Как креативные индустрии развиваются в Алматы? Мнения казахстанских дизайнеров

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В ходе расширенного совещания, посвященного социально-экономическому развитию, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что природная рента перестала быть устойчивым источником дохода для государства. В этой связи корреспондент BaigeNews.kz решил выяснить, какой вклад в экономику Казахстана могут внести представители креативной индустрии, и какие для этого нужны инвестиции.

Мировой опыт подсказывает, что сегодня творческое начало может быть одним из драйверов экономики государства. В ноябре 2022 года в ходе встречи с молодыми бизнесменами Алматы Глава государства подчеркнул, что креативные индустрии занимают далеко не последнюю роль в экономике нашей страны, и отечественные представители этой сферы выходят на заметные позиции в мире.

Центром развития креативных индустрий в Казахстане можно смело назвать крупнейший мегаполис Алматы. Здесь городской акимат определил развитие креативных индустрий в качестве одной из главных целей в Программе развития мегаполиса до 2025 года и на среднесрочную перспективу до 2030 года.

"На государственном уровне проводится работа, направленная на развитие креативной экономики. Наиболее высокая концентрация субъектов креативных индустрий отмечается именно в Алматы, и акиматом города в числе самых перспективных секторов креативной экономики отмечены кино и анимация, музыка, новые медиа и цифровые культуры, киберспорт и геймдевелопмент, мода и ремесленничество, архитектура, дизайн, а также современное искусство", - рассказал руководитель отдела развития креативных индустрий Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Чингиз Шингожинов.

Если говорить о цифрах, то в Алматы в скором времени появится специальный венчурный фонд для развития креативных индустрий. Ожидаемая сумма, которой будет располагать данный фонд — 10 миллиардов тенге, причем, 50% этой суммы внесут частные инвесторы. В целом, на 2,6 тысяч проектов в таких направлениях, как креативная экономика, обрабатывающая промышленность и IT, в 2023 году заложено 10,6 миллиардов тенге из местного бюджета и 29,4 миллиардов тенге из республиканского. В ходе презентации в маслихате Алматы аким мегаполиса Ерболат Досаев отмечал, что ожидаемый эффект от реализации данных программ — рост экономики на 5% в среднегодовом выражении. Кроме того, в бюджете Алматы предусмотрено 1,5 миллиардов тенге на проведение ежегодных культурных мероприятий, ставших визитными карточками мегаполиса, а также на гранты для юных талантливых алматинцев и развитие сотрудников театров и музеев Алматы.

Совместимы ли творчество и бизнес?

У обывателей может сложиться мнение, что на творчестве особенно много не заработать, разве что кроме "той-бизнеса". На самом деле, креативные индустрии могут стать одними из главных драйверов экономики города, области и всей страны — это показывает международный опыт. В качестве примера обратимся к сфере моды и дизайна одежды

Казахстанский дизайнер Наиль Байкучуков живет и работает в Турции последние несколько лет. Он отмечает, что Турция, безусловно, является одним из крупнейших мировых центров по производству одежды и обуви. Но у Казахстана есть огромный потенциал, чтобы развить эти сферы. И в первую очередь благодаря тому, что в Казахстане немало талантливых и креативных людей.

"В Турции все поставлено на профессиональный уровень, есть спецоборудование для тех вещей, которые у нас в Казахстане пока делаются вручную. Если в Казахстане развить это, то мы можем одевать и обувать не только сами себя, но и другие страны. Мы такие же люди, как иностранцы. Если сообща будем развивать сферу, то на мировом подиуме появится много казахстанских дизайнеров", - сказал Наиль Байкучуков.

Он отмечает, что индустрия моды и дизайна одежды в Казахстане сейчас и несколько лет назад — разные вещи. Например, сейчас многие местные бренды отшивают коллекции в Казахстане, а не где-то за границей.

"Это уже хороший показатель, потому что лет 5 — 10 назад всё отшивалось в Кыргызстане, Италии или Турции. А сейчас появились свои производства внутри страны. Но есть и то, чего не хватает. Скажем, у нас люди часто любят копировать. Думают, что если точно также сделаю, как у кого-то успешного, то сам буду успешен, но это неверно. Только что-то уникальное, созданное самостоятельно, а не скопированное, приносит успех и даёт толчок развитию индустрии. Я бы посоветовал коллегам по казахстанской индустрии моды найти свою нишу. Мир не удивишь мехами, джинсами или кэжуалом, но есть возможность привнести что-то новое при создании вечерних платьев, костюмов, свадебных платьев. Кто-то сумки ручной работы в национальном стиле классно делает, например. Полагаю, что лучше не распыляться, а в узком сегменте работать и зарабатывать опыт, имя, репутацию, и вносить свой вклад в экономику", - пояснил Наиль Байкучуков.

Причина трудностей — за рамками креативной индустрии

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются занятые в сфере моды и дизайна эксперты, они в один голос говорят, что их корни лежат в сферах, далёких от творчества.

Дизайнер Аида Кауменова отметила, что прямая поддержка креативной индустрии со стороны государства важна, но важно обращать внимание и на смежные отрасли.

"На самом деле, трудности для индустрии моды заключаются в дефиците специалистов. Наши колледжи и вузы выпускают много дизайнеров, но практически не обучают на швей, на портных, на конструкторов, в нашем бизнесе это проблема. Каждый профессионал на вес золота. Абитуриенты хотят быть юристами, нефтянниками, но только не портными. Курс на развитие креативных индустрий взят, но мы все понимаем, что за один день невозможно взять и создать креативную индустрию. Нужно хотя бы лет 10, чтобы на ноги поставить обучающую систему на нужный лад, чтобы те, кто отучились на портных, они начинали сотрудничать с дизайнерами, у нас бы проходили практику и позже мы бы лучших брали на работу. За основу можно было бы взять советскую систему, когда студенты понимали, куда именно пойдут работать по распределению. Но важно учесть, что в такой системе тоже были свои минусы — пропадала конкуренция, а это для дизайна конец, в нашей сфере нужно не просто креативить, а рисковать", - полагает Кауменова.

Дизайнер Саят Досыбаев добавляет, что большинство творческих людей сегодня не знают основы ведения бизнеса, поэтому не всегда могут конвертировать свой талант в успешный бизнес.

"Креативная индустрия — это и творчество, и предпринимательство. Дизайнер, создав бренд, нанимает на работу людей, платит им зарплату, отчисляет налоги. Это часть экономики. На своем опыте мы убедились, что для начинающих дизайнеров нужно привозить хороших спикеров, проводить воркшопы, желательно собирать группы и вывозить их на международные площадки, на зарубежное производство, показывать, как могло бы производиться и в Казахстане. Это не только культура, а экономика, промышленность. Также креативная индустрия затрагивает сферу туризма, в путешествиях и рождаются идеи, путешествия являются источником вдохновения для создания "продукции" креативной индустрии — кинофильма, театральной постановки, модной коллекции одежды, картины, музыки. Это надо сберечь и приумножить", - пояснил Досыбаев.

Он подтвердил, что не хватает швей, мастеров, то есть, имеется дефицит в исполнителях, а не в творческих идех.

"Нужно возрождать ПТУ, научить людей любить свой труд и его грамотно достойно оценивать", - отметил он.

Что дальше?

В начале ноября 2022 года в Алматы прошла первая Неделя креативных индустрий, где собрались международные эксперты в данной области. В планах акимата Алматы — проведение в скором времени второй Недели креативных индустрий. Также городская администрация проводит онлайн-встречи с представителями отрасли, на которых собирает предложения по дальнейшему её развитию.