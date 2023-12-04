Как костанайские аутрич-работники помогают живущим с ВИЧ

На наличие ВИЧ-инфекции за 10 месяцев этого года в Костанайской области протестировано более 160 тысяч человек, передает корреспондент BaigeNews.kz. Специалисты говорят, что за последние два года удалось стабилизировать заболеваемость среди наркопотребителей. Во многом благодаря НПО и аутрич-работникам, которые вхожи в круг наркозависимых и могут их убедить пройти обследование на ВИЧ.

Евгений Бородин – бывший наркозависимый, ныне аутрич-работник в ОО "Путь здоровья-1". Употреблял много лет, пока не понял, что жизнь потеряла всякий смысл и сводится лишь к поиску дозы. Восемь лет назад он пришел в клуб анонимных наркоманов, чтобы снова найти себя. Он называет свою ремиссию не иначе как чудом, потому что думал, что никогда не сможет отказаться наркотиков.

"Я осознал, что от наркотиков либо умру, либо с ума сойду. Сказать, что было трудно – ничего не сказать. Наркоман ведь всегда ищет легких путей. Мы же, зависимые люди, всю жизнь бежим от ответственности. А здесь пришлось взять ответственность за себя и свои действия", - вспоминает мужчина.

После того, как Евгений завязал с наркотиками, он решил помогать таким же, как он. Речь не идет о том, чтобы уговорить отказаться от зависимости. Такие разговоры в среде наркоманов ни к чему не приведут. Речь о том, чтобы минимизировать риски заразиться гепатитом, ВИЧ, и другими болезнями.

"Уговорить пройти обследование зависимого человека очень сложно. Сейчас тяжелее стало еще и потому, что много тех, кто употребляет "синтетику". Это особая группа, они отличаются от обычных опийных наркоманов. Они более закрыты и на контакт стараются не идти. Боятся всего, отрицают, что у них есть какие-то проблемы. Но я знаю подход к зависимым людям, потому что сам был таким. Моя основная задача – привести его в СПИД центр и если нужно, помочь лечь на реабилитацию", - говорит Евгений.

Аутрич-работник признается, что немногие из его целевой группы, узнав о диагнозе ВИЧ, принимают решение отказаться от наркотиков. Наоборот, впадают в отчаяние и начинают употреблять больше. Но кто-то пугается и начинает лечиться.

"Тут простое правило: пьешь терапию – живешь дольше, не пьешь – болезнь переходит в стадию СПИДа, человек умирает. Поэтому первый и, наверное, самый важный шаг – обратиться к профессионалам и сдать анализы. Для наркомана пойти с утра в больницу – это уже препятствие длиной в жизнь. Потому что у него первая задача утром найти деньги на наркотики. И убедить обратиться к врачам зачастую могут только аутричи, потому что общаются с ним на равных", - считает Евгений Бородин.

Но и у самих аутрич-работников есть проблема. Сложно провести полное обследование социально-уязвимых слоев населения, потому что у многих нет документов и нет медицинской страховки.

В Центре СПИД идут навстречу, консультируют, тестируют на ВИЧ и назначают лечение. Но если нужны анализы другого профиля, порой возникают бюрократические трудности. Руководитель ОО "Путь здоровья-1" Лазат Томиловская говорит, что за восемь лет работы НПО научилась убеждать главврачей медучреждений обследовать лиц без определенного места жительства, наркоманов, работниц коммерческого секса, которые не имеют ни документов, ни прописки, ни страховки. Только в этом году волонтеры НПО выявили среди наркоманов 14 человек с ВИЧ.

"Это большой успех. Потому что найти, уговорить и довести до СПИД-центра хоть одного употребляющего – большой труд. У нас 11 аутричей по области, они работают за минимальную зарплату", - считает Лазат Томиловская.

Аутричи – первые помощники врачей в Центре СПИД. Они раздают среди наркоманов шприцы, презервативы, спиртовые салфетки, буклеты с информацией. Именно работа равных консультантов в этой группе населения позволяет второй год сдерживать рост заболеваемости ВИЧ среди них.

Лазат Томиловская говорит, что стигма по отношению к людям, живущим с ВИЧ, до сих пор высока. И поэтому большинство скрывает свой статус. Но в ее практике были случаи, когда больные люди намеренно не говорили о своей болезни родным.

"Мужчина заразился в тюрьме ВИЧ-инфекцией. Когда освободился, встретил любовь своей молодости. Начали жить вместе, о своем статусе он не рассказал. Тревогу забили врачи, когда сообщили его избраннице, что она контактная. Женщина вспоминает, что весь мир ей в тот момент показался черным. Два месяца она пила. Жизнь спасла дочь, которая убедила, что главное – получать вовремя лечение. Сейчас она нянчит внука и понимает, что жизнь продолжается. Человека, который ее заразил, она смогла простить и ухаживала за ним до самой его смерти", - вспоминает Лазат Томиловская.

Сегодня антиретровирусную терапию в регионе получает 88 % лиц, живущих с ВИЧ. Это 2109 пациентов. Из них у 89 % наблюдается неопределяемая вирусная нагрузка.