Как молодые казахстанцы могут получить первое рабочее место с господдержкой

Фото: акимат Астаны

Как сделать первые шаги в профессию или открыть свой бизнес? Этими вопросами задаётся каждый после окончания учебного заведения.

В рамках государственной поддержки молодёжи в Казахстане реализуется ряд программ по трудоустройству и стажировке лиц от 18 до 35 лет. О них подробнее в материале BaigeNews.kz.

"Молодёжная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", "Общественные работы", "Социальные рабочие места", "Профессиональное обучение" — данные проекты направлены на поддержку начинающих специалистов, дают материальную поддержку, помогают наработать начальный стаж, чтобы вчерашний выпускник смог найти своё место на бирже труда.

"Молодёжная практика – временный вид трудоустройства. Позволяет выпускникам колледжей и вузов получить первоначальный опыт по специальности. Предназначена для молодёжи в возрасте не старше 35 лет в течение трёх лет после завершения обучения. Период практики засчитывается в трудовой стаж. По завершению существует возможность трудоустроиться в штат", — рассказал директор Центра занятости населения акимата Астаны Бакытбек Кабжанов.

Продолжительность молодёжной практики — не более 12 месяцев. Заработная плата составляет не менее 40 МРП — 138 000 тенге, к выдаче — 107 804 тенге.

Также у молодёжи не старше 35 лет есть возможность принять участие в программе "Первое рабочее место", чтобы получить трудовые навыки. Период практики засчитывается в трудовой стаж. Допускается трудоустройство в штат по инициативе работодателя. Продолжительность — не менее 18 месяцев. Зарплата составляет 30 МРП – 103 500 тенге, к выдаче — 82 061 тенге, рассказал Кабжанов.

Также у молодёжи есть шансы найти работу через ярмарку вакансий. Например, 24 мая она прошла во Дворце молодёжи, участие приняли 16 компаний, которые готовы предоставить молодёжи 273 рабочих места. Среди работодателей банки, госорганизации, компании из сектора АПК.

"Казпочта" активно сотрудничает с Центром занятости и предоставляет хороший выбор вакансий для молодых специалистов. Среди предложенных вариантов: курьеры, операторы связи, водители, почтальоны и другие вакансии. После прохождения практики у каждого есть возможность остаться в штате, продолжить расти профессионально вместе с нами", — рассказала начальник сектора HR АО "Казпочта" Айна Алиакбарова.

Программа "Контракт поколений" позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, работодатель предоставляет молодому специалисту рабочее место, во-вторых, заменяет работника, которому предстоит выход на пенсию. Таким образом, происходит обмен информацией между поколениями, организация не теряет время на поиск замены в последующем. Проект действует с 2020 года и уже показал хорошие результаты в решении вопроса с безработицей в нескольких областях.

"Здорово, что есть такая возможность для нас. Действительно, окончив колледж, я понятия не имел, как начать работать. Моя специальность — программист, без опыта работы нигде особо не берут. Куратор подсказала, что я смогу получить свой первый стаж работы по программам Центра занятости. Сегодня я получил консультацию у представителей нескольких компаний, и знаете, есть из чего выбирать. Очень рад, что принял участие в ярмарке вакансий", — рассказал выпускник колледжа Айбек Оразбаев.

Временно трудоустроиться казахстанцы могут и на общественных работах. Работу здесь могут получить старшеклассники, студенты в свободное от учёбы время, а также просто безработные. Зарплата составляет не менее 35 МРП – 120 750 тенге, к выдаче — 102 637 тенге, срок программы — не более 12 месяцев.

"Государство активно поддерживает все слои населения, которые нуждаются в заработке. Что, к примеру, делать лицам, которые недавно вышли из мест заключения, среди которых есть и молодёжь? Мы предлагаем программу "Социальные рабочие места". Она создана для трудоустройства безработных, в том числе из числа социально-уязвимых категорий населения, с субсидированием их зарплаты", — рассказал руководитель управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб.

