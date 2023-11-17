Как казахстанские туроператоры привлекают китайских туристов

С 15 по 17 ноября казахстанская делегация во главе с АО "НК "Kazakh Tourism" приняла участие в международной туристской выставке COTTM (China Outbound Travel&Tourism) в Пекине, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанский стенд занимал площадь 96 квадратов. Он организован Kazakh Tourism по заказу министерства туризма и спорта, при участии управлений туризма города Алматы и Алматинской области.

"Объединённый страновой стенд Казахтуризма, Алматы и Алматинской области, его насыщенная культурная программа привлекает значительное внимание китайских туркомпаний. С введением взаимного безвизового режима и в связи с планами по проведению Года Казахстанского туризма в Китае в 2024 году, мы наблюдаем заметную активность туристского рынка двух стран", – сказал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Национальный стенд Казахстана пользуется популярностью среди посетителей выставки благодаря насыщенной культурной программе. Внимание туристов привлекают образы казахских батыров, а также исполнение национальных кюев на домбре и кобызе. Специально для посетителей стенда приготовлены национальные угощения.

В состав делегации из Казахстана вошли 25 представителей туристской индустрии: 18 туроператоров, 5 отелей, торговый центр и Global blue Tax free.

Кроме того, на стенде представлена авиакомпания Air Astana, самолёты которой летают из Пекина в Алматы шесть дней в неделю.

Согласно статданным, турпоток из Китая продолжает восстанавливаться после затяжных последствий мировой пандемии. Если в прошлом году в гостиницах Казахстана остановились порядка 45 тысяч туристов из Поднебесной, то в этом году количество китайских туристов почти удвоилось. По итогам 10 месяцев зафиксировано более 84 тысяч туристов в местах размещения, согласно данным информационной системы eQonaq.

Взаимный безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступил в действие с 10 ноября.

2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. Министерством туризма и спорта РК планируется проведение комплекса мероприятий по привлечению китайских туристов в Казахстан.