Как казахстанцы будут отдыхать в мае
Сегодня, 22:17
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Сегодня, 22:17Сегодня, 22:17
226Фото: pxhere.com
Стало известно, сколько дополнительных выходных будет у казахстанцев в мае, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно статье 3 Закона "О праздниках в РК" в мае будут отмечать три даты: День единства народа Казахстана - 1 мая (выпадает на среду); День защитника Отечества - 7 мая (вторник); День Победы - 9 мая (четверг).
Это означает, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая. Всего 11 выходных дней.
При шестидневке выходными будут 1, 5, 7, 9, 12, 19 и 26 мая.
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