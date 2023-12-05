Как Казахстан может избежать водного кризиса, рассказал эксперт

К 2050 году засуха и наводнения в Центральной Азии могут привести к снижению урожайности на 30 процентов. Об этом заявил президент Казахстана, выступая на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, в сентябре этого года. Для предотвращения водного кризиса в стране планируют построить новые водохранилища и реконструировать действующие, также разрабатывается новый водный кодекс. Подробнее о вызовах и нововведениях в водной отрасли Казахстана в материале BaigeNews.kz.

"Дефицита воды не должно быть"

Во избежание дефицита воды в Казахстане планируют построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3,5 тысяч километров каналов. Это позволит к 2027 году дополнительно обеспечить Казахстан водой.

Президент Ассоциация гидрогеологов, Данияр Жумабеков считает, что дефицита воды не должно быть, так как в стране много подземных вод.

"В случае, если есть проблема с трансграничными реками, можно воспользоваться подземными водами (это безопасно, независимо от соседних стран), ввести водосберегательную политику, построить достаточно гидротехнических сооружений", - говорит эксперт.

По официальным данным, 45 процентов фонда запасов подземных вод Казахстана находится в южных регионах, остальные 55 распределены по всей стране. Поэтому в отдельных регионах наблюдается проблемы с водой.

"Необходимо просто решить вопрос по равномерному распределению воды по всей стране. Для этого Ассоциацией Гидрогеологов Казахстана было предложено разработать и реализовать проект по строительству сети водовода, который сможет перекрыть дефицит с питьевой водой в отдельных регионах", - говорит эксперт.

Разработка водного кодекса

По мнению эксперта, в новом водном кодексе Казахстана нужно внести ряд изменений. Старая его версия была создана в 2003 году и за это время в стране появилась необходимость во многих преобразованиях.

Так, например, Данияр Жумабеков считает, что нужно пересмотреть систему выдачи разрешений на водопользование, внедрить установку собственником скважины специальных контрольно-измерительных приборов с GSM модемом, с передачей информации в базу данных Гидрогеологической службы.

Также, по его мнению, нужно пересмотреть стандарты по бурению гидрогеологических скважин на воду. Так как сейчас в Казахстане бурят эксплуатационные скважины на воду под водоподъемное оборудование российского и белорусского производства, диаметр которых намного больше европейских, американских, японских, китайских производителей.

"Простой пример - чтобы обеспечить водой поселок численностью три тысячи человек, нам необходимо, примерно, 40м3 в час. Для того, чтобы получить эти показатели нужно пробурить скважину с эксплуатационной колонной диаметром 219 мм и установить белорусский насос ЭЦВ -8-40-100, который имеет объем 200 мм. По себестоимости это намного превышает предложенный нами вариант бурения скважин на воду. Нужно пересмотреть нормы и стандарты, на которые ссылаются при проектировании гидрогеологических скважин", - говорит эксперт.

Помимо этого, нужно ввести мораторий на выдачу лицензий по геологоразведке на добычу твердых полезных ископаемых на территории любого типа месторождений подземных вод, а также нужно расторгать договора аренды по всем гидротехническим сооружениям Казахстана, - считает Данияр Жумабеков.

Эксперт также обращает внимание, что нужно ввести мораторий на выдачу лицензий по геологоразведке на добычу твердых полезных ископаемых и запретить строительство на территории месторождений подземных вод.

Президент Ассоциация гидрогеологов затронул и тему налогов в водной сфере.

"Думаю, что можно было бы освободить от НДС компании, занимающихся бурением скважин на воду и их исследованием. В стране их максимум 200. В масштабах страны налоги с этих компаний - небольшая сумма, но отрасли они могут помочь развиваться, встать на ноги".

Обращает внимание эксперт и на изношенность техники в стране.

"99 процентов буровой техники в стране в очень плачевном состоянии, почти все компании работают на установках 1980-х годов, что очень негативно сказывается на сроках. Нужно субсидировать приобретение новой буровой техники по бурению гидрогеологических скважин", - говорит эксперт.

По его мнению, в стране также нужно создать оцифрованную базу данных гидрогеологических скважин, где выкладывались бы отчеты о пробуренных скважин.

Как обеспечить все население питьевой водой

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов заявлял, что до конца 2025 года 100 процентов населения Казахстана должно быть обеспечено чистой питьевой водой. По его данным, у более 600 тысячи казахстанцев существуют проблемы с доступом к питьевой воде. Данияр Жумабеков, считает, что для решения этого вопроса нужно строить водоводы и бурить скважины.

"У меня был опыт строительства и владения частным водозабором. Мы выкупили участок в частном секторе в Алматинской области, пробурили скважину, построили сеть водопровода, оборудовали водозабор, подключили дома нового массива к чистой питьевой воде. Естественно, это не бесплатно, стоимость подключения одного дома составляла двести тысяч тенге, ежемесячно за одного жильца платили 500 тенге. В итоге государство не истратило ни тиына, население за небольшую сумму получало качественную питьевую воду, было создано пять рабочих мест", - говорит Данияр Жумабеков.

По словам эксперта, такие работы необходимо вводить законодательно на условиях государственно-частного партнерства. Ведь государство рассчитается с подрядной организацией в течении пяти лет, до этого за эксплуатацию отвечает подрядчик.

По его мнению, повышение тарифов на воду – это вынужденная мера. Так как население в стране использует ее нерационально.

"Тарифы - тема щепетильная, требующая тщательного изучения. Как гражданин, конечно, я не хочу повышения тарифов, но, как гидрогеолог, я с болью смотрю, как граждане нашей страны относятся к водным ресурсам. Водных ресурсов в Казахстане предостаточно их просто необходимо объединить в единую базу, оцифровать и мониторить конкретной службой", - говорит эксперт.

Кадры и инфраструктура

Развитие любой отрасли зависит от кадров. В водной сфере Казахстана их не хватает. Более того, специальности, связанные с водной сферой, неконкурентоспособны. У специалистов низкие зарплаты и условия, которые не привлекают молодежь, рассказывает Данияр Жумабеков.

"Был большой период, когда специальность "гидрогеолог" была упразднена, если не ошибаюсь с 2007 по 2017 годы, и это сильно сказалось на отрасли. Помощники мастеров мастера буровых установок практически не готовились, только в геологоразведочном колледже Семея. Мы сталкивались с кадровой проблемой, бурить скважины никто не соглашался, а те, кто шел работать, мягко говоря, не соответствовали элементарным требованиям. Выручали кандасы, прибывшие с Узбекистана и Кыргызстана. Последние два года вообще удержать людей стало невозможно, так как надо было повышать оплату труда, а платили за скважины так же, как и в 2015 году", - отмечает эксперт.

Жумабаеков считает что нужно повышать престиж этой профессии, а сделать это можно только повысив оплату труда. В свою очередь для повышения оплаты необходимо справедливое распределение госзаказов.

"Из научно-исследовательских организаций, занимающихся вопросами, гидрогеологии все мы знаем, что есть НИИ гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина. Одна организация не может привести к научно-техническому прогрессу. По моему мнению, необходимо увеличить количество научных организаций, увеличить выделение грантов на исследования и научные разработки именно прикладного характера в данной сфере", - сказал эксперт.

Одна из ключевых задач сейчас в стране, по мнению эксперта, это – восстановление инфраструктуры в водной сфере.