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Как казахстанцы могут стать частью международного общества волонтеров
За последний год в стране выросло количество волонтерских организаций в два раза. Казахстан проявляет активное участие в международном движении волонтеров, а 21 июня президент лично выступил перед волонтерами, прибывшими со всего мира на форум, который прошел в столице. Во время пожара в Абайской области волонтеры помогали пожарным, обеспечивая их едой, одеждой, средствами первой необходимости. Тогда общество осознало очередной раз, какое значение имеет сплоченная помощь друг другу в тяжелые моменты. Сегодня это актуальное направление открывает перед волонтерами всего мира возможность коммуницировать между собой, делиться опытом и совместно решать возникшие проблемы, передает BaigeNews.kz.
Самое главное, что должны понимать казахстанцы – будучи волонтёром можно обрести единомышленников со всего мира, обмениваться опытом, даже принимать участие в помощи другим странам. Как известно, в Астане прошел международный форум волонтеров, в котором приняли участие делегаты из более 30 стран.
Дамира Султанбекова является волонтером "Жас улан" не первый год, но для себя она решила и в дальнейшем развиваться в сфере эко-активизма. По ее словам, это помогает в личностоном росте и развитии, продвигает ее главные ценности: любовь к природе, патриотизм.
"Организация "Жас улан" - лидер в развитии экоактивизма в Казахстане. Я для себя выбрала программу "Эко Алем", мы обучаемся заботе об окружающей среде, несем в массы идеи сортировки мусора, призываем к бережному отношению к природе. В дальнейшем я хочу стать волонтером ЮНИСЕФ, там необходим опыт работы. В этой организации дают удостоверение волонтера. На Западе это как документ, подтверждающий, что вы эмпатичный человек и для вас открываются двери во многие структуры, есть даже возможность получить грант на обучение в университетах", - рассказала школьница.
Также Дамира планирует построить карьеру в сфере экологии, даже придумала как в игровой форме рассказывать детям о сортировке мусора.
"Если вы занимаетесь эко-волонтерством это станет большим подспорьем, если ваша профессия связана с экологией. Если действительно делать эту работу для души и от сердца – вы добьетесь больших успехов. Это возможность познакомиться с новыми людьми, реализовать свою ценность для этого мира, - поделилась она.
На форуме также были волонтеры-медики, которые обучаются на базе медицинских университетов Казахстана. Алия Алимханова медик-волонтер, она безвозмездно помогает врачам в хосписе, ухаживает за тяжелобольными, помогает в сборе средств на лечение детей.
"Мне нравится слышать простое слово - спасибо от людей. У нас при университете есть волонтерская организация, через которую нас направляют в хосписы. Мы ухаживаем за пациентами, делаем уборку, кормим, ставим инъекции. Планируем развиваться в этом направлении. В будущем рассматриваю организацию "Врачи без границ", хочу помогать людям со всего мира, и поддерживать связь с коллегами с разных стран", - рассказала она.
Одним общим делом также связаны и члены клуба "28 петель" по всему миру. Главная миссия волонтеров: вязать недоношенным детям игрушки и вещи, которые помогают стимулировать нервные окончания у детей. Члены клуба собираются в уютных кофейнях, где в компании единомышленников закрывают заказы из родблоков.
"Внутри клуба у нас есть обучающие уроки, когда проходят встречи, мы даем азы, поддерживаем друг друга. Клуб действует в 13 странах. Ты чувствуешь себя нужным, помогая ребенку в кувезе весом 500 граммов, находясь в помещениях роддомов, когда видишь малыша 500-600 граммов, ты приходишь с одним мировидением, уходишь с другим. В Карагандинском чате нас 70 человек, мы тесно общаемся между собой, наш координатор поддерживает связь с другими странами", - рассказала Ксения Бектау, координатор клуба города Караганды.
В Казахстане также действует национальная волонтерская сеть, которая инициировала создание единого портала для всех волонтеров. Ее председатель Вера Ким рассказала, что теперь каждая благотворительная акция будет проходить официально, каждый казахстанец может закрепить за собой статус волонтера, развиваться в этой сфере.
"На сегодня более 2 000 волонтеров зарегистрированы на портале kazvolonteer.kz. Это единый портал волонтерства, вы можете заполнить анкету, выбрать направление и осуществлять свою деятельность. Например, вы живете в Костанае, а местный детский дом нуждается в помощи. Вы заходите на портал, отмечаете, что вы планируете принять участие в благотворительности, все это будет проходить официально. Детский дом дает вам характеристику, подтверждает ваше действие, это копится в вашей истории волонтера. Это один из примеров, когда идет подтверждение, что вы были там", - рассказала она.
Также председатель отметила, что у наших граждан есть возможность стать добровольцем ООН и осуществлять свою деятельность на международной площадке.
"Также есть программа добровольцев ООН, есть возможность зарегистрироваться на портале ООН, и человек станет международным волонтером. Там также вы подтверждаете официально ваши компетенции, вводите свои характеристики. Это работает так: когда определенная страна будет просить волонтера, если вы будете подходить по анкетным данным, то автоматически вам будет предлагаться участие в помощи", - пояснила Вера Ким.
Мы также обратились к международному эксперту, чтобы узнать, как будет развиваться Казахстан в рамках сотрудничества с международными волонтерскими организациями, с которыми мы подписали меморандумы на форуме. Эмилия Асадова региональный специалист программы добровольцев ООН с радостью ответила на наши вопросы и дала небольшую подсказку тем, кого заинтересует эта тема.
"Для нас важно понять, кто такой волонтер Центральной Азии, планируем собирать социальные опросы, смотреть стратегии, изучать, какие законы есть по волонтерству. Будем анализировать, как волонтер участвует в стратегиях. Если говорить об имеющихся данных - волонтеры центральной Азии очень эмпатичные добрые, это люди с большим сердцем, которые не боятся трудностей. Сколько я встречала волонтёров из этого региона, они настоящие герои, несмотря на занятость, на свои личные дела они находят время для помощи людям. Люди центральной Азии отличаются исторически гостеприимностью, очень теплые воспоминания у меня оставили встречи с этими людьми. Я сама из центральной Азии, из Узбекистана, но в Бангкоке живу уже 8 лет, поверьте мне есть с чем сравнить", - отметила она.
Также эксперт рассказала, как казахстанцы могут проявить себя на международной площадке волонтерства ООН.
"С 18 лет можно стать волонтером ООН, но сейчас программ не так много, лучше заявлять о себе на уровне своей страны. После того как вы получите два года опыта в этой сфере, достигнете возраста 25 лет, вы сможете подавать заявку как специалист в ООН. Я была волонтером в своей стране долгие годы, потом стала участвовать в помощи странам от ООН. Кроме этого, у нас есть онлайн волонтерство, это онлайн-платформа, где вы можете активно отзываться на призывы о помощи из разных стран", - пояснила Эмилия Асадова.
Как выяснилось, реализовать добрые намерения и стать частью команды волонтеров не так сложно. Важно сделать первый шаг, а дорога, как говорится, появляется под ногами идущего.
Фото: Бахытжан Шинтимирова.
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- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1864
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2014
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- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2079
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- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2470
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3650
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- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3004
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- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2522
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- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3286
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2003
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2363
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2621
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- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2496
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2845
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2848
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5343
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- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4319
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3219
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- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3315
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- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 3115
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- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2735
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- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3681
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- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 3586
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3944
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 4183