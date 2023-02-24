Как консул Италии помог благотворительному фонду Казахстана

Фото: Посольство Италии в Казахстане

Сотрудники благотворительного фонда рассказали о самых добрых и невероятных историях, свидетелями которых они стали в своей работе.

Проекты благотворительного фонда "Дара" направлены на поддержку и развитие детей с особыми образовательными потребностями и социализацию, развитие их творческих навыков, а также приобретение профессиональных навыков у подростков в детских домах. За пятнадцать лет работы фонда в сфере благотворительности, помощь получили более 30 тысяч детей. Волнующими и вдохновляющими рассказами о добрых поступках и неравнодушных людях команда фонда поделилась с корреспондентом BaigeNews.kz.

Директор проектов и программ фонда Марал Шешембекова отвечает за продвижение инклюзивного образования в рамках организации. На встречах с учителями в общеобразовательных школах и специальными педагогами она часто рассказывает свою любимую притчу об изменениях в системе образования.

"Когда-то были обычные дети и особенные. Обычные дети ходили в свои обычные школы, посещали занятия с обычными учителями и участвовали в обычной школьной деятельности. Особые дети ходили в специальные школы, посещались специальные классы. Поскольку всё, что они делали, были особенным, у них были специальные учителя. Но затем последовало время допущения специальных детей в обычных классах, если их работа и поведение считались нормальными или почти нормальными. Затем последовало время интеграции, где дети по-прежнему считались особенными, но их допускали уже к обычным занятиям, которые не считались слишком сложными. Это заставило взрослых, которые работали вместе с детьми, говорить друг с другом о методах обучения, а иногда даже спланировать урок с учётом особенностей всех детей. Затем наступило золотое время инклюзии – особенные ученики отправились в школы вблизи от дома и были допущены к обычным занятиям, как обычные дети, участвовали в обычной школьной деятельности, а преподавали им как штатные, так и специальные учителя – все вместе, командой. В результате. Все школы стали едиными, а все мероприятия – общими. Особенные дети и обычные дети всё делали вместе, а самое главное, что он потеряли свои ярлыки. Вместо того, чтобы быть особенными или обычными, они стали просто детьми. Вы спросите: "А что случилось с учителями?". Обычные учителя стали более особенными, а специальные учителя стали более обычными, они учились друг у друга и теперь все они – просто учителя детей, которые посещают их школы", - рассказала директор проектов и программ.

Именно как в притче в фонде начался проект "Инклюзия", в рамках которого открылось 46 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 56 ресурсных центров инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями по всему Казахстану, 19 классов для незрячих детей в 6 городах страны. На базе одной из столичных школ с 2013 года действует первый центр психолого-педагогической коррекции, который был открыт при поддержке фонда.

"У этого центра, как в притче, были свои особые ученики, а у школы – свои обычные. При этом, дети друг с другом не пересекались, ровно как и учителя, хоть и находились под одной крышей. Но однажды к директору обычной школы обратилась мама особого мальчика, который передвигался на кресле-коляске, и сказала: "Я хочу, чтобы мой сын учился вместе со всеми". Для школы это был беспрецедентный случай, и директор школы обратился к центру за помощью. Специалисты центра настояли на том, что нельзя ни в коем случае отказывать ребёнку в обучении и предложили свою помощь в консультации и поддержке учителей. Именно в тот момент всё завертелось вокруг этого первоклассника", - добавила Шешембекова.

Благодаря неравнодушным людям был открыт ресурсный центр инклюзивного образования. Это то место, где учителя стали сотрудничать и получать методическую помощь от команды специальных педагогов. Более того, пространство центра выстроили так, чтобы пребывание там было комфортным и удобным для ученика с особыми потребностями.

"Как оказалось, для включения нашего одноклассника в список учеников обычной школы нужно не так уж и много. В школу, по рекомендации специалистов, были закуплены ходунки, особая парта, ортопедический стул. В течение первого года его сопровождал воспитатель, ко второму классу мальчик полностью адаптировался и мог уже самостоятельно или при поддержке своих одноклассников ориентироваться и передвигаться по школе. И теперь этого мальчика уже не получится "спрятать" на надомном обучении, как часто это происходит в нашей практике. Именно взаимодействие, сотрудничество, обмен знаниями между педагогами, родителями и школой является ключевым в продвижении инклюзии в Казахстане", - отметила директор.

