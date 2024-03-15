Как кыргызское этнокультурное объединение в Казахстане помогает людям с особыми потребностями

Сохранением, развитием и продвижением кыргызской культуры в Казахстане занимаются 11 региональных этнокультурных объединений. Тому, что в столице – уже 19 лет. За это время организация Ассамблеи народа Казахстана отошла от привычного формата концертных программ и гастролей театров и сделал упор на социально занчимые проекты, передает BaigeNews.kz.

Работа этнокультурного объединения нацелена на изучение языка, традиций и истории. В Астане, к примеру, функционируют две специальные школы: этно-лингвистическая "Кут билим" и эпического мастерства "Манас Ааламы".

Среди многих проектов, реализованных совместно с этнокультурным объединением в Астане, можно вспомнить открытие улицы имени Чингиза Айтматова в 2015 году. А четыре года назад в столичном Доме Дружбы прошли "Айтматовские чтения", объединившие писателей, художников и скульпторов из 8 стран.

"Все кыргызские этнокультурные объединения (ЭКО) имеют кабинеты в Домах Дружбы, акиматами созданы условия для работы художественных коллективов, кружков и классов по изучению родного и государственного языков, специалисты и преподаватели получают зарплату. Этнокультурные объединения обеспечиваются национальными костюмами, учебной и методической литературой. Так в 2015 году нами разработан и издан учебно-методический комплекс "Эне Тили" по изучению кыргызского языка тиражом 1000 экземпляров. Книги были переданы в региональные ЭКО", - рассказывает Шавкат Исмаилов.

Сегодня Шавкат Исмаилов является также председателем Ассоциации кыргызов Казахстана. Вот уже два года вместе со столичным Центром трудовой мобильности он реализует проект, помогающий людям с особыми потребностями.

"Суть проекта в том, что мы занимаемся видеотрансляциями, в том числе конференций Ассамблеи народа Казахстана. Сегодняшний уровень технологий позволяет выполнять эту работу людям с особыми потребностями. У нас 80% рабочего дня занимает обучение. Наши сотрудники получают заработную плату через Центр трудовой мобильности, порядка 120 тысяч тенге. Плюс ко всему у нас есть определенные дополнительные заказы, так ребята имеющие инвалидность тоже могут заработать", - рассказал Шавкат Исмаилов.

Небольшой коллектив помогает друг другу в освоении техники. У них есть наставник, который формулирует рабочие задачи.

"Могу привести пару примеров. Бексултан у нас работает второй год, у него третья группа инвалидности. Он уже научился работе с камерой. Сейчас он изучает монтаж видео. Или, допустим, Айгерим - за два месяца она освоила работу на микшере. А там 201 кнопка, это не так легко. А у нашей Алтынай есть небольшие проблемы со зрением. Но мы делаем упор на ее обучении мастерству звукооператора", - отметил таланты ребят Шавкат Исмаилов.

По словам председателя этнокультурного объединения, сегодня наблюдается тенденция увеличения числа кыргызов, занятых в бизнесе, работе национальных и транснациональных компаний, банковской сфере, медицине и искусстве. Свыше 40 тысяч казахстанцев относятся к кыргызской диаспоре. Порядка 16 тысяч граждан Кыргызстана имеют вид на жительство в нашей стране. Мигрантам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогают согласно подписанному с обществом Красного полумесяца Казахстана и Кыргызстана меморандуму. Случаи могут быть разные: у одних не получается вернуться домой, им покупают билеты, другие попадают в ДТП, после которого требуется медицинская помощь.

"Плюс ко всему у нас есть один проект, мы оказываем помощь осужденным гражданам Кыргызстана. У кого-то с документами проблемы, а у кого-то семья находится за рубежом. Мы организуем с ними свидания. Через общество Красного полумесяца оплачиваем им дорогу, я договариваюсь с руководством учреждений. Этот момент очень важен в ресоциализации осужденных. Близкие люди станут для них стимулом возвращения к прежней жизни, у них уже не произойдет рецидив", - рассказывает Шавкат Исмаилов.

Ранее мы рассказывали про русский хор из Актобе, который прославился за рубежом. Вначале года артисты готовились к большому сольному концерту. А летом по традиции отправятся в Оренбург, защищать честь страны на фестивале "Казачий спас".