушка писала жалобы, но, увы, это бесполезно. По факту вы не сможете ничего доказать, потому что они свои услуги сделали. А то, что вам не дали визу, они уже ответственности не несут, понимаете? А в прошлом году был мужчина, ему обещали устроить в Германию на хорошее место. Показали фирму, он даже якобы там с кем-то разговаривал онлайн. Но я не знаю, с кем, мы так и не смогли с этим человеком связаться. Вот он заплатил около 3000 евро, но организация всё сделала тут, правда, визу он получил польскую, но на это не обратил внимание. И он поехал в Польшу, но его там никто не встретил, хотя они обязались отвезти в общежитие. Через два дня только он дозвонился до того человека, который должен был его встретить в Польше. Тот сказал, что его заберут, но мужчина неделю ждал. По факту его "кинули", грубо говоря. Его должны были трудоустроить на птицефабрику, а затем отправить в Германию. Хорошо, что у этого мужчины были с собой деньги. Он поехал в ту компанию, куда его обещали устроить, там ему сказали "да, мы набираем сотрудников, но позже". Он месяц там прождал, его просили ждать, пока мест нет, потому что туда чуть ли не со всего мира едут. Это уже получается транснациональная преступная группа, которая набирает людей", — говорит Б. Тулаев.

По словам юриста, когда компании за границей действительно набирают сотрудников, то заключают с ними контракт на несколько месяцев, в котором прописаны функции и обязанности обеих сторон, а также вопросы проживания, питания и проезда. Договор должен быть на двух языках, чтобы работник понял все свои риски, плюсы и минусы.

Правовой центр женских инициатив "Сана Сезым" в 2021 году зарегистрировал 68 кейсов трудовой эксплуатации, в 2022 году за неполные девять месяцев — уже 72 кейса, в восьми случаях у мигрантов отобрали документы. При этом, говорят специалисты, набирает популярность новая схема мошенничества, когда свои же граждане, входя в доверие, обещают трудоустроить своих соотечественников, а затем в лучшем случае "кидают" их, в худшем — эксплуатируют или продают в рабство.

Перед тем, как куда-то уехать, специалисты советуют всю информацию по переезду и новому месту работы предоставить своим родственникам. Кроме того, важно сохранить контактные данные консульства и посольства Казахстана.