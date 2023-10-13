Как казахам не потерять право на кумыс, бешбармак, камажай и алматинский апорт

Авторское право в Казахстане всегда оставалось в тени общественного внимания. Но когда несколько лет назад стало известно, что рецепт производства кумыса запатентовали в Германии, возник вопрос: не потеряет ли Казахстан всё своё достояние? Проблема актуальна и по сей день. В том, как сохранить за собой право являться автором музыки, технологий и географических названий, чем опасен искусственный интеллект для авторского права, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Несмотря на то, что Казахстан подписал Бернскую конвенцию в области авторского права, в стране до сих пор то и дело возникают спорные вопросы, касающиеся соблюдения прав.

И то, что в Казахстане считается своим, родным и неотъемлемым, во всём мире может считаться, например, немецким. Так произошло с кумысом, который запатентовали в Германии.

Директор "Казпатента" (Qazpatent) Ербол Оспанов призывает к спокойствию и заверяет, что возглавляемая им государственная организация не позволит Казахстану потерять право на другие достояния нашего народа.

"Должно быть чёткое понимание. На самом деле кейс в Германии, который у всех на слуху и получил огласку, не угрожает Казахстану потерей традиций и обычаев. Патент получил наш бывший соотечественник, но не на сам кумыс, а на один из способов его изготовления. Именно тот способ изготовления запатентован, но их может быть тысячи! Кто-то так добавляет, другие используют траву, кто-то дольше выдерживает, поэтому каждый способ изготовления можно запатентовать. Если сегодня кто-то подаст заявку на патентование способа приготовления бешбармака, то это тоже будет один из способов. Это не приведёт к потере нашего блюда, все национальные блюда по-своему можно интерпретировать. Допустим, наши хозяйки на кухнях тоже какие-то секреты приготовления того или иного блюда знают, и у каждой в итоге получается разный вкус", - пояснил Ербол Оспанов.

Тем не менее, "Казпатент" создаёт условия для закрепления за Казахстаном ряда географических указаний. К примеру, подана заявка на патентование названия "алматинский апорт".

"Если у нас всё нормально пойдёт, то в мире больше узнают не только об этих яблоках, но и об Алматы в целом. Это наша цель", - сказал Ербол Оспанов.

Чтобы получить патент или подтверждение уникальности собственного изобретения, автор с момента подачи заявки должен подождать от нескольких месяцев до полутора лет, если не будет никаких вопросов у экспертов. Если у эксперта есть какие-то вопросы, он онлайн отправляет запрос заявителю, и в течение трёх месяцев заявитель должен дать пояснения, предоставить документы, за счёт этого процесс может продлиться.

"Мы проверяем, во-первых, по нашей внутренней базе по Казахстану и мировые базы смотрим. Нам помогает сотрудничество с центрами поддержки технологий и инноваций, наиболее развитая сеть патентных поверенных у нас в Алматы", - пояснил глава "Казпатента".

Министр юстиции РК Азамат Ескараев добавил, что столь длительные сроки - требование законодательства, но ведомство готовит ряд изменений в законы, чтобы оптимизировать этот процесс.

Подробностями поделился уже директор "Казпатента".

"На следующий год у нас предусмотрено изменение законодательства. Это будет очередной блок изменений, которые, как мы надеемся, в последующем позволят улучшить вопросы патентного, авторского права. По промышленной собственности планируется изменить пять законов, по авторскому праву - один. Планируются поправки не только в профильные законодательные акты, но и во множество других. Главная цель поправок - упрощение процедур, чтобы более понятно было не только для профессионального сообщества, но и для простых заявителей", - пояснил глава "Казпатента".

Муки творчества

Авторские права чаще вынуждены отстаивать представители творческих профессий. В свете объявленного президентом страны курса на повсеместное развитие креативных индустрий защита прав становится особенно актуальной и требующей повышенного внимания.

"Мы в стенах министерства юстиции прорабатываем вопросы не только для авторов музыки и стихов, но и для художников и фотографов. Например, сегодня в стране недостаточно отрегулирован механизм защиты авторских прав фотографов, ведь за ними есть авторское право, автор - это фотограф, который первый сфотографировал и выставил, например, в Интернет, свой снимок, и его права тоже должны защищаться. Принимая поправки, мы однозначно будем руководствоваться имеющимися соглашениями в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)", - сказал министр юстиции Азамат Ескараев.