По её словам, инклюзия – это не просто процесс, а история конкретного ребёнка, школы и семьи. На одну из встреч центра были приглашены ученики с инвалидностью, первый из них - тот самый второклассник, который учился со всеми вместе, а второй был на надомном обучении, что является практически изоляцией.

"Самое удивительное, что визуально они очень отличались друг от друга. Да, оба ученика передвигались на кресле-коляске, но мироощущение у них было совершенно разное. Уверенность, поддержка одноклассников, чувство самостоятельности и причастности к школе - вот, что отличало ребёнка, который учится в обычном классе с остальными ребятами. Разница была настолько очевидна, что все сразу же начали обсуждать возможность перехода этого ребёнка с надомного обучения на обычное. Педагоги ресурсного центра занимались с ним дополнительно помимо занятий в общем классе, и спустя несколько месяцев наш герой кардинально изменился, у него появились друзья, одноклассники, он стал более открытым. Именно такие примеры нам доказывают, что для инклюзии нужно совсем немного", - заключила Марал Шешембекова.

В 2009 году финансовый директор фонда Жанна Рахметуллина была одним из его волонтёров в Астане. В то время основным бенефициаром организации являлся Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова в Алматы.

"Фондом было закуплено оборудование в неонатальное отделение клиники, кроме того мы отправляли малышей на операции в зарубежные страны, также иностранные специалисты приезжали к нам, чтобы прооперировать детей в стенах нашей клиники. Согласно статистике, на начало 2009 года в стране рождалось около 6 тысяч детей с врожденным пороком сердца. Все они должны были быть незамедлительно прооперированы. Беда в том, что хирургическое вмешательство было доступно только для тех детей, кто достиг 12 и более килограммов. Но, как правило, этот вес достигается ребенком лишь к году. Согласно той же статистике, до года доживало лишь 10-15 процентов от общего количества детей", - рассказала Жанна Рахметуллина.

Для того, чтобы дать уникальный шанс маловесным детям и провести операцию с стенах казахстанской клиники, было принято решение отправить бригаду наших врачей в кардиоцентр в городе Бергамо в Италии. В срочном порядке документы пятерых врачей были отправлены в Астану.

"Когда я распечатала конверты, стало ясно - в досье не хватало документов и формат фото не подходил под требования посольства, да и времени оставалось категорически мало. Ввиду того, что тогда предварительной записи не было, я отстояла колоссальную живую очередь, и попав к оператору, напросилась напрямую на приём к консулу. Я уже приготовилась объяснять ему нашу непростую ситуацию, но мы беседовали совсем недолго. Узнав суть, он сразу при мне поставил отметку о долгосрочной визе для всех наших докторов. Зная, как скрупулёзно относятся дипломатические представительства Европы к предоставлению виз и сколько обычно длится выдача разрешений, я была обескуражена и благодарна за такое сердечное содействие. Это здорово, что, говоря на разных языках, мы понимали друг друга на языке заботы и любви к очень маленькой, но очень ценной человеческой жизни. Прошло уже много лет с тех пор, но я до сих пор вспоминаю этот акт человеческого благородства с теплом и благодарностью", - поделилась она.

Как вспоминает PR-менеджер фонда Дина Жанглышева, в 2020 году с наступлением пандемии случился самый сложный период в их работе.

"Мы все оказались в изоляции оторванными друг от друга. Все наши проекты и наша деятельность начала претерпевать изменения. Пандемия внесла большие перемены в жизни людей. В связи с переходом на дистанционное образование многие малообеспеченные семьи, где растут дети с особыми образовательными потребностями, дети-сироты, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, столкнулись с нехваткой ноутбуков, планшетов, компьютеров для учебы. И мы, как фонд, тоже задумались о том, как мы можем помочь нашим подопечным детям. Тогда у нас возникла идея организовать сбор пожертвований в формате благотворительного онлайн-аукциона, мы назвали его "DaraBilim", - поделилась Дина Жанглышева.

Это была акция, в которой приняли участие бизнес, СМИ, общественные деятели, музыканты, известные блогеры и более 95 партнёров.