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  • Как казахстанцы смогут лишать депутатов полномочий, объяснил Мусин
t.me/bort_01 Сегодня, 12:02
65
Фото: t.me/bort_01

Как казахстанцы смогут лишать депутатов полномочий, объяснил Мусин

В каком случаев казахстанцы смогут лишать депутатов полномочий, в мажилисе рассказал министр юстиции Казахстана Канат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

Глава минюста отметил, что институт по отзыву депутатского мандата — это одна из важных составляющих вводимых реформ.

"Раньше такой нормы в законодательстве не было. Утрату доверия избирателей нельзя конкретизировать, оформить словами. Это зависит от самого кандидата. Каждый при избрании в округе даёт обещания своим избирателям, вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет. Есть такие люди. Не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями - такие случаи тоже бывают. В каждом отдельном случае избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату", — рассказал министр.

По его словам, это не конкретизировано в законопроекте, так как возникают разные ситуации, поэтому решение остаётся за избирателями.

"Во-первых, избиратели должны собрать нужные голоса для отзыва депутатского мандата. Для этого 30 процентов избирателей должны поставить свои подписи. В таком случае избирательная комиссия определяет дату выборов. И если более 50 процентов избирателейпроголосуют за отзыв депутатского мандата, оно реализуется", — резюмировал он.

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#депутаты #Мажилис #Сенат Парламента РК
Сегодня, 12:02
65
Артём Волков Журналист

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