Горячие споры вызывают вопросы соблюдения авторских прав в сфере музыки. Ведь мы слышим различные произведения повсюду, но их авторы не всегда знают, что эта музыка звучит в ресторанах, кафе и других местах массового скопления людей.

В Казахстане есть авторские общества или официально организации по коллективному управлению правами (ОКУП), которые собирают деньги с тех, кто пользуется результатом интеллектуального труда, и передают эти гонорары обладателям авторских и смежных прав, как отечественных, так и зарубежных.

Рестораторы готовы платить авторам, но не понимают, насколько прозрачна схема перечисления вознаграждений через ОКУП. К тому же, есть вопросы по соблюдению авторских прав и у самих исполнителей. Например, не многие знают, считаются ли ремиксы нарушением авторских прав и нужно ли платить автору оригинала, если ты делаешь на его песню или композицию ремикс или ремейк.

"ОКУПы к компетенции "Казпатента" не относятся, они в ведении министерства юстиции. Насколько я знаю, существуют определённые вопросы к их деятельности", - пояснил глава "Казпатента".

Необходимо понимать, что авторское право в принципе не подлежит обязательной регистрации. "Казпатент" по желанию авторов вносит сведения в Госреестр, по закону авторство возникает с момента возникновения произведения. То ест кто-то написал стихотворение, продекларировал его публично, или картину выставил, или какое-то музыкальное произведение исполнил собственного сочинения - с момента общественной огласки наступает авторское право, закреплённое за автором на протяжении всей его жизни и ещё спустя 75 лет после его смерти.

Руководитель Управления авторского права в "Казпатенте" Раушан Аввалова пояснила, что организация в сфере авторского права осуществляет функции в том числе по ведению государственного реестра неимущественных прав.

"Автор изначально обладает комплексом прав, как неимущественных, так и имущественных. Первоначально субъект права - это автор, физическое лицо, усилиями которого было создано произведение. Уникальность авторского права заключается в том, что существует неимущественное право. Это право называться автором, право на имя, то есть можно требовать указывать имя при использовании произведения, либо указывать псевдоним, либо не указывать ни то, ни другое. Неимущественные права не отчуждаются. Но есть ещё и имущественные права, защищающие финансовые интересы. Когда говорят о защите прав, зачастую, это касается имущественных прав, когда незаконно используются произведения без выплаты каких-либо вознаграждений, поощрения автору. Авторы, как правило, творческие люди, которые должны творить, что-то создавать. Для этого и существует такие организации, как ОКУПы, которые уже занимаются финансовыми вопросами", - сказала Раушан Аввалова.

Она пояснила, что в случае спорных вопросов восстановление любых видов прав проходит в судебном порядке и для этого не требуется регистрация произведений в базе "Казпатента". Но если автор захочет защитить свои права в Японии или США, то согласно требованиям законов этих стран нужно зарегистрировать своё произведение в Казахстане либо в этих странах.

Что касается подозрений общественности или блогеров о том, что один артист якобы "украл" мелодию или бит у своих коллег, то данный вопрос не регулируется законодательством.

"Если такой спор дойдёт до суда, то уже на его усмотрение будет устанавливаться степень заимствования. Важно понимать, что есть произведения как производные ранее появившихся произведений, так называемые ремиксы. Эти аранжировки, адаптации, которые делает, например, наш обладатель "Грэмми" Иманбек, являются производной произведения и в тоже время самостоятельными произведениями, несмотря на то, что они были созданы на основе других. Условно, если бы на автора ремикса подали в суд, то экспертизы уже могут подсказать, какой процент заимствования и играло ли оно существенную роль в производном произведении", - пояснила Раушан Аввалова.

ОКУПация прав авторов?

