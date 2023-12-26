Как казахстанцы могут исполнить мечты детей и почувствовать себя волшебниками

В нашем нестабильном современном мире всегда есть место чуду. Тем более в преддверии такого доброго праздника, когда принято подводить итоги, как бы оглядывая себя со стороны. В эти дни самое время помочь нуждающимся и почувствовать себя немного волшебником. В этом материале корреспондент BaigeNews.kz сделал подборку благотворительных проектов и акций, которые проводят казахстанские волонтёры. А вы можете по возможности выбрать для себя способ участия: делом или деньгами.

В столице проходит ежегодная акция "Жүрек жылуы", которая должна исполнить заветные желания маленьких астанчан из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, а также детей-сирот и детей с инвалидностью. Инициаторы проекта – городской акимат и организаторы новогоднего мероприятия "ASTANICE". Письма с пожеланиями собирают волонтёры молодежного ресурсного центра "Астана жастары".

По информации организаторов, стать на один день волшебником может любой желающий. Для этого нужно выбрать одно письмо с ёлки на площади ЭКСПО и исполнить описанное в нём желание до 31 декабря.

"Откликнулось большое количество наших горожан - и молодежь, и взрослые приходили забирали письма. Также предприниматели - они забирали по 20-30 писем. Условие было - исполнить желание до 31 декабря. Мы брали у всех контакты, чтобы в последующем узнать, исполнили ли они желание", - отметили волонтёры.

По информации авторов проекта, желающих получить подарки было очень много было.

"Поступило около 1000 писем – это дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети с инвалидностью. Мы проводили отбор и убирали дорогие подарки - ноутбуки, приставки. Оставляли только нужное: многие просили для творчества: домбру, холст, фломастеры. Также зимние вещи, куртки, комбинезоны", - рассказали они.

Сейчас осталось чуть больше ста писем и пять дней до Нового года, поэтому волшебники нужны очень срочно. Для участия в акции можно связаться с волонтёрами по номеру +7(775)1021312 или забрать любое письмо из сундука в шаныраке Аяз-Ата на площади ЭКСПО, где дежурят волонтёры.

Благотворительный фонд "Истоки добра" уже несколько лет кормит бесплатными горячими обедами одиноких стариков, инвалидов и других людей из социально-уязвимых слоёв в разных городах Казахстана. Они развозят их прямо по адресам. В пандемию, например, это было особенно актуально. Да и сейчас всегда есть нуждающиеся люди, которые с благодарностью принимают эту помощь.

Перед Новым годом "Истоки добра" по традиции исполняют желания детей с инвалидностью. На своей странице в инстаграм istoki_dobra_astana волонтёр Динара Насыбуллина выкладывает письма ребят. Любой желающий может выбрать одно из них и подарить ребёнку маленькое чудо на праздник.

Также волшебники фонда собирают небольшие подарочки для детей и стариков: малышам - сладкие кульки, а пожилым – фрукты и мягкие для зубов конфеты. В этом добром деле может поучаствовать любо казахстанец и в качестве волонтёра, и как меценат – отправив любую сумму по своим возможностям. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение "Халық банка", набрав в разделе "платежи" через поисковик "Истоки добра". Либо можно сделать перевод на Каспи по номеру Динары +7(701)4058207 с пометкой "подарок".

"Клуб добряков", наверное, в Казахстане знают все. Их страницу club_dobryakov_astana также несложно отыскать в инстаграм. Мы связались с волонтёрами и узнали о том, какая помощь им сейчас актуальна. Оказалось, что скоро добряки планируют очередную поездку в дом престарелых посёлка Макинск Акмолинской области. Пожилые люди нуждаются в книгах. Оказывается, они перечитали по несколько раз уже всю библиотеку. Поэтому астанчане могут поделиться своими книгами, позвонив Акнур на номер +7(778)6422662.

Недавно волонтёры клуба также провели новогодние праздники в кризисных центрах, подняв настроение женщинам, которые оказались с детьми в трудной ситуации.

В городе Павлодар есть прекрасный центр "Uniquel" для ребят с особенностями. Это такое комьюнити для родителей с детьми, где они общаются, устраивают праздники, занимаются творчеством и другими интересными активностями. Центр создан для того, чтобы помогать особенным детям и подросткам социализироваться, дать им пространство, где они могут не бояться быть собой.

В этом году волонтёры проекта подготовили для своих подопечных интереснейшие адвент-календари. Всё это ребята, которые сами, в основном, ещё студенты, делают абсолютно безвозмездно с помощью неравнодушных людей, которые сами высказывают желание посодействовать. Центру "Uniquel", как и любому благотворительному проекту, всегда нужны добрые руки – волонтёры. Всю информацию можно увидеть на их странице в инстаграм uniquel_pvl.

Некоторые блогеры с большой аудиторией организовывают новогодние марафоны по исполнению детских желаний прямо в комментариях под своим постом. Такой способ выбрала, например, Кристина Руссинович.

"Под этим постом я прошу тех мамочек, у которых особенные детки или детки с ограниченными возможностями, мамочек в тяжёлой финансовой ситуации поделиться своей жизненной историей в комментариях. Напишите, откуда вы, сколько лет ребёнку, какая ситуация или диагноз и какой ваш ребёнок очень хочет подарок на Новый год", - написала она на своей странице в инстаграм.

Одни подписчицы пишут свои истории, а другие становятся "снегурочками", исполняя желания детей.

Мы подобрали лишь несколько проектов и способов сделать доброе дело. На самом деле таких проектов очень много по всей стране. Надеемся, что благодаря этому материалу ещё больше детей получит свою порцию новогоднего волшебства среди серых, порой таких сложных для детской психики будней.

P.S.: Не забывайте, что получать подарки – приятно, а дарить их – ещё приятнее.