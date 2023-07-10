Как Миннауки борется с купленными дипломными работами

Фото: пресс-службы КазНПУ имени Абая

Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев на брифинге в столице рассказал, как его ведомство борется с распространением в социальных сетях объявлений с предложением написать дипломную работу за студентов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам спикера, министерство не закрывает глаза на такие сообщения.

"В университетах активно внедряются принципы академической честности. Одним из инструментов, препятствующих студентам воспользоваться дополнительными такими услугами, является внедерение программ, проверяющих на взаимствование, которые сейчас являются обязательными при сдаче дипломных работ и заданий письменного характера. Это важный инструмент", - сказал вице-министр.

Он также добавил, что в каждом университете студентам разъясняют принципы соблюдения академической честности. И предупреждают, что за покупку дипломной работы учащегося могут исключить из вуза.