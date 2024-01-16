Как изменятся цены на жильё в Казахстане в 2024 году — прогноз аналитиков

В инвестиционном банке Halyk Finance дали прогноз относительно цен на рынке жилой недвижимости в Казахстане в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

В обзоре Halyk Finance отмечается резкое снижение темпа роста цен на жильё в 2023 году, тогда как за предыдущие два года цены поднялись почти на 35%.

"Цены на первичном рынке по Казахстану в прошлом году поднялись на 3,4%, в Астане – на 2,3%, тогда как в Алматы повышение было более заметным – на уровне 5,4%. Двузначные темпы роста цен были отмечены в городах Кызылорда (+12,6%) и Петропавловск (+10,6%), но при этом цены снизились в Шымкенте (-1%) и Кокшетау (-6,3%). В то же время на вторичном рынке, где ранее отмечался опережающий рост, произошло умеренное снижение цен в пределах 4%, на что повлияло уменьшение цен на 4% в Алматы и на 8% в Астане. С учётом веса данных городов общий показатель оказался в минусе, хотя примерно в половине городов страны цены на "вторичке" даже подросли, с максимальным приростом в Атырау на 8,2%", — отмечается в обзоре.

Указывается, что в результате такой коррекции стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках практически выровнялась, составив 494-495 тысяч тенге, тогда как в 2022 году "вторичка" была дороже "первички" более чем на 10%.

В 2024 году в инвестбанке не ожидают существенного оживления спроса на жилую недвижимость. И прогнозируют рост цен на жильё на первичном рынке до 6-8%. А на вторичном рынке, как считают аналитики, процесс снижения цен почти завершён: цены на нём в 2024 году подрастут на уровне 3%

"Мы считаем, остановка спада цен на жильё может стать определённым триггером для восстановления интереса к рынку жилья в противовес депозитным ставкам, которые начнут снижаться", - отмечают в Halyk Finance.

И предполагают, что в связи с происходящей на данном этапе переоценкой рынка спрос с первичного жилья может частично перетечь в пользу готового к заселению жилья на "вторичке".