В Казахстане министерством юстиции аккредитованы всего две из 10 организации по коллективному управлению правами авторов, которые официально имеют право собирать с ресторанов, магазинов, радиостанций, телевидения, кинематографистов и других пользователей продуктов интеллектуальной собственности вознаграждение, чтобы передать деньги авторам. Одна из таких - "Аманат". Её руководитель Любовь Балмагамбетова утверждает, что организация работает прозрачно и любой желающий может убедиться, что авторы получают свои вознаграждения.

"Членами "Аманат" являются 503 исполнителя, 80 авторов, четыре производителя фонограмм. Заключено 46 договоров с организациями по коллективному управлению имущественными правами правообладателей других стран, в том числе, SoundExchange AFM SAG-AFTRA the Fund США, ADAMI Франция, Phonographic Performance Limited (PPL) Великобритания и другими. Каждая организация, с которой имеются соглашения о взаимном представительстве, предоставляет нам каталоги своих правообладателей для распределения и выплат собранных вознаграждений. Выплаты в адрес иностранных организаций по коллективному управлению производятся один раз в год, как правило, не позже сентября. Если у нас появляются списки правообладателей, которым начислено вознаграждение, но они отсутствуют в предоставленных нам каталогах, данные списки мы рассылаем по всем организациям, с которыми сотрудничаем, для того, чтобы они порекомендовали, куда нам обратиться, возможно присутствует какая-то ошибка в имени правообладателя", - отметила Любовь Балмагамбетова.

Сбор вознаграждений ОКУПами производится следующим образом. С каждым пользователем (юридические либо физические лица, использующие либо организующие использование музыки в коммерческих целях) заключается договор, в рамках которого пользователь ежеквартально оплачивает вознаграждение, рассчитанное в соответствии с утвержденными ставками, и предоставляет отчёты об использованных правах. Эти отчеты загружаются в программу начисления вознаграждения. В результате ежеквартально производятся начисления для каждого правообладателя, кто указан в отчёте об использовании прав.

Сами обладатели авторских и смежных прав в целом довольны существующей системой защиты, но в тоже время признают, что Казахстану есть ещё над чем поработать в данной сфере.

"Единственным существенным негативным явлением по части авторских прав композиторов в кино является отсутствие значимых продвижений на поприще отчуждения роялти со стороны кинотеатров композиторам. Понимание и пункт соответствующий в законодательстве у нас есть, но на практике отчуждения не осуществляются. Мои иные авторские права по другим направлениям, кроме кино, соблюдаются в комфортном режиме, я вижу ежеквартальные отчёты и прочие начисления по другим направлениям, таким как телевидение, радио и кабельное ТВ", - поделился композитор Алим Заиров.

Итог

Мировыми лидерами в области охраны авторских и смежных прав по праву считаются Япония, Китай, США, Швейцария и Южная Корея. В тоже время, власти Казахстана в лице министерства юстиции и подведомственных организаций делают немало для того, чтобы позиции нашей страны в рейтингах были высокими не только в странах Центральной Азии, но и в Восточной Европе.

В Казахстане ответственные госорганы проводят множество различных мероприятий, направленных на широкое освещение вопросов, каждые две недели организуют обучающие мероприятия. Что касается законодательства, каждые два-три года оно обязательно совершенствуется - вносятся улучшения, упрощаются процедуры, чтобы позиции Казахстана в вопросах интеллектуальной собственности повышались.

Эксперты убеждены, что уважение к авторскому праву необходимо воспитывать ещё в школах. Пока же предложений о том, чтобы "скачать реферат бесплатно" или "заказать дипломку" на просторах Всемирной паутины хоть отбавляй.

"Уверен, что чем больше будет расширение правовой базы, тем меньше будет плагиата. Тем более сейчас есть современные программы, которые за секунды позволяют вычислить, что откуда скопировали", - сказал глава "Казпатента".

Перед миром стоят новые вызовы. Пока даже в развитых странах плохо урегулирован вопрос защиты авторских прав в случае, если чью-то интеллектуальную собственность использует искусственный интеллект. Об этом заявили участники 5-й Международной конференции по авторскому и смежным правам. Специалисты уверены - так как технологии не стоят на месте, то и законодательство необходимо постоянно корректировать, чтобы права авторов, вне зависимости от условий, были защищены, и они могли получать законное вознаграждение по результатам интеллектуального труда.