Как казахстанцы смогут лишать депутатов полномочий, объяснил Мусин

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В каком случаев казахстанцы смогут лишать депутатов полномочий, в мажилисе рассказал министр юстиции Казахстана Канат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

Глава минюста отметил, что институт по отзыву депутатского мандата — это одна из важных составляющих вводимых реформ.

"Раньше такой нормы в законодательстве не было. Утрату доверия избирателей нельзя конкретизировать, оформить словами. Это зависит от самого кандидата. Каждый при избрании в округе даёт обещания своим избирателям, вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет. Есть такие люди. Не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями - такие случаи тоже бывают. В каждом отдельном случае избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату", — рассказал министр.

По его словам, это не конкретизировано в законопроекте, так как возникают разные ситуации, поэтому решение остаётся за избирателями.