В программе могут участвовать выпускники детских домов, школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); лица с инвалидностью; освобождённые из мест лишения свободы и (или) прошедшие принудительное лечение; состоящие на учёте службы пробации; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей; осуществляющие уход за детьми в возрасте до семи лет; лица с ребёнком с инвалидностью, лица с инвалидностью первой и второй групп. Продолжительность участия составляет не более 12 месяцев. Зарплата устанавливается работодателем, частично покрывается Центром занятости, но не более 20 МРП (35% зарплаты – от государства, 65% – от работодателя). По окончанию существует возможность трудоустроиться в штат.

Востребованный проект по трудоустройству населения — "Профессиональное обучение". Это краткосрочные курсы по запросу работодателя, либо на рабочем месте у работодателей. Подготовка специалистов по запросу работодателей производится по специальностям: воспитатель, помощник воспитателя, швея, вышивальщица, портной, парикмахер, мастер по маникюру, кассир-контролёр, пекарь. Участники по запросу работодателей обеспечиваются господдержкой по оплате обучения, стипендией в размере 21787 тенге, материальной помощью на прохождение медосмотра в размере 2 МРП (6 900 тенге).

Подготовка специалистов на рабочем месте у работодателей производится по специальностям: помощник воспитателя, повар, менеджер по туризму, парикмахер, оператор по изготовлению макарон, швея, закройщик, дизайнер, сантехник, тренер по йоге, массажист, мастер по наращиванию ресниц, мастер по маникюру. Участникам обучения на рабочем месте у работодателей выплачивается зарплата в размере 20 МРП (69 000 тенге). В зависимости от сложности выполняемой работы работодатель за счёт собственных средств устанавливает дополнительную надбавку к зарплате.

Бизнес-идеи среди молодёжи широко поддерживается государством. Если бизнес-проект принесёт реальную пользу стране, Центр занятости осуществляет выдачу госгрантов.

"Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в размере до 400 МРП (1 380 000 тенге) для лиц из числа социально-уязвимых слоёв населения (многодетные семьи, лица с инвалидностью, лица, воспитывающие ребёнка-инвалида, лица, потерявшие кормильца)", — рассказал директор филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" Асет Кушкунбаев.

Выдача грантов разделена на четыре потока (по 33 гранта в каждом потоке). С 15 по 26 мая стартовал приём заявок на получение гранта на портале business.enbek.kz. Для подачи заявки необходимо:

- зарегистрироваться на портале;

- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Также для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий: претендентами могут быть зарегистрированные безработные и индивидуальные предприниматели; срок регистрации в качестве ИП должен составлять менее трёх лет; наличие сертификата об обучении "Бастау Бизнес" со сроком не более трёх лет; наличие результатов на соответствие претендента установленным требованиям на портале business.enbek.kz; наличие положительного решения Комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

Молодёжь также может получить временную работу по программе "Жасыл ел", которая реализуется с 2005 года. В этом году будет девятнадцатый сезон этой программы.

Участвовать могут школьники, студенты и безработная молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Они помогают на строительных объектах, занимаются посадкой деревьев, поливом в пригородном "зелёном поясе" Астаны, уходом за зелёными насаждениями в городских парках, уборкой территории. Партнёрами данной программы в Астане в период летнего рабочего сезона выступят строительная компания "Базис-А", АО "Астана көгалдандыру құрылысы", ТОО "Астана орманы", более 100 образовательных учреждений, около 20 колледжей и более 10 высших учебных заведений.

В прошлом году было трудоустроено 4208 молодых людей, в этом году планируется уже 4200. Среди них дети из социально-уязвимых слоёв населения.

"На сегодняшний день школьники приступили к работе при своих школах. Молодые люди в возрасте 14-17 лет являются несовершеннолетними и согласно Трудовому кодексу РК привлекаются на работы, не наносящие вреда их здоровью, не тяжёлые и не превышающие четырёх часов в день. Работают в парках столицы, участвуют в озеленении школьного двора, уборке школьных территорий. Безработные молодые люди, которые будут трудоустроены в стройкомпании, будут получать зарплату с места работы, а также дополнительную премию в размере 65 тысяч тенге в рамках проекта "Жасыл ел". Рабочий день будет составлять восемь часов", — пояснил заместитель председателя ОФ "Республиканское движение студенческих строительных и молодёжных отрядов" Асылбек Абдураштов.

Для получения более подробной информации по вышеперечисленным программам можно обратиться в региональные центры занятости населения.